Guerra de Irán, en directo: Trump asegura que no tiene prisa en retomar las negociaciones de paz con Irán

Un buque petrolero impactado en Ormuz por "proyectil desconocido", según agencia marítima

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó este jueves de que un buque petrolero fue impactado en el estrecho de Ormuz por un proyectil desconocido, sin causar víctimas en la zona, uno de los escenarios de la guerra entre Irán y Estados Unidos.

En su página web, la agencia marítima cita a autoridades locales, según las cuales "un buque tanque ha sido alcanzado por un proyectil desconocido, lo que provocó un incendio en la embarcación que ya ha sido extinguido".

"Se informa que toda la tripulación está a salvo y localizada, y no se ha reportado impacto ambiental. Las autoridades están investigando", dice el breve reporte.

Es el primer incidente reportado por la UKMTO directamente en Ormuz desde el 18 de agosto, cuando informó del ataque a un buque granelero, impactado también por un proyectil desconocido cuando transitada por el estrecho, por el que en tiempos de paz transita una quinta parte del petróleo mundial.