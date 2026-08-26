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Inundaciones en Tíbet y Nepal, en directo: última hora de la fuerte riada que deja decenas de muertos y centenares de desaparecidos, la mayoría turistas

Las cámaras de seguridad han captado el momento en el que el paso fronterizo entre Nepal y China queda literalmente sepultado por un devastador corrimiento de tierras.

Las cámaras de seguridad han captado el momento en el que el paso fronterizo entre Nepal y China queda literalmente sepultado por un devastador corrimiento de tierras.

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Centenares de personas están desaparecidas a raíz de las devastadoras inundaciones que afectan al Tíbet y el Nepal. La tragedia ha dejado decenas de muertos y centenares de desaparecidos. La mayoría de los desaparecidos son extranjeros.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para narrar las últimas novedades en torno a la catástrofe.

Mapa de ubicación de inundaciones en Nepal.
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DIRECTO | Decenas de muertos y centenares de desaparecidos, la mayoría turistas, tras una riada en Nepal

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