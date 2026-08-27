Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo

Rusia niega planes de atacar la OTAN y acusa a europeos de defender una política agresiva

El Kremlin negó hoy que Rusia albergue planes de atacar a un país de la OTAN, al tiempo que acusó a los países europeos de defender una política agresiva hacia Moscú.

"Últimamente, se publican muchas historias de terror como esa. Naturalmente, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de la Federación Rusa", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Según medios occidentales, dichos planes de Moscú serían el motivo del viaje relámpago a Rusia que este martes hizo el director de la CIA, John Ratcliffe, el primero en toda la guerra. Peskov insistió en que Rusia preferiría lograr sus objetivos por medios pacíficos, "pero en ausencia de la posibilidad de hacerlo, continúa su operación militar especial para garantizar su seguridad y sus intereses".

Peskov también negó tener conocimiento sobre una posible reanudación de las negociaciones de paz con Ucrania en septiembre, como aseguró Kirilo Budánov, jefe de la Administración presidencial ucraniana.