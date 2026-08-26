El jefe de las fuerzas kurdas de Siria anuncia la disolución de la milicia que lideró la lucha contra los yihadistas

Mazlum Abdi, líder kurdo de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), anunció el martes en un discurso desde el palacio presidencial de Damasco la disolución de esta milicia que luchó contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI), en virtud de un acuerdo con el presidente Ahmed al Shara, decidido a reunificar Siria. Las FDS lideraron la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico hasta su derrota en 2019 durante la guerra civil en Siria, pero han perdido el apoyo de Estados Unidos, que se acercó al nuevo gobierno sirio tras la caída de Bashar al Asad. Abdi declaró la semana pasada que el proceso de integración en las instituciones del Estado sirio estaba completo y que se abría una "nueva fase", tras un acuerdo alcanzado en enero.

"Hoy anunciamos el fin de la misión de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y declaramos, con toda responsabilidad, su disolución como fuerza militar independiente", afirmó Abdi en un discurso pronunciado en el palacio presidencial de Damasco.

La fuerza se creó en 2015 a instancias de Estados Unidos, que quedó impresionado por los rudos combatientes kurdos que derrotaron al EI en Kobane, en el norte de Siria, y buscaba un aliado fiable en la batalla en curso contra los yihadistas. En su momento álgido, llegó a reunir a unos 100.000 combatientes, tanto kurdos como árabes, y controlaba amplias zonas del norte y noreste de Siria, ricas en petróleo. En esta zona los kurdos establecieron un gobierno autónomo con sus propias instituciones civiles y militares.

El acuerdo alcanzado en enero con el nuevo gobierno sirio, surgido de las milicias rebeldes lideradas por islamistas que derrocaron a Al Asad en 2024, echó por tierra el largo anhelo de autonomía de los kurdos. La integración se produjo tras meses de negociaciones entre ambas partes, marcadas por el apoyo que Estados Unidos presta al presidente sirio Ahmed al Shara, un exyihadista que ahora busca presentarse como una figura unificadora en un país fragmentado por una guerra civil de casi 14 años.

El enviado especial de Estados Unidos para Siria e Irak, Tom Barrack, celebró el martes la disolución del grupo. "Así es como se ve la verdadera integración: no ganadores y perdedores, sino antiguos interlocutores con distintos puntos de vista elaborando una solución diplomática para fortalecer la nación soberana de Siria. Un solo ejército, un solo gobierno, un solo Estado", dijo Barrack, quien también es el embajador de Washington en Turquía.

"Las circunstancias han cambiado"

El acuerdo de integración de este año se produjo después de los enfrentamientos entre combatientes kurdos y el ejército del gobierno central de Siria que obligaron a esta minoría a retirarse de varios territorios que controlaba.

Durante el estallido de violencia, Al Shara firmó un decreto para declarar el kurdo como un "idioma nacional" y otorgó a esta minoría un reconocimiento oficial, un gesto sin precedentes desde la independencia de Siria en 1946.

"Desde la creación de las Fuerzas Democráticas Sirias, sus combatientes asumieron una gran responsabilidad durante uno de los períodos más difíciles" para Siria, afirmó Abdi en su discurso.

"Liberaron numerosas ciudades y localidades sirias", primero del régimen de Al Asad y después de los yihadistas del EI, agregó el líder.

"Hoy en día, las circunstancias han cambiado y el país ha entrado en una nueva fase caracterizada por la paz y la participación", afirmó Abdi.