Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo

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Al menos 13 muertos y 34 heridos en un ataque nocturno ruso contra Kiev

Al menos 13 muertos y 34 heridos en un ataque nocturno ruso contra Kiev

Al menos 13 muertos y 34 heridos en un ataque nocturno ruso contra Kiev / Ukrainian State Emergency Service / AFP / VÍDEO: EFE

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Eduardo López Alonso

Àlex Álvarez García

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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