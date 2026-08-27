En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Rusia avisa de ataques a objetivos de Reino Unido en respuesta al uso de misiles británicos por parte de Kiev
Las autoridades de Rusia han afirmado este jueves que el país podría atacar objetivos de Reino Unido en respuesta al uso por parte de las fuerzas ucranianas de misiles británicos para bombardear territorio ruso, por lo que han pedido a Londres mantenerse al margen y "dejar de lado sus acciones hostiles". La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha denunciado durante una rueda de prensa la "postura agresiva de Londres hacia Moscú", lo que "podría propiciar un aumento de la violencia y un recrudecimiento del conflicto hasta alcanzar un nuevo nivel".
Un militar ruso muere en la explosión de un automóvil en San Petersburgo
Las autoridades rusas anunciaron el jueves la apertura de una investigación tras la muerte de un militar en la explosión de un automóvil en las afueras de San Petersburgo, el último de varios responsables del ejército ruso que fueron objeto de asesinatos reivindicados o atribuidos a Ucrania desde el inicio del conflicto. El Comité de Investigación local abrió "un procedimiento penal a raíz del incendio de un vehículo en el distrito de Pushkin, que dejó dos víctimas: una falleció y la otra fue hospitalizada", indicó en un comunicado este organismo encargado de las principales investigaciones. "La persona fallecida es un militar (...) y su esposa también resultó herida", precisó el Comité de Investigación en un segundo comunicado.
Rusia niega planes de atacar la OTAN y acusa a europeos de defender una política agresiva
El Kremlin negó hoy que Rusia albergue planes de atacar a un país de la OTAN, al tiempo que acusó a los países europeos de defender una política agresiva hacia Moscú.
"Últimamente, se publican muchas historias de terror como esa. Naturalmente, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de la Federación Rusa", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Según medios occidentales, dichos planes de Moscú serían el motivo del viaje relámpago a Rusia que este martes hizo el director de la CIA, John Ratcliffe, el primero en toda la guerra. Peskov insistió en que Rusia preferiría lograr sus objetivos por medios pacíficos, "pero en ausencia de la posibilidad de hacerlo, continúa su operación militar especial para garantizar su seguridad y sus intereses".
Peskov también negó tener conocimiento sobre una posible reanudación de las negociaciones de paz con Ucrania en septiembre, como aseguró Kirilo Budánov, jefe de la Administración presidencial ucraniana.
Rusia derriba 267 drones ucranianos sobre 14 regiones y los mares Negro y Azov
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 267 drones ucranianos de largo alcance sobre 13 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, en el marco de un ataque ucraniano contra varios centros logísticos de Ozon, según informaron hoy las autoridades rusas.
Rusia informa de ataques masivos contra industria militar y centros logísticos en Ucrania
Las fuerzas rusas lanzaron esta noche un ataque masivo contra objetivos de la industria militar y centros logísticos ucranianos en las ciudades de Kiev, Zaporiyia, Krivi Rih, Kremenchug y Odesa, según informó este jueves el Ministerio de Defensa ruso.
Rusia reivindica un ataque contra un granelero ucraniano en un puerto de Odesa
El Ministerio de Defensa de Rusia ha reivindicado este miércoles un ataque perpetrado por sus fuerzas aéreas contra un buque granelero y tres tanques de combustible en la ciudad portuaria ucraniana de Izmail, ubicada en la provincia de Odesa, en el suroeste del país. "Drones de ataque han atacado un buque de carga a granel en el puerto de Izmail, en la región de Odesa, que transportaba material militar a Ucrania y tres tanques de combustible destinados a las Fuerzas Armadas ucranianas, así como infraestructura portuaria utilizada para la descarga de material militar", ha señalado la cartera en un comunicado.
Balance de la jornada | Sin avances hacia la paz y sí hacia la guerra
Los intentos de intermediación del presidente de EEUU, Donald Trump, en la guerra de Ucrania han sido vanos. La percepción desde Rusia es que los intentos de alcanzar una salida negociada a la guerra no la han beneficiado por lo que anuncian un endurecimiento de los ataques. Por su parte, Ucrania tampoco está dispuesta a ceder a Rusia territorio no conquistado en el campo de batalla y eleva sus ataques a la retaguardia rusa, infraestructuras petroleas o de impacto la economía soviética. En este marco de referencia, con un frente de batalla amplio y estancado, algunos analistas prevén un recrudecimiento de las operaciones militares de cara al otoño, quizá con un cambio en el armamento utilizado y el aprovechamiento de la primacía espacial rusa.
