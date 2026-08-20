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Mueren siete personas a bordo de un helicóptero tras estrellarse en Kenia, seis de ellas turistas

Archivo - Bandera de Kenia (Archivo)

Archivo - Bandera de Kenia (Archivo) / Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

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La Autoridad Civil de Kenia ha informado este miércoles de que un helicóptero con siete personas a bordo, la mayoría de ellas turistas, se ha estrellado en las inmediaciones del monte Ololokwe, cerca de la conocida Reserva Nacional de Samburu, en el centro del país africano.

"La Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) confirma que un helicóptero Eurocopter EC130 B4, con matrícula 5Y-GYM, ha sufrido un accidente aéreo en la montaña Lolokwe, en el condado de Samburu, el miércoles 19 de agosto de 2026", ha precisado en un comunicado.

El aparato volaba desde Loisaba hasta Ewasonyiro cuando se estrelló sobre las 9.13 horas (hora local) en los alrededores de Lolokwe. Las autoridades del país africano ya han abierto una investigación para determinar las causas del accidente.

"La Autoridad de Aviación Civil se está coordinando con los organismos y partes interesadas pertinentes en respuesta al accidente", ha indicado, trasladando "sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas tras este trágico incidente".

Un informe preliminar de la Policía apunta a que en el helicóptero había seis turistas en el momento de los hechos, además del piloto. Las autoridades han desplegado equipos de rescate en la zona afectada, según han recogido los medios locales.

Más tarde, fuentes de la Presidencia ecuatoriana han confirmado al canal Ecuavisa que uno de los fallecidos es Michele Sensi-Contugi, director general del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) de Ecuador, así como su esposa, Stephany Hollihan.

El hombre, de 44 años, tiene doble nacionalidad ecuatoriana e italiana y era hombre de confianza del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa. Se desempeñaba como director general del CIES desde agosto de 2024. La Embajada de Italia en Kenia ha brindado asistencia inmediata en el lugar, según ha recogido el canal de televisión italiano RAI.

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A ellos se suman cinco personas de nacionalidad estadounidense, según ha confirmado un portavoz del Departamento de Estado, que ha trasladado sus "más sentidas condolencias a los familiares" de las víctimas.

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