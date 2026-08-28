Dos controladores aéreos dejaron su puesto antes del mortal accidente del avión de Air Canada en Nueva York

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha iniciado los trámites para despedir a dos controladores aéreos que abandonaron sus puestos de trabajo aproximadamente una hora antes de que se produjera el accidente mortal del pasado 22 de marzo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, según revelaron fuentes cercanas al caso publicadas por el Wall Street Journal .

El trágico suceso se cobró la vida de los dos pilotos de un avión de Air Canada Express (operado por Jazz Aviation LP), en el que viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes procedentes de Montreal. Tras tomar tierra poco antes de la medianoche, la aeronave colisionó en plena pista con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

Falta de personal y fallos de comunicación

Según las investigaciones preliminares de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), la salida anticipada de los dos empleados dejó la torre de control operando con personal reducido en un momento de elevado tráfico aéreo, provocado por los retrasos meteorológicos acumulados durante la jornada. En el momento del choque, solo dos personas se encontraban en la cabina de control.

El informe preliminar emitido en abril señala fallos graves en la cadena de mando y de equipamiento. Los controladores dieron luz verde al camión de rescate para cruzar la pista mientras el avión se encontraba ya en maniobra de aproximación. El vehículo de bomberos acudía a atender una emergencia secundaria en una aeronave de United Airlines.

Tras percatarse de la colisión inminente, un controlador ordenó por radio "parar, parar, parar". Sin embargo, uno de los bomberos declaró no saber a quién iba dirigida dicha instrucción. Instantes después, el mismo controlador admitió el error ante otro piloto con la frase: "Me he equivocado" (I messed up). El camión de emergencias carecía de un sistema de localización automática que habría alertado en las pantallas de la torre sobre el rumbo de colisión entre el vehículo y el avión.

Mano dura contra las salidas anticipadas

La decisión de la FAA de cesar a los trabajadores se enmarca en una campaña de la administración estadounidense para erradicar las llamadas early shoves: una práctica informal y no autorizada por la cual los supervisores permitían a los controladores marcharse antes de tiempo durante periodos de baja actividad manteniendo la integridad de sus salarios.

"La FAA está comprometida con la exigencia de responsabilidades a sus empleados y no comprometerá la seguridad ni la eficiencia del Sistema Nacional del Espacio Aéreo", señaló la agencia reguladora en un comunicado oficial.

Por su parte, el secretario de Transportes, Sean Duffy, se mostró tajante ante el fraude horario: "Cuando un pequeño porcentaje de individuos se aprovecha del contribuyente, recarga injustamente de trabajo a sus compañeros y afecta al espacio aéreo, no tenemos más remedio que actuar. No toleraremos el fraude".

El Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (NATCA) ha confirmado que se encuentra en conversaciones directas con la cúpula de la FAA para abordar el expediente disciplinario. La NTSB ha recordado que el caso continúa bajo investigación abierta para esclarecer la totalidad de los factores que desencadenaron la primera tragedia mortal vivida en el aeropuerto de LaGuardia desde 1992.