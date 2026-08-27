Inundaciones en Tíbet y Nepal, en directo: última hora de la riada, cifra de muertos y desaparecidos tras la avalancha

España, "consternada" por la tragedia en Nepal, habilita líneas telefónicas de ayuda

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha mostrado "consternado por la terrible tragedia en Nepal" y ha anunciado la puesta en marcha de líneas telefónicas de asistencia del Consulado Honorario español en Nepal, la Embajada de España en la India y de la unidad de emergencia de su Ministerio para atender a posibles afectados.

Albares, a través de un mensaje difundido en su cuenta de la plataforma X, además, trasladó su "solidaridad con las víctimas y sus familias".

El ministro, en el mismo mensaje, indicó que los números de teléfono habilitados son el del Ministerio en Madrid (+34 91 000 1249), el de la Embajada de España en India (+91 9810174160) y el del Consulado Honorario en Nepal (+977 1 4579488/4570770)