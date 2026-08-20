'El cuento de la criada' existió en Irlanda: 9.000 bebés muertos y 56.000 madres solteras maltratadas en el siglo XX

Caelainn Hogan (Dublín, 1988) era becaria de ‘The Washington Post’ cuando una noticia de su país conmocionó al mundo. Una excavación corroboró que dentro de una fosa séptica en desuso de un hogar para madres solteras de Tuam, un pueblo de la Irlanda rural, yacían 800 bebés, los restos databan de la época en que la congregación de las Hermanas del Buen Socorro y el Consejo del Condado de Galway estaban al frente del centro. La edad en el momento de las muertes oscilaba entre las 35 semanas de desarrollo fetal y los tres años, establecieron las pruebas de radiocarbono, y se correspondían al período entre 1925 y 1961, cuando las monjas acogían allí a madres en situaciones de vulnerabilidad que parían a sus bebés para darlos en adopción. El impacto fue enorme –una “cámara de los horrores”, en palabras del entonces primer ministro del país, Enda Kenny– y hubo incluso rumores de que se trataba de un bulo. Pero en Tuam era 'vox populi': ya en la década de los setenta unos chicos habían encontrado allí huesos humanos, que se enterraron otra vez rápidamente, y en 2012 una historiadora local, Catherine Corless, había publicado un artículo al respecto tras recopilar certificados de defunción.

En 2017 corrían vientos de cambio en Irlanda, hacía dos años que el matrimonio igualitario se había aprobado por aplastante mayoría y la legalización del aborto llegaría al año siguiente. Hogan, tras escribir sobre conflictos y desigualdad desde países como Nigeria, Sudáfrica y Siria, volvió a su Dublín natal y se puso a investigar sobre un tema candente. Dos años antes se había instituido una Comisión de Investigación sobre Hogares Materno-Infantiles de Irlanda, que después de muchos retrasos publicó su informe final en 2021. Su dictamen fue pavoroso: más de 9.000 niños habían muerto en 18 hogares materno-infantiles como el de Tuam, regentados por órdenes católicas en connivencia con el Estado irlandés, por donde pasaron unas 56.000 mujeres embarazadas fuera del matrimonio que tuvieron a unos 57.000 niños.

Gestación secreta

Obligadas a llevar la gestación en secreto por sus familias acabaron en estas instituciones, a menudo asesoradas por el párroco local, fueron presionadas para deshacerse de sus bebés una vez dieron a luz y estigmatizadas pese a ser víctimas de violación en muchos casos. Sus hijos sufrieron una tasa de mortalidad muy por encima de la media: la desnutrición, la negligencia y hasta los ensayos no autorizados con vacunas se cebaron con ellos. Uno de cada tres niños ilegítimos moría antes del cumplir su primer año en Irlanda, según un informe de 1924. Algunos de los niños que sobrevivieron se vendieron a familias que no podían tener hijos, con Estados Unidos como destino preferente.

‘La república de la vergüenza’, con el que Caelainn Hogan documenta casi un siglo de maltrato y que Penguin publicó originalmente en inglés en 2019, llega ahora en español de la mano de la editorial Errata Naturae, con una declaración de Margaret Atwood en la portada: “Al menos en ‘El cuento de la criada’, la mayor parte de tiempo, valoran a los bebés. Al contrario que en las historias reales que se recogen aquí”.

Comer musgo contra el hambre

Varios de los niños supervivientes toman la palabra en el libro, como Anne Silke, ya fallecida. Criada por las monjas de Tuam, aún recuerda el sabor del musgo que comía en su infancia para engañar al hambre. Silke, que también protagoniza el documental ‘Untold Secrets’, de la cineasta Teresa Lavina (está disponible en Filmin), fue entregada a los nueve años a los Killilea, una familia prominente de la localidad dedicada a la política. A los maltratos y trabajos forzados que ya sufría con las monjas, se sumaron abusos sexuales, sin que los Killilea nunca tuvieran que rendir cuentas con la justicia.

Algunas de las madres de los hogares materno-infantiles habían nacido en ellos y se quedaban embarazadas al poco de salir, en plena adolescencia y con una educación sexual tan nula que les sorprendía la regla sin saber qué era. El libro también habla de la abogada Anne O’Meara, una de las al menos 126 personas que en 2018 descubrió que había sido adoptada ilegalmente a través de la St. Patrick’s Guild, dirigida por las Hermanas de la Caridad, y redactó un proyecto de ley para corregir las partidas de nacimiento falsificadas por las monjas, como la suya.

El daño infligido es inconmensurable y cuesta ponerle en cifras. El informe de la Comisión de Investigación sobre Hogares Materno-Infantiles habla de un período comprendido entre 1922 y 1998 en los que Irlanda funcionó como “una teocracia de facto”, en palabras de la autora. Estas mujeres y niñas embarazadas fuera del matrimonio corporeizaban un desafío que la nación católica hacía desaparecer a través de estas instituciones. Sin embargo, ‘La República de la vergüenza’ recoge también el caso de “El Castillo”, un centro para madres y bebés limítrofe con Irlanda del Norte que se mantuvo operativo hasta 2006.

Noticias relacionadas

Niños robados en España

En el prólogo de la edición en castellano, Caelinn Hogan llama la atención sobre los niños robados del franquismo y las décadas posteriores en España, al calor de las teorías del “gen rojo” del psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera, que como agregado en la embajada de España en Berlín conoció de primera mano la doctrina, aún embrionaria, de los nazis. “El comercio de los bebés robados se expandió más allá de los objetivos iniciales y se convirtió simplemente en un negocio que consistía en quitarles los hijos a quienes tenían menos recursos”, recoge la autora. En España se registraron casos de niños robados hasta la década de los 80. Hubo más países con prácticas similares, como Argentina o Canadá. En todos ellos el primer paso ha sido romper el silencio.