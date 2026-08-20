Un terremoto de 7,2 grados sacude los Andes en Perú

Un terremoto de magnitud 7.2 ha sacudido este jueves la región andina de Ayacucho, en el sur peruano, según ha informado el Instituto Geofísico de Perú (IGP) al detallar que el epicentro se ha ubicado a 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, en la provincia de Parinacochas, sin que hasta el momento se hayan notificado daños personales o materiales. "Por la información que hemos recolectado hasta el momento, la población ha salido bastante asustada a las calles, pero no ha pasado algo más crítico, esperemos que sea así", dijo el jefe del IGP, Hernando Tavera

El IGP señala que el movimiento telúrico se ha registrado a las 13.00 horas (18.00 GMT) de este jueves y ha tenido una profundidad de 108 kilómetros. El sismo ha alcanzado una intensidad de III-IV en Coracora, una ciudad ubicada a unos 650 kilómetros al sur de Lima. De acuerdo con la prensa capitalina la onda expansiva se sintió en varias zonas del país andino, aunque de forma leve.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra descartó por el momento un riesgo de tsunami en el litoral.

Sin detalles

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COEN) ha confirmado la información sobre las características del sismo, pero no ha ofrecido aún detalles sobre posibles daños, pese a que medios locales han reportado desprendimientos de rocas y algunos daños en viviendas en Ayacucho.

Al respecto, el jefe del IGP, Hernando Tavera, ha dicho que "por ahora no ha ocurrido nada crítico" pero continúan con la evaluación de la situación generada. Perú se ubica en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial.

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En julio pasado la región de Junín, vecina de Lima, sufrió una serie de temblores de una magnitud máxima de 5.4, que provocaron la muerte de cinco personas, cientos de damnificados y la destrucción de decenas de viviendas. El último terremoto devastador en el país se registró en 2007 en la región sureña de Ica, donde un terremoto de magnitud 7.9 causó la muerte de unas 500 personas y millonarias pérdidas materiales.