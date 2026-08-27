Guerra de Irán, en directo: Trump asegura que no tiene prisa en retomar las negociaciones de paz con Irán

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Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
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Àlex Álvarez García
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.
Un buque petrolero impactado en Ormuz por "proyectil desconocido", según agencia marítima
La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó este jueves de que un buque petrolero fue impactado en el estrecho de Ormuz por un proyectil desconocido, sin causar víctimas en la zona, uno de los escenarios de la guerra entre Irán y Estados Unidos.
En su página web, la agencia marítima cita a autoridades locales, según las cuales "un buque tanque ha sido alcanzado por un proyectil desconocido, lo que provocó un incendio en la embarcación que ya ha sido extinguido".
"Se informa que toda la tripulación está a salvo y localizada, y no se ha reportado impacto ambiental. Las autoridades están investigando", dice el breve reporte.
Es el primer incidente reportado por la UKMTO directamente en Ormuz desde el 18 de agosto, cuando informó del ataque a un buque granelero, impactado también por un proyectil desconocido cuando transitada por el estrecho, por el que en tiempos de paz transita una quinta parte del petróleo mundial.
El primer ministro de Qatar visita este jueves Teherán para rebajar las tensiones en Oriente Próximo
El primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, viajará este jueves a Teherán, en medio de los esfuerzos para rebajar las tensiones en Oriente Próximo y en particular en lo referido al estrecho de Ormuz. El dirigente qatarí "llegará mañana" a la capital iraní, donde tiene previsto reunirse con "varios responsables" del Gobierno para abordar "formas de rebajar las tensiones y crear un entorno propicio para el diálogo", ha indicado en redes sociales el portavoz de Exteriores, Mayed al Ansari.
El presidente de Irán advierte de que EEUU no conseguirá "nada" con la presión económica
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió este miércoles de que Estados Unidos no conseguirá "nada" con las nuevas medidas económicas anunciadas contra la república islámica, a la que Washington amenazó con "asfixiar". Tras casi seis meses de guerra, Estados Unidos intensificó esta semana la presión económica con una nueva ronda de sanciones "secundarias" que buscan aislar más a Irán, amenazando a sus socios comerciales. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó el lunes un plan para lograr la "asfixia económica" de Irán y advirtió sobre graves consecuencias para los países que se nieguen a sumarse a la campaña de Washington. El presidente iraní, considerado como moderado, reconoció recientemente que su país enfrenta "numerosas dificultades económicas" tras décadas de sanciones internacionales. Pero, aun así, este miércoles afirmó que "Estados Unidos no obtendrá nada de su presión económica en esta fase, del mismo modo que no obtuvo nada durante la guerra".
Trump asegura que no tiene prisa en retomar las negociaciones de paz con Irán
El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este miércoles que no tiene prisa en retomar las conversaciones de paz estancadas con Irán y aseguró que mantiene "mucha ventaja" sobre la República Islámica, contra la que busca redoblar la presión económica a punto de cumplirse los seis meses del conflicto. Trump afirmó en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera que no ha establecido una fecha límite para que Teherán regrese a las negociaciones en busca de un acuerdo que ponga fin definitivo a las hostilidades. "No tengo ningún plazo, ninguno. No tengo prisa. No tengo plazo alguno. Estamos ganando con mucha ventaja", insistió. El mandatario reiteró que la República Islámica tiene "una inflación enorme" y su "economía se está desmoronando". También repitió que los líderes iraníes "tratan muy mal a su pueblo y están matando a muchísimos manifestantes".
Trump dice que cree que el líder iraní, Mojtaba Jamenei, sigue vivo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que cree que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde que asumió el cargo tras el asesinato de su padre en febrero, sigue con vida. "No creo que esté muerto. Resultó gravemente herido. El lado izquierdo de su cuerpo, el brazo, la pierna, todo. Resultó gravemente herido. Pero no creo que esté muerto", dijo Trump en una entrevista con el locutor de radio conservador Glenn Beck. Oficialmente, Jamenei sigue dirigiendo su país bajo los ataques de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, su ausencia pública y el ascenso al poder de figuras veteranas de los Guardianes de la Revolución -el ejército ideológico del régimen- han alimentado las especulaciones de que está muerto o de que no tiene el control pleno del poder. Su padre murió en un bombardeo al inicio de la ofensiva estadounidense-israelí.
