Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Ucrania recibirá sistemas antiaéreos Crotale y más misiles interceptores, según Zelenski

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

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Rusia alcanza con drones Shahed un paso fronterizo entre Ucrania y Moldavia El Ejército ruso atacó durante la madrugada de este martes con drones Shahed un paso fronterizo para vehículos que conecta Ucrania con Moldavia, según dijo la Guardia de Fronteras ucraniana en un comunicado. El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha declarado en su cuenta de X que es la tercera vez en las últimas dos semanas que Rusia ataca un cruce fronterizo ucraniano con Moldavia. Sibiga ha atribuido estas acciones rusas a un intento de sabotear las conexiones entre ambos países que buscaría también "desestabilizar" la región.

Ucrania refuerza los ataques contra defensas aéreas rusas Las fuerzas ucranianas parecen estar llevando a cabo una campaña coordinada de supresión y destrucción de defensas aéreas enemigas (SEAD/DEAD) contra activos de defensa aérea rusos en regiones fronterizas rusas como parte de su campaña más amplia dirigida contra activos económicos y militares rusos dentro de Rusia y la Ucrania ocupada. Las fuerzas ucranianas atacaron un avión de combate ruso MiG-29 y un helicóptero Kamov Ka-52 en la base aérea de Millerovo en Dolotinka, dos radares de vigilancia aérea y un sensor de defensa aérea en el óblast de Rostov, y un sistema de radar de vigilancia aérea y un refugio para la tripulación del dron de reconocimiento tipo Zala en la Crimea ocupada la noche del 23 al 24 de agosto.

Ucrania recibirá sistemas antiaéreos Crotale y más misiles interceptores, según Zelenski El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reveló este martes que su país recibirá de algunos de sus socios varios sistemas antiaéreos Crotale y misiles interceptores tanto para esta tecnología francesa como para los sistemas antiaéreos estadounidenses Patriot que Kiev utiliza para derribar misiles balísticos rusos. Ucrania también recibirá un número no especificado de misiles interceptores AIM de fabricación estadounidenses. Los compromisos anunciados hoy por Zelenski fueron formulados en la víspera durante la cumbre de la Coalición de Voluntarios -integrada por socios sobre todo europeos de Ucrania- organizada con motivo de la celebración del Día de la Independencia ucraniana.

Al menos 12 heridos en un ataque ruso contra la ciudad de Kramatorsk Al menos 12 personas han resultado heridas como consecuencia de ataques lanzados por Rusia contra la ciudad de Kramatorsk, en la provincia de Donetsk, que han alcanzado edificios residenciales. "Esta mañana, los rusos atacaron la ciudad 8 veces. Según la información preliminar, utilizaron bombas aéreas. Al menos 12 personas resultaron heridas como consecuencia de los ataques de hoy en Kramatorsk. Entre los heridos se encuentra un bebé de dos meses", ha informado el gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, en un mensaje en sus redes sociales.

Rusia alcanza con drones Shahed un paso fronterizo entre Ucrania y Moldavia El Ejército ruso atacó durante la madrugada de este martes con drones Shahed un paso fronterizo para vehículos que conecta Ucrania con Moldavia, según dijo la Guardia de Fronteras ucraniana en un comunicado. El punto de paso atacado por los rusos está situado en el extremo suroccidental de la región ucraniana de Odesa, y ha tenido que ser cerrado debido a los daños provocados por los drones rusos.

Rusia rechaza las palabras de Zelenski y descarta una nueva movilización en el marco de la invasión de Ucrania El Kremlin ha descartado este martes que Moscú esté preparando una nueva movilización en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, y ha afirmado que las informaciones en este sentido son impulsadas por "las autoridades ucranianas", tras las declaraciones del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sobre una posible movilización de tropas. En este sentido, el mandatario ucraniano sostuvo que Rusia "desplegará 300.000 tropas movilizadas dependiendo de la situación en el este del país". "Perderán estas nuevas 300.000 tropas movilizadas. Las aplastaremos", dijo, antes de apuntar que en lo que va de año "Rusia ha perdido 267.000 militares, incluidos unos 155.000 muertos", cifras no confirmadas desde Moscú.

La única refinería en la región rusa de Rostov suspende operaciones tras un ataque con drones de Ucrania Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la suspensión de operaciones en una importante refinería en Rostov -la única en esta región rusa-- tras un nuevo ataque con drones por parte de Ucrania contra las instalaciones, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales. El gobernador de Rostov, Yuri Sliusar, ha indicado en un breve mensaje en redes sociales que la refinería de Novoshajtinsk "ha sufrido daños" por "un ataque enemigo". "La planta ha suspendido temporalmente las operaciones", ha señalado, sin que el Ejército de Ucrania se haya pronunciado por ahora sobre el ataque.

Zelenski publica una felicitación de Trump en la que reconoce el "tremendo potencial" de Ucrania El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, hizo pública este martes la felicitación que recibió en la víspera con motivo del trigésimo quinto aniversario de la independencia de Ucrania del presidente de EE.UU., Donald Trump, en la que éste le ofreció dar un nuevo impulso a los esfuerzos de paz para que Ucrania pueda materializar su "tremendo potencial".

Un nuevo intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania en torno al mar de Azov deja dos muertos en cada país Al menos dos personas han muerto entre la noche de este lunes y la madrugada de este martes en la región ucraniana de Zaporiyia, en el extremo oriental del país, y en la región rusa de Krasnodar, en el extremo suroccidental de la Federación, según han informado los respectivos dirigentes de estos territorios, apenas separados por el mar de Azov. El incidente, en el que "los restos de un dron han caído en los terrenos de la estación de tren de Afipskaya", ha provocado daños a "al menos diez viviendas particulares" de la localidad, llegando incluso a causar un incendio en una de ellas, además de en un terreno de una refinería de petróleo.