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Inundaciones en Tíbet y Nepal, en directo: última hora de la riada, cifra de muertos y desaparecidos tras la avalancha

Las inundaciones en Nepal dejan casi un centenar de fallecidos y cientos de desaparecidos

Las inundaciones en Nepal dejan casi un centenar de fallecidos y cientos de desaparecidos

Europa press / foto: EFE

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Inés Sánchez

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Las devastadoras inundaciones que afectan al Tíbet y el Nepal han causado más de un centenar de muertos y casi un millar de desaparecidos. La mayoría de los desaparecidos son extranjeros.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para narrar las últimas novedades en torno a la catástrofe.

Mapa de ubicación de inundaciones en Nepal.
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