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Críticas internacionales

Puente critica a Mandani por excusarse al no usar el casco en bicicleta

En su opinión, el uso de medidas protección frena el crecimiento de la movilidad en bici en las ciudades

Mamdani se disculpa tras ser 'cazado' sin casco cuando iba en bicicleta

El ministro Óscar Puente.

El ministro Óscar Puente. / José Luis Roca

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Redacción

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Óscar Puente, ministro de Transportes del Gobierno de España, considera que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se ha equivocado al excusarse por no usar el casco de bicicleta. Mamdani fue fotografiado sin casco y para minimizar la polémica publicó un vídeo en su cuenta de X y la de Instagram para pedir disculpas y animar a respetar los protocolos de seguridad: "Estoy escuchando. Estoy aprendiendo", dice Mamdani.

Para el ministro Puente, las excusas planteadas por Mamdani han sido un error. En su opinión, el uso del casco de bicicleta en las ciudades es generalmente opcional y Mamdani no debía haber sucumbido a la presión de las críticas y de sus asesores de imagen.

Usar el casco reduce la implantación de la bicicleta en ciudades

Para Puente, "desde una óptica estricta de movilidad urbana, el mensaje que envía (Mamdani) es equivocado. El uso del casco para bici en entornos urbanos solo es obligatorio en Australia, y esa obligatoriedad está desaconsejada hasta por la propia OMS. Los estudios realizados dicen que la obligatoriedad del casco disuade de utilizar la bici, y también que la protección que brinda en entornos urbanos es poco relevante. Por eso concluye que esa obligatoriedad es finalmente contraria a la salud, ya que menos gente usa la bici y apenas se reportan beneficios del uso de casco en entornos urbanos".

Discrepancia de fondo

Puente reconoce la capacidad de liderazgo de Mamdani, pero considera que es un error rectificar si se está en lo cierto y respaldado por la Organización Mundial de la Salud. "Es verdad que explicar esto, desde un punto de vista de comunicación puro y duro, no vende un peine. Pero es lo correcto desde el punto de vista de la pedagogía ciudadana en materia de movilidad. Ah. Y me encanta Mamdani. Pero aquí discrepo de una solución muy brillante en la forma, pero muy equivocada en el fondo", termina Puente.

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Muchos neoyorquinos que utilizan el servicio de bicicletas compartidas alegan que resulta incómodo cargar con un casco durante el día, por lo que optan por no usarlo. Pero pese a los estudios de la OMS, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) ha divulgado que los accidentes de bicicletas eléctricas alcanzaron los 560 casos en la tercera semana del mes de julio, un incremento del 28% con respecto al mismo período anterior, mientras que las muertes relacionadas con vehículos similares aumentaron a 20 personas, frente a las 13 del año anterior. Por ello, la ciudad ha limitado la velocidad máxima permitida para bicicletas y patinetes eléctricos a 24 km/h en algunos puntos. En la ciudad neoyorquina, las bicicletas eléctricas no deben superar los 750 W de potencia, con multas de hasta 2.000 dólares por infracción.

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