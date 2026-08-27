Mapa de la riada en Nepal: todas las zonas afectadas por las inundaciones

La desgracia se ha cebado con la zona entre Nepal y Tíbet afectada por la devastadora riada de este miércoles, que ha dejado cientos de muertos y más de un millar de desaparecidos. Las causas aún no están claras, pero los científicos estiman que el desbordamiento del río Bhote Koshi podría haber sido originado por el desprendimiento del fragmento de un glaciar en lo alto de las montañas de la cordillera del Himalaya.

En el mapa bajo estas líneas puede verse la trayectoria y la zona afectada por la riada de agua, hielo, lodo y rocas que destruyó a su paso carreteras, puentes y edificios. Según el Centro de Redes Sismológicas de China, la riada generó una señal sísmica equivalente a un terremoto de magnitud 5,1.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de ubicación de inundaciones en Nepal.

"Un gran trozo de glaciar se desprendió desde unos 5.200 metros (...) y cayó en un valle", ha explicado Simon Cox, científico principal del instituto neozelandés GNS Science. "Se transformó en una masa arrolladora de detritos (...) que arrastró rocas, sedimentos, árboles y todo lo que se interponía en su camino, y lo lanzó a toda velocidad por el cañón", añadió Cox a la agencia France Presse.

Llevará tiempo calcular exactamente cuánta parte del glaciar se derrumbó, pero podría oscilar entre "medio millón de metros cúbicos y decenas de millones de metros cúbicos", destacó el científico.

Los vídeos difundidos en las redes sociales también ayudan a comprender la magnitud del desastre provocado en la zona, donde el Ejército y las fuerzas de seguridad nepalíes y chinas se esfuerzan por localizar a supervivientes y por rescatar a personas incomunicadas a ambos lados de la frontera.

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Sara Fernández

Muchas de las víctimas se encuentran a varios kilómetros del origen de la riada, arrastradas hasta la parte baja del río por la enorme masa de agua, lodo y piedras.