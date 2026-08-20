Corea del Norte lanza 10 misiles balísticos hacia el mar de Japón

El Ejército surcoreano confirmó este jueves el lanzamiento de 10 misiles balísticos de corto alcance desde la zona de Pionyang hacia el mar de Japón, llamado mar del Este en las dos Coreas, según recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Los proyectiles fueron disparados en torno a las 17.00 hora local (8.00 GMT) de este jueves, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que tiene previsto reunirse antes de que acabe el año con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

El Ministerio de Defensa japonés alertó inicialmente del lanzamiento y dijo que no registró impactos en el interior de su Zona Económica Exclusiva.

Reducción de maniobras militares

El lanzamiento se produce mientras tienen lugar los ejercicios militares conjuntos anuales Ulchi Freedom Shield (UFS) entre Estados Unidos y Corea del Sur, que Trump ordenó reducir aludiendo precisamente a su "muy buena relación" con el líder de Corea del Norte. Además, tiene lugar en plena visita del ministro chino de Exteriores, Wang Yi, a Seúl, para reunirse con su homólogo surcoreano y con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung.

Trump dio a entender este miércoles que prevé reunirse con Kim antes de que acabe el año, dos días después de afirmar que el líder norcoreano ya ha respondido a sus comunicaciones, en unos intercambios que calificó de "muy positivos".

Sin embargo, Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, dijo desconocer el supuesto contacto reciente entre su hermano y el estadounidense, al tiempo que restó importancia a la decisión de Washington de recortar las maniobras con Seúl.

Corea del Norte ya lanzó hace poco más de una semana un misil balístico hacia el mar de Japón, en medio de un cruce de acusaciones con Tokio por el fortalecimiento militar del archipiélago y a pocos días del inicio de los ejercicios UFS.