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Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Mueren cinco personas en nuevos bombardeos rusos contra Kiev
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Mueren al menos cinco personas y otras 23 resultan heridas en nuevos bombardeos rusos contra Kiev
Al menos cinco personas han muerto y otras 23 han resultado heridas en bombardeos perpetrados por las Fuerzas Armadas rusas contra la capital de Ucrania, Kiev, durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves.
Balance de la jornada | Ocho muertos en ataques en Ucrania y Rusia
Seis personas murieron este miércoles en ataques rusos y otras dos perdieron la vida en Rusia, víctimas de ataques de drones ucranianos, más de cuatro años después desde que empezó la guerra. En Ucrania, un dron ruso apuntó contra un minibús en la ciudad de Jersón, en el sur del país, y mató a cuatro personas e hirió a otras cinco, informaron las autoridades locales.
Un ataque ruso contra un edificio de la policía ucraniana deja dos agentes muertos y 20 heridos
Un ataque ruso con drones contra un edificio de la Dirección General de la Policía en la región ucraniana de Zhitómir dejó como saldo dos agentes muertos y al menos veinte personas heridas. "Este ataque se cobró la vida de dos agentes de policía. Al menos 20 personas resultaron heridas. El enemigo vuelve a atacar no solo edificios. Ataca deliberadamente a personas que trabajan cada día para garantizar la seguridad de los demás", dijo en Facebook el jefe adjunto de la Policía Nacional, Máxim Tsutkiridze.
Autoridades rusas reconocen el inicio de una "segunda etapa" de la crisis de combustible
Las autoridades rusas reconocieron este miércoles el inicio de la "segunda etapa" de la crisis de combustible por la intensificación de los ataques ucranianos con la infraestructura petrolera rusa. "Estamos evaluando dónde es necesario redirigir flujos adicionales, ya que estamos entrando en la segunda fase de lo que denominamos una situación de mercado tensa", afirmó el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, en declaraciones a la televisión estatal. Agregó que se espera que varias refinerías reanuden pronto sus operaciones tras trabajos de mantenimiento, con lo que la situación en el mercado "mejorará significativamente".
Putin pide un plan para recuperar las infraestructuras dañadas por los ataques ucranianos
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha reclamado este miércoles un plan para recuperar las infraestructuras dañadas en Rusia por los ataques ucranianos, incidiendo en que resulta "imprescindible" restablecer la capacidad logística y de almacenamiento tras unos ataques que afectan a la economía rusa. "Es imprescindible restablecer la capacidad logística y de almacenamiento, incluso con la participación del Estado. En este sentido, pido al Gobierno que adopte un programa acorde", ha indicado el mandatario ruso en una reunión del Consejo para el Desarrollo Estratégico y los Proyectos Nacionales. Más información, aquí.
Putin insta a preparar el retorno de soldados rusos tras la guerra pero descarta un alto al fuego todavía
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llamó este miércoles a preparar con antelación el retorno de los soldados rusos tras el fin de la guerra en Ucrania. "Surgirá otro problema: el regreso de nuestros hombres de la línea de contacto tras el fin de la operación militar especial. Muchos regresarán, necesitarán trabajo y vendrán con grandes ambiciones, etc. Es un trabajo serio para el que debemos prepararnos con antelación", dijo el jefe del Kremlin durante una reunión del Consejo de Estado para el desarrollo estratégico y proyectos nacionales. La víspera, el Kremlin descartó el fin de los combates en Ucrania en la actual línea de contacto. "Nuestra postura excluye (esa opción)", dijo Yuri Ushakov, asesor de la Presidencia rusa para Asuntos Internacionales, a la televisión estatal. Rusia ha rechazado hasta ahora todas las propuestas sobre un alto el fuego temporal en Ucrania e insiste en que las negociaciones deben llevar a una paz duradera que tenga en cuenta los intereses de Moscú, incluido el control sobre todo el territorio del Donbás.
Zelenski destituye una alta funcionaria de la Presidencia tras operación anticorrupción
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, destituyó este miércoles a una alta funcionaria de la presidencia, Irina Mudra, después de que las autoridades anticorrupción del país anunciaran una operación dirigida contra miembros de la oficina presidencial y un diputado ucraniano. Esta operación se produce un día después de las duras críticas del exministro de Defensa Mijailo Fedorov, destituido en julio, quien denunció la corrupción en Ucrania y pidió la celebración de elecciones presidenciales.
Cuatro muertos y cinco heridos al impactar un dron ruso contra un minibús en Jersón
Cuatro personas murieron este miércoles y otras cinco resultaron heridas al impactar un dron ruso contra un minibús en la región ucraniana de Jersón, confirmó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que lo describió como un "safari" ruso contra la población. "Aproximadamente a las 08.50, los ocupantes rusos atacaron con un dron un minibús en el distrito Korabelni, en Jersón. Como consecuencia de este ataque terrorista, murieron cuatro personas. En estos momentos, los servicios competentes están identificando a las víctimas", indicó el jefe de la administración militar regional Oleksandr Prokudin, en un mensaje en Telegram.
Detenido un ucraniano en Croacia en relación con el sabotaje del gasoducto Nord Stream
La fiscalía alemana anunció este miércoles la detención en Croacia de un segundo ciudadano ucraniano sospechoso de estar implicado en el sabotaje del gasoducto ruso Nord Stream, en el norte de Alemania, ocurrido hace casi cuatro años. Vladimir Z., buzo de formación, "es fuertemente sospechoso de haber provocado, como miembro de un grupo organizado, una explosión, cometido un acto de sabotaje contrario al orden constitucional y destruido una infraestructura", detalla un comunicado de la fiscalía Federal, con sede en Karlsruhe, en el oeste del país. Se trata de la segunda detención en este caso de gran sensibilidad, calificado a principios de julio por la fiscalía alemana como "crimen de guerra" por parte de Ucrania.
Un empresario alemán del sector armamentístico denuncia un complot ruso para asesinarlo
El empresario alemán Stefan Thurmann, fundador del fabricante de armas Donaustahl, ha denunciado un complot de los servicios secretos rusos para asesinarlo, lo que le ha obligado a vivir escondido. "Libro un duelo por mi vida con los servicios secretos rusos. He hecho mi testamento, una declaración para donar mis órganos en caso de muerte. Cosas que uno normalmente no tiene presente a mi edad", dijo Thurmann, de 39 años, en una entrevista con el canal de televisión RTL. Según Thurmann, a quien los periodistas de RTL y de la revista 'Stern' visitaron en un lugar secreto bajo altas medidas de seguridad, recibió a finales de 2025 informaciones de las autoridades alemanas acerca de una operación de los servicios secretos rusos con el plan de asesinarlo.
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