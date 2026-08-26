Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Ucrania recibirá sistemas antiaéreos Crotale y más misiles interceptores, según Zelenski

Iglesia rusa habla con emisario del Vaticano sobre situación de Iglesia Ortodoxa Ucraniana

La Iglesia Ortodoxa Rusa (IOR) informó este martes al jefe de la diplomacia del Vaticano, Paul Richard Gallagher, sobre la persecución que sufre la Iglesia Ortodoxa Ucraniana por parte de las autoridades de Ucrania, señaló la institución religiosa en un comunicado.

La nota precisa que ese asunto se trató durante una reunión entre Gallagher y el metropolita Antoni, jefe de relaciones exteriores de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

"El alto representante del Vaticano recibió información sobre la persecución de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana por parte de las autoridades ucranianas", indica el comunicado.

Los participantes también abordaron otros temas urgentes relacionados con la situación en el mundo, y el metropolita Antoni saludó a la delegación vaticana en nombre del patriarca Kiril.