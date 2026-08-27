Cuatro españoles, entre los desaparecidos por las inundaciones del Tíbet y el Nepal

Cuatro ciudadanos españoles han desaparecido en las inundaciones que han asolado el Nepal y el Tíbet y que han dejado ya más de 160 muertos y 1.500 personas sin localizar. Así lo ha confirmado el consulado español en la zona y lo ha ratificado posteriormente el ministero de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. El mismo dirigente ha asegurado que en estos momentos no consta ningún fallecido por la fuerte crecida del río Bhotekoshi, pero ha pedido a familiares y amigos de ciudadanos que sepan o que hayan estado en la zona siniestrada para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia de Exteriores.

Las autoridades nepalís informaron ayer de que les constaban dos personas de nacionalidad española entre los fallecidos por el desbordamiento de un río en el distrito de Rasuwa, bordeando la cordillera del Himalaya. La mayoría de quienes perdieron la vida eran ciudadanos indios que peregrinaban al monte tibetano de Kailash, un lugar sagrado para el hinduismo. Sin embargo, también se contabilizaron centenares de turistas de otras nacionalidades, aunque el Ministerio de Exteriores español aseguró que no se le había notificado ningún desplazamiento de nacionales a la zona ni ninguna desaparición y, por tanto, ninguna muerte. Este jueves, sin embargo, ha informado que hay cuatro españoles desaparecidos (al menos dos de ellos son mujeres) aunque no se les considera fallecidos.

Mapa de la riada en Nepal

Otras nacionalidades

Entre las personas que han perdido la vida en las inundaciones se encuentran también 12 británicos, cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, un australiano y un holandés. Las autoridades temen que esas cifras sean todavía muy inferiores al recuento final, ya que las riadas se llevaron por delante todo tipo de infraestructuras en un territorio en el que suelen habitar alrededor de 50.000 personas.

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En un audio que ha remitido a los medios, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha recordado que el consulado de España en Nepal, la embajada en Nueva Delhi y el consulado general en Pekín "están plenamente movilizados para atender a los españoles" que se hayan podido ver afectados por la tragedia.