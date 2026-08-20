Guerra de Irán, en directo: Trump anuncia una ofensiva económica "sin precedentes" para aislar a Irán

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

EEUU crea un corredor secreto para facilitar la salida de petróleo de Ormuz, según Axios El Ejército de Estados Unidos estableció discretamente un corredor marítimo en el estrecho de Ormuz para facilitar la salida de millones de barriles de petróleo al día hacia los mercados internacionales, en una operación que lleva varias semanas en marcha, según una exclusiva publicada este miércoles por Axios. De acuerdo con el medio estadounidense, entre 15 y 20 petroleros entran y salen cada noche del estrecho a través de un canal situado al sur, junto a la costa de Omán, lo que permite transportar actualmente unos 10 millones de barriles diarios, aproximadamente la mitad del volumen previo a la guerra.

Trump anuncia una ofensiva económica "sin precedentes" para aislar a Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles una nueva ofensiva económica contra Irán que calificó como la operación de mayor impacto jamás emprendida contra un país, con la que busca cortar las vías de financiación y apoyo económico a la República Islámica. "Hoy anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra cualquier país", afirmó Trump en su red Truth Social, donde advirtió de que cualquier país que permita a sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionar "cualquier tipo de salvavidas" a Irán afrontará a su vez consecuencias económicas.

Los precios del petróleo vuelven a subir por el estancamiento de negociaciones EEUU-Irán Los precios del petróleo volvieron a cerrar al alza el miércoles ante la ruptura de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y el temor de que se prolongue la perturbación del flujo de crudo en el Golfo. El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, se mantuvo por encima de los 90 dólares. Al cierre había ganado un 0,66% hasta 91,62 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, subió un 1,05% hasta 85,83 dólares. "Los precios del oro negro continúan soportados en la incapacidad de Estados Unidos e Irán de alcanzar un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz", un paso esencial para el mercado mundial de hidrocarburos, dijo a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Trump dice estar dispuesto a seguir negociando con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue con sus declaraciones contradictorias y actos inesperados. Este miércoles aseguró estár dispuesto "quizá en algún momento" a retomar las negociaciones para poner fin a la guerra. Pese a que las navieras han replanteado las rutas ante el miedo a nuevos ataques a los buques que transiten por Ormuz, Trump insiste en que los buques pueden pasar sin problemas. El republicano volvió a insistir en que para que haya un diálogo productivo, Teherán debe mostrar su intención de desmantelar por completo su programa nuclear.

Casi 4.350 personas han muerto en Líbano desde el inicio de la ofensiva israelí en marzo El Ministerio de Sanidad libanés ha informado este miércoles de que casi 4.350 personas han muerto y más de 12.300 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva del Ejército de Israel el pasado mes de marzo en el sur del país, en el marco del incremento de los ataques israelíes pese al alto el fuego en vigor. El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Sanidad ha detallado que el balance de muertos asciende a 4.348 personas, entre ellos 135 trabajadores sanitarios, mientras que ya son 12.307 los heridos, incluidos 410 profesionales de la salud. La mayoría de las víctimas mortales se han registrado en las gobernaciones de Líbano Sur, Monte Líbano y de Nabatiyé, así como en la capital, Beirut, si bien también hay fallecidos en las gobernaciones de Baalbek-Hermel y de la Becá.

Israel anuncia la muerte de cuatro presuntos miembros de Hamás en el ataque de este martes en ciudad de Gaza El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de cuatro supuestos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el ataque perpetrado en la víspera contra el campamento de desplazados de Shati, en ciudad de Gaza, que se saldó con seis víctimas mortales, incluido un menor, y 14 heridos. Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha indicado en un comunicado que los presuntos "terroristas" abatidos este martes son Muhamad Hamdi Ahmed al Masri, Muhamad Fathi Husein Naser, Muhamad Attar y Samad Samir Harb Abú Yabal, este último acusado de participar en los ataques del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí.

El brent sube el 1,5 % y supera los 92 dólares por la falta de conversaciones en Irán El precio del barril de brent para entrega en octubre subía el 1,5 % tras el cierre de los mercados en Europa y superaba los 92 dólares por barril después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara ayer que no hay conversaciones "en curso ni programadas" con Irán. A las 18:40 hora española (16:40 GMT), el brent de referencia en Europa subía un 1,5 %, hasta los 92,4 dólares el barril, mientras que el crudo intermedio de Texas, (WTI) subía el 2 % y el barril rondaba los 86,6 dólares. En el plano geopolítico trascendía que Irán estaría dispuesto atacar objetivos militares estadounidenses en Europa si el presidente estadounidense, Donald Trump, intensifica la guerra. Trump afirmó el martes que no había conversaciones en curso ni programadas con Teherán en medio de un estancamiento del diálogo para poner fin a la guerra en Irán que empezó el pasado febrero.

Trump no descarta que "en algún momento" se reinicien las negociaciones con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este miércoles que "quizá en algún momento" Washington y Teherán puedan retomar negociaciones para poner fin a la guerra, aunque apuntó que la actual situación en el estrecho de Ormuz "es muy buena" y que muchos petroleros lo están transitando sin problema. "Quizás en algún momento, aunque ahora mismo creo que la situación (en Ormuz) es muy buena. Pero sí, quizás en algún momento", respondió Trump en la Casa Blanca al ser preguntado por el estado de las conversaciones después de que el alto el fuego bilateral firmado en junio expirara este pasado lunes. El republicano volvió a insistir en que para que haya un diálogo productivo, Teherán debe mostrar su intención de desmantelar por completo su programa nuclear.

Bulgaria niega que haya amenazas iraníes a la seguridad de su país El ministro de Defensa de Bulgaria, Dimitar Stoyanov, negó este miércoles que la seguridad nacional de su país sufra ninguna amenaza directa por parte de Irán por albergar en territorio búlgaro aviones estadounidenses. "No me guío por los artículos de prensa, sino por los documentos que recibo de nuestros servicios de seguridad. Ayer recibí un documento del Servicio de Inteligencia Militar que afirma claramente que no existe ninguna amenaza directa a nuestra seguridad nacional. No hay peligro para las bases donde se despliegan aeronaves estadounidenses ni para otros emplazamientos en territorio búlgaro", aseguró Stoyanov a la prensa local en Sofía. El ministro respondió así a un artículo publicado este miércoles por el diario británico 'The Financial Times' que afirma, citando a dos fuentes de Teherán "cercanas al régimen", que Irán contempla posibles represalias contra activos de Estados Unidos en el sureste de Europa, como en Bulgaria, si Washington intensifica los ataques contra la República Islámica.