Rusia prepara una escalada de ataques contra Ucrania ante el fracaso de las negociaciones
Rusia se prepara para intensificar sus ataques contra Ucrania tras concluir que las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz han llegado a un punto muerto, según tres personas cercanas al Kremlin. Por ahora, Rusia evalúa intensificar sus potentes ataques con misiles balísticos convencionales contra Kiev, incluido el centro de la capital, y contra infraestructura en otras ciudades ucranianas, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a lo delicado del asunto. Los distintos canales de negociación han fracasado en la práctica, dejando nuevamente a las dos partes en el punto de partida, dijeron las personas. Putin no pondrá fin a la guerra debido a la presión económica de las sanciones ni a los ataques ucranianos contra refinerías y redes logísticas rusas, agregaron.
Zelenski anuncia un refuerzo de posiciones en la región de Donetsk durante una visita al frente
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este miércoles el refuerzo y renovación de posiciones en la región de Donestk, durante una visita al frente en Zaporiyia en la que ha estado acompañado por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Mijailo Drapati. "Hoy estoy con nuestros guerreros que defienden sectores extremadamente difíciles del frente. Nuestras posiciones en la región de Donetsk se reforzarán con dos grupos de fuerzas reestructuradas, que estarán al mando de los héroes de Ucrania Denis Prokopenko y Andri Biletski", ha declarado en sus redes sociales, tras entregar a este último una condecoración por sus servicios al país. El mandatario se ha reunido en el "sector de Oleksandrivski" con efectivos de la 80º Brigada Aérea de Asalto de Halitska, quienes tienen "peticiones específicas: suministro de drones, artillería de largo alcance y radares pequeños, financiación directa para las brigadas, formación y motivación" de los militares, así como "problemas con los desertores".
Rusia impulsa su poder espacial para decantar la guerra con Ucrania
Opacado por la visita de un alto cargo de la CIA a Moscú, un hecho se ha producido esta semana remarcable y que puede influir en la evolución de la guerra de Ucrania. Informa ICW que Rusia ha lanzado otro satélite a órbita con fines militares, posiblemente como parte de sus esfuerzos más amplios para establecer una constelación de satélites Rassvet (análogo ruso de Starlink). El Ministerio de Defensa ruso informó de que las Fuerzas Aeroespaciales Rusas (VKS) lanzaron un vehículo de lanzamiento de clase media Soyuz-2.1b con una carga útil no especificada desde el Cosmódromo de Plesetsk en el óblast de Arkhangelsk y colocaron con éxito la nave espacial en órbita en la mañana del 24 de agosto. El Ministerio de Defensa ruso informó de que los activos terrestres de las VKS establecieron comunicación con la nave espacial y asumieron el control operativo sobre el sistema. El medio de defensa ucraniano Militarnyi evaluó que Soyuz-2.1b podría haber estado transportando un satélite GLONASS-K1 como parte del Sistema Global de Navegación por Satélite (GLONASS) de Rusia, pero no está confirmado.
- Efecto bumerán contra Meloni tras la crisis por Ceuta: 7 países europeos ya estudian el traslado de solicitantes de asilo a Italia
- Michael Rubin: los estrechos vínculos con Marruecos del 'neocon' que ha pedido a Rabat una 'Marcha Verde' sobre Ceuta
- Inundaciones en Tíbet y Nepal, en directo: última hora de la riada que deja decenas de muertos y centenares de desaparecidos, la mayoría turistas
- Una potente riada y varios desprendimientos causan más de 150 muertos y cientos de desaparecidos en la fronteras entre Nepal y China
- Semana negra en las carreteras británicas e irlandesas: el reto viral del 'joyriding' provoca 12 muertos en accidentes de tráfico
- Un influyente ministro de Marruecos habla de liberar las 'ciudades ocupadas' en un acto ante Mohamed VI
- Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Ucrania recibirá sistemas antiaéreos Crotale y más misiles interceptores, según Zelenski
- La ultraderecha alemana aboga por terminar el Acuerdo de Schengen para evitar situaciones como la de Ceuta