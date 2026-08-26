Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Ucrania recibirá sistemas antiaéreos Crotale y más misiles interceptores, según Zelenski

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Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Iglesia rusa habla con emisario del Vaticano sobre situación de Iglesia Ortodoxa Ucraniana
La Iglesia Ortodoxa Rusa (IOR) informó este martes al jefe de la diplomacia del Vaticano, Paul Richard Gallagher, sobre la persecución que sufre la Iglesia Ortodoxa Ucraniana por parte de las autoridades de Ucrania, señaló la institución religiosa en un comunicado.
La nota precisa que ese asunto se trató durante una reunión entre Gallagher y el metropolita Antoni, jefe de relaciones exteriores de la Iglesia Ortodoxa Rusa.
"El alto representante del Vaticano recibió información sobre la persecución de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana por parte de las autoridades ucranianas", indica el comunicado.
Los participantes también abordaron otros temas urgentes relacionados con la situación en el mundo, y el metropolita Antoni saludó a la delegación vaticana en nombre del patriarca Kiril.
Mueren tres personas y 146 resultan heridas en un incendio en una planta de gas rusa
Dos ciudadanos chinos y un ruso fallecieron y 146 personas resultaron heridas este martes en un incendio en una planta de gas de la región de Amur, en el Lejano Oriente ruso, donde se ultimaban los preparativos para la puesta en marcha de la instalación, informó la propia empresa en un comunicado.
"A pesar de la rápida asistencia médica, no se pudo salvar a una de las víctimas, ciudadano chino y empleado de una empresa subcontratada", señala la nota difundida en la web de la planta.
Más tarde, la planta elevó a tres el número de los muertos, incluido otro ciudadano chino y un trabajador ruso.
El director de la CIA realiza una visita no anunciada a Moscú para una reunión
El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Rusia para mantener reuniones, según fuentes cercanas, aunque no estaba claro de qué trataron las conversaciones, informa Bloomberg. La Agencia Central de Inteligencia declinó hacer comentarios, mientras que el Departamento de Estado y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a solicitudes de información. Un avión Boeing C-17 Globemaster III llegó al aeropuerto de Vnukovo, en la capital rusa, alrededor de las 10 a.m., después de hacer escala en Letonia durante el trayecto desde la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington, informó la agencia estatal rusa Tass, citando sistemas de seguimiento de vuelos en línea.
Ucrania descarta reclutar a la guerra a mayores de 50 años
Ucrania se plantea eximir de la movilización a los hombres de más de 50 años, rechaza obligar a ir al Ejército a las mujeres y se resiste a rebajar la edad de reclutamiento forzoso pese al déficit de personal militar por temor a los efectos sociales y demográficos.
Costa señala que el próximo Presupuesto de la UE debe permitir más gasto en defensa
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, coincidieron este martes en señalar que el Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto de la Unión Europea (UE) para el periodo 2028-2034, debe implicar un mayor gasto en defensa. "Europa debe invertir más en defensa, competitividad, conexiones críticas y el apoyo a Ucrania", dijo Michal en una rueda de prensa junto a Costa en Tallin, donde defendió que el presupuesto europeo "debe reflejar las necesidades europeas de seguridad". "No podemos resolver los problemas del mañana con las prioridades de hoy", abundó el jefe del Gobierno de Estonia, país fronterizo con Rusia que tradicionalmente ha puesto el foco en la seguridad europea frente a Moscú.
La Policía eslovaca frustra un ataque contra una fábrica de drones y detiene a 3 sospechosos
La Policía eslovaca frustró este martes un posible ataque contra una fábrica de drones en el este del país y detuvo a tres personas tras incautar una mezcla incendiaria que, según un análisis preliminar, era napalm. "De haberse producido tal ataque, habría conllevado el riesgo de un incendio de grandes proporciones, amenazas para la vida y la salud de las personas, y cuantiosos daños materiales", explicó la Policía en Facebook. No han trascendido aún detalles oficiales sobre si Ucrania, país invadido por Rusia en 2022 y fronterizo con Eslovaquia, era cliente de esta fábrica de sistemas no tripulados, ni sobre si estos tienen uso militar o civil.
La Justicia rusa excluye a más candidatos opositores del partido pacifista Yábloko
La Justicia rusa excluyó este martes a otros 44 candidatos regionales del partido opositor Yábloko, el único que se opone a la guerra en Ucrania, con vistas a las elecciones legislativas del 20 de septiembre. El tribunal de la región noroccidental de Pskov anuló el registro de Yábloko a petición del partido nacionalista Ródina (Patria), el mismo que ya logró el 10 de agosto la exclusión de la lista federal de la formación liberal. El motivo aducido este martes por el juez fue un defecto de forma a la hora de presentar el correspondiente poder ante la comisión electoral.
Medvedev acusa a Occidente de crear "nuevos focos de conflicto" en sus fronteras
El expresidente ruso y vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dimitri Medvedev, ha asegurado este martes que Occidente busca crear "nuevos focos de conflicto" en sus fronteras, incidiendo en que actúa "a través de otros" y atrayendo al conflicto con Rusia a naciones con vínculos históricos con Moscú. "Durante siglos, Occidente ha intentado crear nuevos focos de tensión en las fronteras de Rusia. Su táctica preferida es actuar a través de otros, atrayendo a naciones con vínculos históricos con Rusia a un enfrentamiento con Moscú", ha afirmado el dirigente ruso en declaraciones recogidas por la agencia TASS.
El director de la CIA viaja a Moscú para asistir a reuniones, según medios estadounidenses
El director de la CIA, John Ratcliffe, se encuentra de visita en Rusia para asistir a reuniones con autoridades rusas en Moscú, informaron este martes medios estadounidenses sin detallar los temas que tiene previsto abordar. Según Flight Radar, un avión militar de Estados Unidos aterrizó en la mañana del martes en el aeropuerto internacional Vnúkovo de la capital rusa, un desplazamiento sobre el que un portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a EFE no tener ninguna información al respecto. La plataforma de rastreo de tráfico aéreo refleja que el aparato voló desde la base Andrews de la Fuerza Aérea estadounidense, cerca de Washington D.C., con escala en Riga, Letonia.
Robles ve detrás de la crisis de Ceuta actores interesados en desestabilizar España y UE
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido este martes que hay muchas cuestiones sobre la reciente entrada masiva de migrantres a Ceuta que nunca se conocerán, si bien ha dejado caer que detrás puede haber actores interesados que probablemente hayan favorecido la crisis o la estén utilizando para desestabilizar España y la Unión Europea (UE). En una comparecencia, a petición propia, en la Comisión de Defensa del Congreso, Robles ha considerado que de esta crisis se pueden aprender lecciones que permitan analizar lo ocurrido para sacar conclusiones, aunque ha advertido de que "hay muchas cuestiones que tardarán tiempo en saberse, otras que incluso no llegaremos a conocer".
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