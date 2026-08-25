Bruselas estudia la petición de asistencia del Gobierno de España para hacer frente a la crisis en Ceuta

La Comisión Europea ha confirmado este martes que ha recibido y está estudiando una solicitud de asistencia por parte del Gobierno de España para reforzar la seguridad de la frontera con Marruecos y mejorar la capacidad de acogida en Ceuta, tras la entrada masiva de personas el pasado mes de junio.

El portavoz del Ejecutivo comunitario para Migración, Markus Lammert, ha confirmado que el Gobierno español envió una solicitud el pasado lunes pidiendo financiación de emergencia. "Estamos trabajando en su evaluación con carácter prioritario para tomar una decisión rápida", ha dicho Lammert durante la rueda de prensa diaria de la Comisión.

En particular, el Gobierno ha solicitado asistencia para reforzar la protección de la frontera y las infraestructuras que garanticen su seguridad. También ha pedido ayuda para mejorar la capacidad de acogida, incluida la de menores no acompañados. Al menos 2.500 niños solos permanecen desde junio en la ciudad autónoma, según las últimas cifras.

Bruselas se ha comprometido a hacer de la solicitud "una prioridad" y a "trabajar con celeridad" para dar una respuesta a las necesidades de España. La Comisión ha mantenido durante los últimos meses "un estrecho contacto con las autoridades españolas" y mantiene su oferta de dar asistencia al Gobierno a través de las agencias del bloque.

Pendientes de la evolución

"El comisario [de Interior y Migración Magnus] Brunner mantiene contacto regular con las autoridades españolas para facilitar soluciones y abordar los desafíos sobre el terreno, y la comisaria [para el Mediterráneo Dubravka] Šuica también mantiene un estrecho contacto por su parte con las autoridades marroquíes", ha asegurado Lammert. El portavoz ha insistido en que Bruselas sigue "muy de cerca la situación".

Bruselas considera en cualquier caso que el contexto "es diferente del de principios de este mes". El portavoz comunitario ha destacado que "se han frustrado nuevos intentos gracias a la buena cooperación de las autoridades españolas y marroquíes, y se han adoptado diversas medidas para abordar la situación en Ceuta".

Al mismo tiempo, la Comisión ha reconocido que siguen existiendo "importantes desafíos", especialmente en la gestión de las personas que siguen en la ciudad autónoma. "La prioridad sigue siendo garantizar el rápido retorno de todas las personas que permanecen en situación irregular en Ceuta", ha dicho Lammert, que ha aplaudido la iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez de poner en marcha un mando único para abordar la crisis.

Controles fronterizos

El pasado mes de julio, en respuesta a la entrada irregular de más de 70.000 personas en Ceuta procedentes de Marruecos, Italia decidió imponer controles fronterizos a los viajeros procedentes de España. Lo hizo a pesar de que tanto la propia Comisión como el Gobierno de España confirmaron que ninguna persona había alcanzado la península tras el cruce.

Los controles fronterizos dentro del espacio Schengen que regula la libertad de movimiento en Europa son posibles en casos excepcionales cuando un país considere que su seguridad está en juego. Italia notificó su intención de imponerlos entre el 1 de julio y el 1 de septiembre. A pesar de la evolución positiva de la situación, medios italianos informan de que el Gobierno de Georgia Meloni estaría estudiando extenderlos varias semanas.

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Italia no ha informado a la Comisión de su intención de extender los controles hasta la fecha, según el Ejecutivo. Bruselas ha insistido en que está en contacto tanto con las autoridades italianas como con las españolas, que impusieron controles a los viajeros procedentes de Italia en respuesta, y espera que esos controles, en principio hasta septiembre, sean temporales.