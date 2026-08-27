Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
NepalCeutaMigrantesBarça-AthleticSilvia OrriolsEclipse lunarSorteo ChampionsRey HaraldMatrimonio CulleraJavier Bardem
instagramlinkedin

Catástrofe natural

Mapa de la riada en Nepal: todas las zonas afectadas por las inundaciones

Los científicos estiman que la tragedia fue provocada por el desprendimiento de un glaciar

Directo | Última hora de la riada mortal en Nepal y Tíbet

Nacho Puig, fundador de una ONG en Nepal: "Las pérdidas actuales son enormes pero lo más duro vendrá después, mucha gente ya estaba en una situación muy vulnerable"

Nepal trata de recuperarse tras la riada mortal

Nepal trata de recuperarse tras la riada mortal

Ver galería

Los residentes locales caminan junto a casas que se encuentran en lodos después de inundaciones repentinas en Devighat, municipio de Bidur, en el distrito de Nuwakot de Nepal, el 27 de agosto de 2026. / PRABIN RANABHAT / AFP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La desgracia se ha cebado con la zona entre Nepal y Tíbet afectada por la devastadora riada de este miércoles, que ha dejado cientos de muertos y más de un millar de desaparecidos. Las causas aún no están claras, pero los científicos estiman que el desbordamiento del río Bhote Koshi podría haber sido originado por el desprendimiento del fragmento de un glaciar en lo alto de las montañas de la cordillera del Himalaya.

En el mapa bajo estas líneas puede verse la trayectoria y la zona afectada por la riada de agua, hielo, lodo y rocas que destruyó a su paso carreteras, puentes y edificios. Según el Centro de Redes Sismológicas de China, la riada generó una señal sísmica equivalente a un terremoto de magnitud 5,1.

Mapa de ubicación de inundaciones en Nepal.

"Un gran trozo de glaciar se desprendió desde unos 5.200 metros (...) y cayó en un valle", ha explicado Simon Cox, científico principal del instituto neozelandés GNS Science. "Se transformó en una masa arrolladora de detritos (...) que arrastró rocas, sedimentos, árboles y todo lo que se interponía en su camino, y lo lanzó a toda velocidad por el cañón", añadió Cox a la agencia France Presse.

Llevará tiempo calcular exactamente cuánta parte del glaciar se derrumbó, pero podría oscilar entre "medio millón de metros cúbicos y decenas de millones de metros cúbicos", destacó el científico.

Los vídeos difundidos en las redes sociales también ayudan a comprender la magnitud del desastre provocado en la zona, donde el Ejército y las fuerzas de seguridad nepalíes y chinas se esfuerzan por localizar a supervivientes y por rescatar a personas incomunicadas a ambos lados de la frontera.

Noticias relacionadas

Así se ve Nepal desde el aire tras la devastadora riada que ha arrasado el país

Así se ve Nepal desde el aire tras la devastadora riada que ha arrasado el país

Sara Fernández

Muchas de las víctimas se encuentran a varios kilómetros del origen de la riada, arrastradas hasta la parte baja del río por la enorme masa de agua, lodo y piedras.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Efecto bumerán contra Meloni tras la crisis por Ceuta: 7 países europeos ya estudian el traslado de solicitantes de asilo a Italia
  2. Michael Rubin: los estrechos vínculos con Marruecos del 'neocon' que ha pedido a Rabat una 'Marcha Verde' sobre Ceuta
  3. Una potente riada y varios desprendimientos causan más de 150 muertos y cientos de desaparecidos en la fronteras entre Nepal y China
  4. Semana negra en las carreteras británicas e irlandesas: el reto viral del 'joyriding' provoca 12 muertos en accidentes de tráfico
  5. Un influyente ministro de Marruecos habla de liberar las 'ciudades ocupadas' en un acto ante Mohamed VI
  6. Inundaciones en Tíbet y Nepal, en directo: última hora de la riada que deja decenas de muertos y centenares de desaparecidos, la mayoría turistas
  7. Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Ucrania recibirá sistemas antiaéreos Crotale y más misiles interceptores, según Zelenski
  8. La ultraderecha alemana aboga por terminar el Acuerdo de Schengen para evitar situaciones como la de Ceuta

Nepal trata de recuperarse tras la riada mortal

Mapa de la riada en Nepal: todas las zonas afectadas por las inundaciones

Mapa de la riada en Nepal: todas las zonas afectadas por las inundaciones

Al menos 289 muertos y casi 1.400 desaparecidos por la devastadora riada entre Nepal y el Tíbet

Al menos 289 muertos y casi 1.400 desaparecidos por la devastadora riada entre Nepal y el Tíbet

La trampa del poder en Roma: la derecha pragmática de Meloni acorralada por el flanco radical

Nacho Puig, fundador de una ONG en Nepal: "Las pérdidas actuales son enormes pero lo más duro vendrá después, mucha gente ya estaba en una situación muy vulnerable"

Directo | Al menos 335 muertos y casi 1.400 desaparecidos por la devastadora riada entre Nepal y el Tíbet

Directo | Al menos 335 muertos y casi 1.400 desaparecidos por la devastadora riada entre Nepal y el Tíbet

El Tíbet, una región estratégica y de difícil acceso bajo control político y religioso de Pekín

El Tíbet, una región estratégica y de difícil acceso bajo control político y religioso de Pekín

Dinamarca indemnizará a miles de mujeres nativas groenlandesas por imponerles anticonceptivos sin consentimiento

Dinamarca indemnizará a miles de mujeres nativas groenlandesas por imponerles anticonceptivos sin consentimiento