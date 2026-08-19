Una campaña europea impulsada por supremacistas blancos convoca protestas en Barcelona y Madrid en plena crisis de Ceuta

La campaña Save Europe Act, impulsada por supremacistas blancos para poner fin a la "inmigración de sustitución" y defender la "identidad etnocultural" de Europa, está dando nuevos pasos para consolidarse en España. Los responsables de la iniciativa han convocado dos concentraciones en Barcelona y en Madrid para este sábado y el siguiente, respectivamente, con el objetivo de mostrar su rechazo a la llegada de inmigrantes al continente y de presionar a las instituciones para que pongan en marcha una campaña de deportaciones masivas, bautizada por la ultraderecha como "remigración".

El movimiento nació hace apenas unos meses con el propósito de forzar a la Comisión Europea a proponer una moratoria temporal sobre los canales de inmigración "no occidental", amparándose en la necesidad de preservar la "continuidad étnica y cultural" de los "pueblos nativos" de Europa. Su principal argumento está basado en el "gran reemplazo", una teoría de la conspiración que denuncia una supuesta voluntad de las élites políticas de sustituir a la población blanca, cristiana y europea por inmigrantes de países no europeos y musulmanes.

Líderes supremacistas

Detrás de esta iniciativa están dos rostros cada vez más conocidos de la ultraderecha xenófoba europea: la neerlandesa Eva Vlaardingerbroek y el austríaco Martin Sellner. Los dos han defendido la repatriación de inmigrantes, incluso la de aquellos que se encuentren en situación legal pero que "no estén integrados" o que "constituyan una carga cultural o financiera significativa", y han relacionado directamente a la inmigración con el aumento de la delincuencia y con el debilitamiento de los servicios públicos.

"Están exigiendo el sacrificio de nuestros hijos en el altar de la migración masiva", aseguró Vlaardingerbroek en una marcha multitudinaria de la extrema derecha en Londres, organizada por el agitador británico Tommy Robinson el año pasado. Las autoridades británicas revocaron poco después la autorización de Vlaardingerbroek para viajar al país, algo que ya impuso a Stellner, de forma permanente, el Gobierno conservador de Theresa May en 2019 por su vinculación con el supremacista blanco Brenton Tarrant, autor de los tiroteos contra dos mezquitas en Christchurch que acabaron con la vida de 51 personas ese mismo año.

Rechazo de la Comisión

Los impulsores de la Save Europe Act han tratado de forzar a la Comisión Europea a aceptar su propuesta mediante una iniciativa ciudadana, pero el Ejecutivo comunitario rechazó la solicitud a finales de julio al considerar que va "en contra de los valores consagrados en el tratado y en la carta de los derechos fundamentales de la UE". La moratoria sobre el flujo migratorio, sostiene Bruselas, supondría una discriminación basada en la raza y en el origen étnico y dejaría de lado las circunstancias particulares de cada caso.

A pesar del revés de la Comisión, la iniciativa sigue determinada a seguir creciendo. Más de 700.000 personas han firmado la propuesta a través de su página web, unas 45.000 de ellas en España —el quinto país con más firmantes, por detrás de Países Bajos, Alemania, Reino Unido e Italia— y tiene por objetivo alcanzar un millón de apoyos en los próximos meses. Un impulso que ha sido posible gracias al apoyo de líderes destacados de la extrema derecha europea, entre ellos el ex primer ministro húngaro, Viktor Orbán; el presidente de Vox, Santiago Abascal; o el líder del partido ultra francés Reconquista, Éric Zemmour.

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Los responsables de la campaña confían en trasladar a las calles de las ciudades europeas un apoyo que, por ahora, prácticamente sólo se ha hecho sentir en su página web y en las redes sociales. Las manifestaciones convocadas hasta ahora, una de ellas en Algeciras con motivo del cruce masivo de inmigrantes en Ceuta de finales de julio, apenas han contado con unos cientos de asistentes. Las concentraciones en Barcelona y en Madrid, así como en otras ciudades europeas, tratarán de revertir esta tendencia y dar impulso a la iniciativa en un momento de creciente tensión en Europa en materia migratoria.