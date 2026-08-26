Guerra de Irán, en directo: Trump afirma que Ormuz está libre de minas y advierte a Irán de ataques si vuelve a colocarlas

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

Irán aclara que su "plan por fases" con Omán sobre Ormuz no implica la apertura inmediata del estrecho Las autoridades iraníes han subrayado que el "plan por fases" que ha coincidido en establecer con Omán para la gestión del tránsito por el estrecho de Ormuz no implica la "apertura inmediata" del estratégico paso, dado que, ha precisado, la reapertura está supeditada al cumplimiento de las condiciones impuestas por Teherán. "Este acuerdo no implica la apertura inmediata del estrecho de Ormuz a partir de mañana", ha explicado el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, según declaraciones recogidas por la cadena estatal iraní IRIB en las cuales ha recalcado que la reapertura está supeditada "al cumplimiento de las condiciones definitivas impuestas por Irán". De lo contrario, ha advertido, esta vía navegable "permanecerá cerrada".

El brent cae un 3,89 %, hasta 88,58 dólares, pese a las nuevas sanciones de EEUU a Irán El precio del barril de brent para entrega en octubre bajó este martes un 3,89 %, hasta situarse en los 88,58 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, mientras el mercado parece restar importancia al último paquete de sanciones anunciado ayer por Estados Unidos para Irán. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió hoy 3,59 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 92,17 dólares.

Largas filas delante de las gasolineras en Irán tras el anuncio de nuevas sanciones de EEUU Los iraníes amanecieron este martes preocupados por las consecuencias de las nuevas sanciones anunciadas la víspera por Estados Unidos, que prometió "asfixiar" económicamente al país, y en las estaciones de gasolina se formaron largas filas. Estados Unidos busca presionar económicamente a Irán después de que, casi seis meses después del inicio de la guerra desencadenada por Washington, las negociaciones de paz se encuentren empantanadas sin que se vislumbre un final para el conflicto. En tanto, Irán mantiene cerrado el estratégico estrecho de Ormuz y Estados Unidos persiste en su bloqueo naval contra la república islámica.

Omán prevé abrir pronto un corredor temporal para el tránsito seguro por Ormuz El ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, anunció este martes que espera poder establecer próximamente un corredor temporal para el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. "Soy optimista de que pronto anunciaremos un corredor temporal para el estrecho de Ormuz y arreglos prácticos para restablecer la navegación segura", afirmó en X tras un encuentro celebrado en Teherán con su homólogo iraní, Abás Araqchí, para abordar la reapertura de esta estratégica vía marítima.

Irán afirma que la campaña económica de EEUU ataca la soberanía de los países Irán afirmó este martes que la operación 'Paria Económico' con la que Estados Unidos busca cortar los lazos económicos de la República Islámica con otros países es un "acoso sistémico" que afecta a la soberanía de los países. "Cuando un matón declara que todos los bancos, empresas, puertos y gobiernos deben elegir entre obedecer los caprichos de Washington o enfrentarse a la venganza estadounidense, esto ya no se limita solo a Irán", dijo en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei. El diplomático consideró que la operación 'Paria Económico' anunciada ayer por Estados Unidos "trata de aniquilar las normas más fundamentales del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, a saber, el respeto a la igualdad soberana y a la autodeterminación de todos los estados".

Irán y Omán estudian establecer un corredor temporal de navegación en estrecho de Ormuz Los cancilleres de Irán y Omán abordaron este martes el establecimiento de un corredor temporal de navegación en el estrecho de Ormuz y un acuerdo para poner en marcha un proceso de desminado de este importante paso marítimo durante una reunión este martes en Teherán. Ambos países buscan una forma de regular el tránsito por el estrecho de Ormuz, convertido en un foco de tensión en el conflicto de Oriente Medio. El canciller iraní Abás Araqchi y su homólogo omaní, Badr al Busaidi, "debatieron la implementación de un marco por fases que podría proporcionar una base práctica y viable para avanzar" en las conversaciones celebradas en Teherán, según un comunicado conjunto difundido por Omán.

Trump afirma que el paso de Ormuz está libre de minas y advierte a Irán de ataques si vuelve a colocarlas El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que el estrecho de Ormuz está libre de minas, al tiempo que ha advertido a Teherán de que "destruirá" cualquier buque que trate de volver a colocarlas en el estratégico paso. "Acabo de ser informado por la Armada de Estados Unidos de que todas las minas han sido retiradas y/o detonadas de las aguas internacionales del estrecho de Ormuz", ha afirmado el presidente norteamericano en un mensaje en redes sociales en el que ha aprovechado para lanzar una amenaza contra la República Islámica si vuelve a colocar este tipo de armamento en dichas aguas. Así ha detallado que se ha informado a Irán de que "cualquier barco o embarcación que coloque nuevas minas será destruido de inmediato y de manera sistemática".

China advierte a EEUU de que tomará represalias si las sanciones a Irán le afectan Pekín afirma que tomará "todas las medidas necesarias" si Washington amplía la ofensiva contra los negocios con Teherán. Pekín ha advertido a EEUU de que tomará medidas si se incluye a empresas chinas en cualquier ampliación de las nuevas sanciones del Gobierno de Trump relacionadas con Irán.

Netanyahu: Israel actuará contra la UNRWA con "todos los medios a su alcance" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este martes que Israel actuará contra la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) con "todos los medios a su alcance", después de que las autoridades israelíes tomaran el último de sus centros en Jerusalén Este. En un mensaje difundido por su oficina, Netanyahu afirma que el desalojo del centro de la UNRWA se produjo bajo sus instrucciones y reitera el argumento de Israel para prohibir la actividad de esta agencia: que sus empleados estuvieron involucrados en la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel.