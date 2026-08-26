Inundaciones en Tíbet y Nepal, en directo: última hora de la fuerte riada que deja decenas de muertos y centenares de desaparecidos, la mayoría turistas

Centenares de personas están desaparecidas a raíz de las devastadoras inundaciones que afectan al Tíbet y el Nepal. La tragedia ha dejado decenas de muertos y centenares de desaparecidos. La mayoría de los desaparecidos son extranjeros.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para narrar las últimas novedades en torno a la catástrofe.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de ubicación de inundaciones en Nepal.

Los últimos datos apuntan a al menos 31 muertos confirmados Según informa la BBC, al menos 31 personas han muerto y cientos de turistas están desaparecidos tras ña inundación repentina y un deslizamiento de tierra masivos en la frontera entre Nepal y el Tíbet. Según la junta de turismo de Nepal, entre los turistas desaparecidos hay más de 100 procedentes de la India y 12 del Reino Unido . Las cámaras de seguridad del Tíbet muestran una pared de agua y lodo que golpea los edificios en un paso fronterizo ; otras imágenes de Nepal muestran a personas tratando de huir mientras la inundación avanza.

Al menos 22 muertos confirmados por una riada en el norte de Nepal, en la frontera con Tíbet Al menos 22 personas han muerto y cientos se encuentran en paradero desaparecido a causa de las inundaciones provocadas por la fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso del norte de Nepal, cerca de la frontera con Tíbet, según han informado este miércoles las autoridades del país. A lo largo del cauce del río, decenas de asentamientos e infraestructuras se han visto gravemente afectadas por el agua, que también ha provocado fuertes daños en China, al otro lado de la zona fronteriza, especialmente en el paso de Gyirong. El Ejército de Nepal ha indicado que, de momento, 88 personas han podido ser rescatadas con vida.

Xi ordena el despliegue de "todos los recursos" para buscar a desaparecidos por las inundaciones en la frontera El presidente de China, Xi Jinping, ha ordenado este miércoles el despliegue de "todos los medios y recursos" necesarios para buscar a los desaparecidos por las fuertes inundaciones registradas en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbet, conocida en el país como Xizang. El mandatario, que ha instado a evacuar a todos los residentes que puedan encontrarse en situación de riesgo, especialmente en el paso fronterizo de Gyirong, ha pedido que se atienda cuanto antes a todos los heridos y afectados, a fin de minimizar el número de víctimas después de que las autoridades nepalíes hayan situado de momento en 22 los muertos en su territorio.

Al menos 291 extranjeros figuran entre los desaparecidos tras la riada en Nepal Al menos 291 extranjeros figuran entre las 384 personas reportadas como desaparecidas tras la riada que golpeó este miércoles el norte de Nepal, entre ellos 105 indios, 17 malasios y 12 británicos, según un balance preliminar de la Junta de Turismo de Nepal (NTB). El organismo indicó que el recuento, elaborado a partir de información proporcionada por agencias de viajes y contrastada con guías, autoridades locales y cuerpos de seguridad, incluye además a 93 ciudadanos nepalíes. Entre los extranjeros cuya procedencia ha podido ser determinada figuran también cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, un australiano y un neerlandés.

Infraestructuras dañadas Carreteras, puentes, edificios, instalaciones eléctricas... Todo tipo de infraestructuras han quedado dañadas e inservibles tras el paso de las riadas.

El Ejército, desplegado China ha desplegado al Ejército para colaborar en las tareas de búsqueda de desaparecidos y de ayuda a los heridos.

Al menos 12 británicos Entre los más de 300 turistas desparecidos hay al menos 12 ciudadanos del Reino Unido, según ha informado la cadena Sky News.

Un distrito montañoso El distrito montañoso de Rasuwa (con unos 50.000 habitantes), una zona al norte de Katmandú que limita con la región del Himalaya del Tíbet, ha sido el que se ha llevado la peor parte de las inundaciones. Las riadas han destrozado edificios y han arrastrado todo tipo de instalaciones.

Al menos 16 muertos Las inundaciones se han cobrado ya al menos 16 vidas, según los primeros recuentos de las autoridades. Además, hay cerca de 400 turistas desaparecidos, 300 de ellos extranjeros.