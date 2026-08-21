Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | La central nuclear de Zaporiyia pierde su última línea de suministro eléctrico, según el OIEA

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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Prisión preventiva en Croacia para sospechoso de sabotaje a los gasoductos Nord Stream Un juez de instrucción croata impuso este jueves prisión preventiva al ucraniano Vladimir Z., detenido la víspera por la Policía en Croacia en virtud de una orden emitida por la Justicia alemana, que lo acusa del sabotaje contra los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico en 2022. Según informó la televisión pública croata HRT, la decisión del juez del Tribunal del Condado de Pula fue revelada a la prensa local por Matija Milos, uno de los abogados defensores.

Finlandia investiga una presunta violación de su espacio aéreo por parte de un avión ruso El Ministerio de Defensa finlandés ha informado este jueves de que las autoridades han abierto una investigación por una presunta violación de su espacio aéreo por parte de un avión ruso en el oeste del golfo de Finlandia en la tarde del 20 de agosto. Toda presunta violación territorial se toma muy en serio. Se ha iniciado una investigación", ha afirmado el ministro, Antti Hakkanen, en un breve comunicado en el que se indica que la Guardia Fronteriza finlandesa ha iniciado pesquisas y "proporcionará más información" cuando haya detalles al respecto.

Aumentan a 16 los muertos y a 41 los heridos por los últimos ataques de las tropas rusas contra Kiev El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha cifrado en 16 los muertos y en 41 los heridos por los nuevos ataques lanzados este jueves por las Fuerzas Armadas de Rusia sobre la capital ucraniana, objetivo en las últimas semanas de una de las más intensas olas de ataques desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. "La capital se recupera de una intensa ola de ataques", ha explicado Klitschko, que en un primer momento ha estimado en 15 muertos y 39 heridos las víctimas de los bombardeos rusos, que han afectado principalmente en los distritos de Sviatoshinski, Solomianski y Darnitski.

Miles de rusos solicitan ingresar en partido opositor excluido de elecciones de septiembre Cerca de 8.000 rusos han solicitado ingresar en el partido opositor Yábloko, recientemente excluido de las elecciones legislativas de septiembre, informaron este jueves fuentes de la formación liberal. "En las últimas dos semanas, hemos recibido 8.000 solicitudes", dijo el jefe de la oficina moscovita de Yábloko, Kiril Goncharov, al medio Bereg, y agregó que actualmente la formación cuenta con 4.000 miembros. "Vemos que muchas personas se sienten desmotivadas y decepcionadas por nuestra exclusión. Una forma de apoyarlas es hacer que puedan seguir en círculos donde hay personas afines. Esto tendrá un efecto no solo político, sino también psicoterapéutico", opinó.

El llamamiento a las urnas del exministro Fédorov no convence a los ucranianos El llamamiento del exministro de Defensa ucraniano Mijailo Fédorov, cesado hace un mes por el presidente Volodímir Zelenski, a convocar elecciones antes del fin de la guerra ha recibido reacciones tibias o críticas entre los ucranianos, en medio de obstáculos legales y de seguridad aún sin resolver. Representantes tanto del entorno presidencial como de la oposición, incluidos muchos de aquellos que protestaron por la destitución de Fédorov, han calificado la idea de poco realista e incluso peligrosa. "Simplemente no veo cómo se puede hacer esto. Muchas localidades están ocupadas, muchos ucranianos están en el extranjero o en el ejército. Esto plantea muchas preguntas: ¿cómo garantizar la participación, la seguridad y la igualdad de condiciones para la campaña electoral?", declaró a EFE en Leópolis Ludmila Shchedrik, quien había apoyado los esfuerzos de Fédorov por reformar el ejército en el que lucha su esposo.

Von der Leyen anuncia más apoyo de la UE a la capacidad antibalística de Ucrania La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reafirmado este jueves el compromiso de la UE de trabajar con los estados miembro y sus socios para reforzar las capacidades antibalísticas de Kiev, "para que Ucrania tenga los medios para evitar la pérdida de vidas", tras los últimos ataques rusos contra el país, que han dejado al menos 12 muertos y 32 heridos. Tras la incursión de un dron en Rumanía, la presidenta de la Comisión Europea denuncia la "guerra híbrida" de Rusia, que busca "dividir a la UE". "Rusia está perdiendo la guerra que ella misma inició. Y está tomando represalias atacando a civiles e infraestructuras civiles", ha denunciado la presidenta del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales, en el que ha calificado la protección de vidas civiles como "la prioridad más urgente". Más información, aquí.

La central nuclear de Zaporiyia sufre su décimo quinto apagón en lo que va de año Energoatom, la empresa pública de energía atómica ucraniana, denunció este jueves un nuevo apagón en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por Rusia desde marzo de 2022, tras el ataque ruso nocturno contra territorio de Ucrania, por lo que la planta pasó a funcionar con generadores diésel de reserva. "La central nuclear de Zaporiyia, temporalmente ocupada, perdió el suministro eléctrico externo por decimoquinta vez este año: se activaron automáticamente los generadores diésel de reserva, que garantizan el funcionamiento de los sistemas de seguridad de importancia crítica", escribió Energoatom en un comunicado en Telegram, en el que precisa que se trata del vigésimo séptimo apagón en casi cuatro años y medio de guerra.

Tusk reafirma la seguridad de las fronteras de Polonia a la espera de presentar un nuevo plan de alerta El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha reafirmado este jueves la seguridad de la frontera oriental --la que les separa de Rusia y Bielorrusia-- a la espera de que el Gobierno presente su nuevo plan de alerta para contrarrestar las posibles amenazas, entre ellas el desvío de drones a su espacio aéreo. Tusk ha asegurado que Polonia está "más segura que nunca" gracias al Escudo Oriental, el ambicioso proyecto de defensa que desde mayo de 2024 ha puesto en marcha Varsovia y que se prevé que finalice en 2028. No obstante, el primer ministro sostiene que "nunca se completará", pues estará en constante modernización.

Rumanía destruye un dron marino ruso en sus aguas cerca de una plataforma de gas Rumanía destruyó este jueves con cazas F-16 un dron marino con una carga explosiva cerca de la plataforma de gas Neptun Deep, en el mar Negro, al considerar que suponía una amenaza para la infraestructura y los trabajadores, y atribuyó a Rusia el origen de la nave no tripulada. Dos F-16 de la Fuerza Aérea rumana intervinieron tras detectarse un dron naval de pequeñas dimensiones y aparentemente a la deriva en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Rumanía, cerca de Neptun Alpha, la principal plataforma de producción de gas del proyecto Neptun Deep, situada a unos 80 kilómetros al este de Constanza, el principal puerto rumano en el mar Negro.