Irán señala que EEUU "perdió" la guerra y "fracasará" con su campaña de asfixia económica
El presidente del Parlamento de Irán y jefe del equipo negociador iraní en las conversaciones con Estados Unidos, Mohamed Baqer Qalibaf, ha señalado este miércoles que Estados Unidos "perdió" la guerra militar contra Irán y que ahora "fracasará" su nuevo plan para una campaña de asfixia económica que aísle a Teherán. "Estados Unidos lanzó una guerra contra Irán con la intención de derrocar a la República Islámica y expandir la hegemonía estadounidense en Asia Occidental y el mundo islámico, pero gracias a la sangre de los mártires y a los esfuerzos de la nación iraní y del frente de resistencia, fueron claramente derrotados, y el mundo entero lo confirmó", ha afirmado el dirigente iraní en declaraciones recogidas por la agencia estatal IRIB, en el marco de su viaje a Irak. En este sentido, ha recalcado que Washington "perdió la guerra militar y política" y que ahora "también fracasará en las medidas económicas".
Irán asegura que pactó con Omán repartirse los ingresos de la navegación por el estrecho de Ormuz
Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este miércoles que pactaron con Omán repartirse los beneficios de las tasas por navegar en el estrecho de Ormuz. "Durante las negociaciones con Omán, se alcanzaron algunos acuerdos sobre qué parte corresponde a cada país de las aguas del estrecho y sobre qué parte de los ingresos corresponde a Irán y a Omán", afirmó el portavoz de los Guardianes, Hosein Mohebi, quien denunció que Estados Unidos esté "obstaculizando las labores" para cerrar un acuerdo.
Irán acusa a EEUU de "aniquilar" el Derecho Internacional: "Canadá es uno de los que está aprendiendo la lección"
El Gobierno de Irán ha acusado a Estados Unidos de "aniquilar las normas fundacionales del Derecho Internacional" con su guerra económica contra el país y ha advertido del impacto a nivel global de la normalización de este tipo de tácticas, agregando que "Canadá es uno de los que está aprendiendo la lección", tras la imposición de aranceles al país por parte de Washington.
"Cuando un matón declara que todos los bancos, empresas, puertos y gobiernos deben elegir entre obedecer los caprichos de Washington o enfrentarse a la venganza estadounidense, esto ya no se trata solo de Irán", ha señalado. "Esto trata de aniquilar las normas más fundamentales del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas, a saber, el respeto a la igualdad soberana y a la libre determinación de todos los Estados", ha argumentado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un mensaje publicado a través de redes sociales.
Irán desmiente a Trump y dice que Ormuz no ha sido desminado
Irán desmintió que el estrecho de Ormuz haya sido desminado tal y como aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e Irán desmiente a Trump y dice que Ormuz no ha sido desminado. Asimismo, calificó esta afirmación como una estrategia "propagandística" de EEUU. El diplomático afirmó que si entraran buques desminadores estadounidenses en el estrecho estos serían "objetivos muy fáciles" para Irán.
"Acabo de ser informado por la Armada de EE. UU. de que todas las minas han sido retiradas y/o detonadas en las aguas internacionales del estrecho de Ormuz. Se ha notificado a Irán que cualquier barco o embarcación que coloque nuevas minas será destruido de inmediato y de manera sistemática", escribió en su red Truth Social.
Irán y Omán anunciaron ayer que están cerca de cerrar un acuerdo para el establecimiento de un corredor conjunto para el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz y su desminado.
El Israel de Binyamín Netanyahu, "pionero y vanguardia de la extrema derecha"
El Israel de Binyamín Netanyahu, "pionero y vanguardia de la extrema derecha", por Andrea López-Tomás.
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