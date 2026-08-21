Guerra de Irán, en directo: EEUU advierte a sus aliados ante su guerra económica contra Irán: "O estáis con nosotros o estáis contra nosotros"

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

EEUU advierte a sus aliados ante su guerra económica contra Irán: "O estáis con nosotros o estáis contra nosotros" El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha instado todos sus aliados a tomar partido --"o estáis con nosotros o estáis contra nosotros"-- en la guerra económica contra Irán anunciada en la víspera por el inquilino de la Casa Blanca, de la que ha apuntado que dará detalles el próximo lunes en una rueda de prensa. "O estáis con nosotros o estáis contra nosotros", ha advertido Bessent en fragmento de una entrevista con la cadena estadounidense CNBC en el que ha lanzado múltiples advertencias a todos los aliados de Washington, sin definir el rango de la etiqueta ni singularizar a ninguno de los países englobados.

EEUU exige a aliados y a China que respalden su guerra económica contra Irán Estados Unidos exigió el jueves tanto a sus aliados como a China que se sumen a la nueva campaña del presidente Donald Trump para aislar la economía iraní y provocar "el colapso" del gobierno de Teherán. Las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, subrayaron cómo Trump está pasando de ejercer presión militar a ejercer presión económica sobre Teherán, mientras su impopular guerra se acerca a los seis meses. "Va a funcionar en Irán y va a hacer colapsar al régimen", dijo Bessent al canal CNBC. "Va a ser la mayor operación de aislamiento económico coordinado en la historia mundial", añadió. Consultado sobre sus aliados, Bessent lanzó una advertencia: "(Están) con nosotros o contra nosotros". Ante la pregunta de si Estados Unidos presionaría a China, señaló que "muchas conversaciones es mejor tenerlas en privado", pero instó a Pekín a "sumarse al plan".

Irán califica nuevas sanciones de EEUU de "terrorismo económico" y "crímenes contra la humanidad" Irán acusó este jueves a Estados Unidos de "terrorismo económico" y de "crímenes contra la humanidad", después de que Washington anunciara que endurecerá las sanciones para aumentar la presión sobre Teherán. "Sin duda, las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán, que atacan los derechos humanos fundamentales de cada ciudadano iraní, constituyen un caso de 'terrorismo económico' y de 'crímenes contra la humanidad'", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán en un comunicado difundido por medios estatales, en el que afirmó que los responsables de esta política "merecen ser juzgados y castigados por cometer crímenes tan atroces".

Las sanciones de EEUU a Irán llevarán al "colapso del régimen", dice Bessent Un plan de Estados Unidos para aumentar la presión económica sobre Irán con sanciones y aislamiento llevará al "colapso" del Gobierno de ese país, declaró este jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "Va a funcionar en Irán y va a hacer colapsar al régimen", dijo Bessent al canal CNBC. "Va a ser la mayor operación de aislamiento económico coordinado en la historia mundial", añadió.

El Brent se encarece un 1,32% y se aproxima a los 93 dólares El precio del barril de Brent de entrega en octubre de 2026, el de referencia en Europa, cotizaba este jueves, al filo de las 17.30 horas, en el entorno de los 92,83 dólares estadounidenses, con una subida del 1,32% respecto a los 91,62 dólares en los que cerró este miércoles. En la jornada, como consecuencia de las tensiones en el estrecho de Ormuz, llegó a superar incluso los 94 dólares. El precio del barril de Brent, que amaneció en los 91,51 dólares, había oscilado hasta la media tarde entre el mínimo de 91,47 dólares y el máximo de 94,71, según los datos consultados por Servimedia.

Los hutíes de Yemen afirman haber atacado un aeropuerto saudí y una instalación de Aramco Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anunciaron el jueves haber atacado un aeropuerto y una instalación pertenecientes a la petrolera estatal saudí Aramco en la ciudad de Najrán, cerca de la frontera con Yemen. Los rebeldes "llevaron a cabo con éxito dos operaciones militares con drones: la primera tuvo como objetivo un emplazamiento saudí estratégico en el aeropuerto de Najrán, y la segunda, la instalación de Aramco en Najrán", declaró su portavoz militar, Yahya Saree, en un comunicado publicado en Telegram.

China gana protagonismo en la guerra entre EEUU e Irán El reconocimiento por parte del presidente de EEUU, Donald Trump, de que la guerra con Irán es también económica realza el papel que puede jugar China en el conflicto. China no ha reconocido hasta ahora las sanciones unilaterales, pero sus entidades estatales generalmente se mantienen alejadas del petróleo incluido en listas negras. Sus mayores bancos estatales también tienen antecedentes de cumplir las sanciones de EEUU contra Irán, Corea del Norte e incluso altos funcionarios de Hong Kong, para evitar perder el acceso al sistema de compensación en dólares de Estados Unidos. Si China se suma a las presiones de EEUU, Irán podría verse forzada a asumir los planteamientos exigidos por Trump, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de armamento nuclear.

Trump afirma que EEUU libra una guerra económica contra Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán y a sus socios comerciales con el aislamiento económico después de que meses de ataques militares y un bloqueo marítimo no haya logrado obligar a Teherán a capitular. Trump no especificó qué medidas tomaría ni qué países serían objeto de ellas, pero su amenaza puso inmediatamente el foco en China, que compra la mayor parte del petróleo de Irán. Los precios del crudo Brent avanzaron por quinta jornada, hasta cerca de US$94 por barril, y alcanzaron su nivel más alto de este mes. En su primera reacción a los comentarios de Trump, Pekín dijo que las sanciones y la presión no funcionarían y pidió una solución diplomática. Irán, por su parte, afirmó que las amenazas de Trump eran una "distracción" de las propias crisis de Estados Unidos, marcadas por una deuda sin precedentes y costos de intereses en fuerte aumento. Insistir en políticas fallidas solo traerá más derrotas y la enemistad de los iraníes", dijo en X el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. "El terrorismo económico de EEUU amenaza la economía global y la soberanía en todo el mundo".

El bloqueo EEUU-Irán mantiene el veto de las aseguradoras a los buques para cruzar Ormuz A punto de cumplirse seis meses del conflicto en Oriente Medio, el estancamiento en las negociaciones entre EE. UU. e Irán, los ataques y el intento de exportar el esquema de "peajes" al mar Rojo han abocado a las aseguradoras a mantener el veto sobre la región, consolidando unos costes en los seguros inviables para los armadores. Tras el vencimiento este pasado lunes del plazo de 60 días fijado en el memorando entre Washington y Teherán, y según datos de MarineTraffic, el tránsito por el estrecho de Ormuz se redujo este martes a solo 10 cruces, muy lejos de los más de 100 diarios previos a la guerra.