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Inundaciones en Tíbet y Nepal, en directo: última hora de la riada, cifra de muertos y desaparecidos tras la avalancha
Las devastadoras inundaciones que afectan al Tíbet y el Nepal han causado más de un centenar de muertos y casi un millar de desaparecidos. La mayoría de los desaparecidos son extranjeros.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para narrar las últimas novedades en torno a la catástrofe.
El Ministerio de Exteriores informa de 4 españoles no localizados por las inundaciones en Nepal
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado este jueves de que hay 4 ciudadanos españoles que no han podido ser localizados tras las inundaciones en Nepal. Ha añadido que, por el momento, no consta ninguna víctima mortal española.
Albares ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía, así como a familiares y amigos de personas que se encuentren en la zona afectada, para que se pongan en contacto con los teléfonos de emergencia consulares.
Nepal eleva a 826 los desaparecidos tras la riada masiva en la frontera con China
Las autoridades de Nepal han elevado este jueves a 826 la cifra de personas desaparecidas tras la riada en la frontera con Tíbet, entre ellas 466 extranjeros, según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), dependiente del Ministerio del Interior nepalí.
España, "consternada" por la tragedia en Nepal, habilita líneas telefónicas de ayuda
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha mostrado "consternado por la terrible tragedia en Nepal" y ha anunciado la puesta en marcha de líneas telefónicas de asistencia del Consulado Honorario español en Nepal, la Embajada de España en la India y de la unidad de emergencia de su Ministerio para atender a posibles afectados.
Albares, a través de un mensaje difundido en su cuenta de la plataforma X, además, trasladó su "solidaridad con las víctimas y sus familias".
El ministro, en el mismo mensaje, indicó que los números de teléfono habilitados son el del Ministerio en Madrid (+34 91 000 1249), el de la Embajada de España en India (+91 9810174160) y el del Consulado Honorario en Nepal (+977 1 4579488/4570770)
Mal tiempo y accesos afectados complican búsqueda de los desaparecidos en China tras riada
La lluvia, la inestabilidad de las laderas, los accesos dañados y los cortes de comunicaciones complican la búsqueda de los desaparecidos por la riada en el condado chino de Gyirong (Tíbet, suroeste), donde los equipos detectaron un lago formado por el represamiento natural del agua cerca del paso fronterizo con Nepal.
Este embalsamiento, originado por la acumulación de lodo y rocas que bloquea el cauce, agrava el peligro de desastres secundarios y dificulta las labores de desagüe, según medios estatales.
China eleva a 558 desaparecidos por riada en frontera nepalí, entre ellos 260 extranjeros
El número de desaparecidos en territorio chino tras la violenta riada registrada en el condado tibetano de Gyirong (suroeste), en la frontera con Nepal, aumentó de 265 a 558, de los que 260 son extranjeros, según un nuevo balance difundido este jueves por el medio estatal CCTV.
Nepal eleva a 162 los muertos y busca a más de 500 desaparecidos por la riada del Himalaya
Las autoridades de Nepal han recuperado 162 cuerpos, localizados principalmente en Chitwan (64), Dhading (27) y Nawalparasi Este (26), tras la devastadora riada del Himalaya que golpeó la frontera con China, según el último balance de las autoridades.
Más de 500 personas se encuentran desaparecidas en suelo nepalí, según confirmó a EFE el portavoz de la Policía de la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, quien precisó que la suma excluye a los 558 desaparecidos reportados en el lado chino, sin que por el momento haya un equipo de coordinación transfronterizo para unificar las cifras
Guterres traslada sus condolencias a las víctimas de la riada en Nepal y el Tíbet
El secretario general de la ONU, António Guterres, trasladó este miércoles sus condolencias a las víctimas y familiares de la riada que ha arrasado en Nepal y el Tíbet (China), que ya acumula 160 muertos y más de 700 desaparecidos. En un comunicado de su portavoz, Stéphane Dujarric, el diplomático portugués expresó "su solidaridad con todos los afectados" y deseó "una pronta recuperación a los heridos". La riada golpeó con especial fuerza el distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, donde la masa de agua alcanzó a primera hora del miércoles las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, junto a uno de los principales pasos terrestres hacia el Tíbet. La Policía nepalí informó a las 23:05 local (17:20 GMT) de la recuperación de 157 cadáveres en las zonas afectadas por la riada del río Bhote Koshi. Lo otros tres cuerpos se registraron en China.
El cambio climático, en el trasfondo de la avalancha dantesca
Crece el consenso entre los expertos. El Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, reconoció este miércoles que una avalancha procedente de un glaciar fue la causa más probable de la gigantesca riada sufrida en el norte de Nepal. "Las observaciones hidrológicas indican la excepcional velocidad y magnitud de la ola de inundación", dijeron en un comunicado enviado por correo electrónico, señalando que los niveles de agua en un punto del río Trishuli aumentaron hasta nueve metros (27 pies) en media hora. Según informaron, el río Lhende Khola, afluente del Bhotekoshi, sufrió las mayores inundaciones. "“El río Lhende Khola se ha desbordado dos veces en 14 meses, esta vez a causa de un alud de hielo y rocas procedente de un glaciar en el lado nepalí que bloqueó el río y provocó una crecida repentina aguas abajo", dijo Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres del grupo de investigación climática. Todo ello en un contexto de calentamiento global en el Himalaya.
Balance hasta ahora de la tragedia de Nepal
Según el último balance de la avalancha-riada sufrida en Nepal, al menos 160 personas murieron (157 en Nepal y 3 en China) y cientos permanecían desaparecidas o sin contacto este miércoles después de que violentas inundaciones repentinas golpearan ambos lados de la frontera entre Nepal y el Tíbet (China), arrastrando puentes, cortando carreteras y dañando infraestructuras hidroeléctricas. La mayor parte de las víctimas confirmadas hasta ahora se concentran en Nepal, donde el último reporte de la Policía, dado a las 23:05 local (17:20 GMT), informó de la recuperación de 157 cadáveres en las zonas afectadas por la riada del río Bhote Koshi, aunque su identificación todavía no había concluido, según el reporte de medios nepalís. Al otro lado de la frontera, las autoridades chinas informaron de al menos tres muertos y 265 desaparecidos en el condado tibetano de Gyirong, según un primer balance difundido por el medio estatal CCTV. La cifra de desaparecidos es superior a las 700 personas en la zona nepalí y 265 en la zona china-tibetana.
Von der Leyen informa de la activación del servicio satelital Copernicus
La presidenta de la Comisión Europea , Ursula von der Leyen , ofreció ayuda para las labores de socorro y rescate en Nepal, en medio de las inundaciones que han causado la muerte de al menos 157 personas. "Mis pensamientos están con todos los afectados, especialmente con las familias que han perdido a seres queridos o que aún esperan noticias", compartió Von der Leyen en una publicación en las redes sociales. "Copernicus [el servicio satelital de la UE] se ha activado para ayudar a cartografiar las zonas afectadas en Nepal y apoyar la respuesta sobre el terreno. Estamos preparados para movilizar más ayuda europea", concluye la publicación.
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