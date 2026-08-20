Von der Leyen anuncia más apoyo de la UE a la capacidad antibalística de Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reafirmado este jueves el compromiso de la UE de trabajar con los estados miembro y sus socios para reforzar las capacidades antibalísticas de Kiev, "para que Ucrania tenga los medios para evitar la pérdida de vidas", tras los últimos ataques rusos contra el país, que han dejado al menos 12 muertos y 32 heridos. "Rusia está perdiendo la guerra que ella misma inició. Y está tomando represalias atacando a civiles e infraestructuras civiles", ha denunciado la presidenta del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales, en el que ha calificado la protección de vidas civiles como "la prioridad más urgente". En este sentido, ha detallado que la Comisión está "trabajando con los estados miembro" y sus socios "para apoyar las capacidades antibalísticas de Ucrania" y que el país dirigido por Volodimir Zelenski pueda prevenir "la pérdida de vidas" por los ataques lanzados por Moscú.

Las declaraciones de Von der Leyen tienen lugar después de que las autoridades de Ucrania hayan situado este jueves en al menos 12 los muertos y 32 los heridos por los últimos bombardeos perpetrados por las Fuerzas Armadas rusas contra la capital de Ucrania, Kiev, durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves.

Guerra híbrida

La presidenta de la Comisión Europea ha tildado de campaña de "guerra híbrida" que busca "dividir a la UE" el impacto de un dron procedente de Ucrania en la ciudad rumana de Tulcea. Este incidente se suma al creciente número de aeronaves no tripuladas que han realizado incursiones en los últimos meses en el espacio aéreo comunitario. "Se está llevando a cabo una campaña creciente de amenazas que inquieta a nuestros ciudadanos y busca dividir nuestra Unión", ha escrito la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales, en el que ha añadido la misión fundacional de la UE es "preservar la paz".

Para ello, ha añadido Von der Leyen, hay que "tener la capacidad de disuadir provocaciones y agresiones", algo que ya está haciendo el bloque comunitario con la movilización de 800.000 millones de euros a través del programa 'ReArmar Europa' para mejorar sus capacidades y su autonomía frente a las amenazas a su seguridad.

Aumentar la producción

También ha citado la Iniciativa Europea de Defensa contra Drones y la Vigilancia del Flanco Oriental, que está llevando a la industria europea de defensa aumentar su producción para entregar las capacidades que necesitan los estados miembros y que estos puedan "responder a las amenazas emergentes con rapidez, unidad y determinación".

Las declaraciones de la conservadora alemana se producen después de que un dron procedente de Ucrania se haya estrellado esta madrugada al norte de la ciudad de Tulcea, en el este del país, tras irrumpir en el espacio aéreo rumano, según han informado las autoridades de Rumanía.

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Aviones de España

El Ministerio de Defensa rumano ha indicado en un comunicado que el sistema de radar militar de las Fuerzas Armadas detectó el artefacto sobre las 2.23 horas (hora local) cerca de la frontera. Posteriormente, dos aviones F-18 del Ejército del Aire de España fueron movilizados para realizar "una misión de vigilancia" tras la detección del vehículo aéreo no tripulado. La propia Fuerza Aérea rumana envió para ello un helicóptero de reconocimiento, según el texto.