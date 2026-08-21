Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto PerúTiempo CatalunyaTormenta ValenciaSant CugatAlbiolMeghan MarkleTerremoto GranadaFiestas GràciaCeutaBarcelonaDaniel SanchoEconomía
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | La central nuclear de Zaporiyia pierde su última línea de suministro eléctrico, según el OIEA

Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora

Al menos 13 muertos y 34 heridos en un ataque nocturno ruso contra Kiev

Al menos 13 muertos y 34 heridos en un ataque nocturno ruso contra Kiev

Al menos 13 muertos y 34 heridos en un ataque nocturno ruso contra Kiev / Ukrainian State Emergency Service / AFP / VÍDEO: EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Àlex Álvarez García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ONU condena como 'inaceptables' las sanciones de EEUU contra la presidenta de la Corte Penal Internacional
  2. Irán estudia atacar objetivos militares en Europa si Trump intensifica la guerra, según el 'Financial Times
  3. Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Mueren cinco personas en nuevos bombardeos rusos contra Kiev
  4. Guerra de Irán, en directo: última hora de la situación en Oriente Medio
  5. El presidente de Portugal ratifica la ley que prohíbe el uso del burka en espacios públicos
  6. Trump reclama la rendición a Irán ante el fin del plazo de 60 días para negociar un acuerdo con EEUU
  7. Trump declara el estrecho de Ormuz como 'nuevo territorio de EEUU' y niega ahora el diálogo con Irán
  8. Debo hacerlo mejor, tenéis razón': Mamdani se disculpa tras ser 'cazado' sin casco cuando iba en bicicleta

DIRECTO UCRANIA | La central nuclear de Zaporiyia pierde su última línea de suministro eléctrico, según el OIEA

DIRECTO UCRANIA | La central nuclear de Zaporiyia pierde su última línea de suministro eléctrico, según el OIEA

DIRECTO IRÁN | EEUU advierte a sus aliados ante su guerra económica contra Irán: "O estáis con nosotros o estáis contra nosotros"

El Gobierno congeló el Plan de Seguridad para Ceuta y Melilla tras su giro con Marruecos

El Gobierno congeló el Plan de Seguridad para Ceuta y Melilla tras su giro con Marruecos

¿Qué es la Save Europe Act? 5 claves de la campaña liderada por supremacistas blancos que defiende las deportaciones masivas

Un terremoto de 7,2 grados sacude los Andes en Perú

Un terremoto de 7,2 grados sacude los Andes en Perú

EEUU impone nuevas sanciones a Hizbulá por una red financiera vinculada a Irán

EEUU impone nuevas sanciones a Hizbulá por una red financiera vinculada a Irán

El terremoto de Perú se percibió "fuerte", pero no se reportan daños hasta el momento

Detenida una mujer acusada de planear un atentado en el Capitolio de Nueva York en nombre de Estado Islámico

Detenida una mujer acusada de planear un atentado en el Capitolio de Nueva York en nombre de Estado Islámico