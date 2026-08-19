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Cambio legislativo

El presidente de Portugal ratifica la ley que prohíbe el uso del burka en espacios públicos

La decisión pretende fomentar la integración social de las mujeres y la seguridad

Archivo - El presidente de Portugal, António José Seguro.

Archivo - El presidente de Portugal, António José Seguro. / Europa Press/Contacto/Hugo Amaral - Archivo

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Redacción

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El presidente de Portugal, António José Seguro, ha ratificado este miércoles la ley que prohíbe cubrirse el rostro en lugares públicos y que, en la práctica, veta el uso del burka y el niqab en las calles del país, un proyecto de ley impulsado por el partido ultraderechista Chega que ha contado con el apoyo de la coalición conservadora.

La medida ha generado un debate político y social durante los últimos meses, con posturas divididas entre quienes defienden la seguridad, la integración y los derechos de las mujeres, por un lado, y los que han expresado su preocupación por la libertad individual y religiosa de cada individuo, por otro.

El jefe de Estado ha afirmado por su parte que se trata de "un asunto de gran sensibilidad social y cultural, donde resulta extremadamente difícil definir límites y valorar derechos y deberes de manera equilibrada", según informaciones recogidas por el 'Diario de Noticias'. "Teniendo en cuenta estas premisas, así como el contenido del decreto tras las modificaciones legislativas introducidas, el presidente de la República decidió promulgarlo", ha indicado la Presidencia en un comunicado.

"La integración social, la no discriminación por razón de género y la seguridad derivada de las decisiones emitidas en este mismo sentido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respaldan esta decisión", ha apuntado el presidente, antes de afirmar que el rostro es "fundamental para la identidad y la comunicación humanas".

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El pasado mes de julio, el Parlamento portugués dio vía libre al proyecto de ley después de que este fuera aprobado en octubre de 2025 en comisión, aunque permaneció estancado durante meses ante las discrepancias entre Chega y el centroderechista Partido Social Demócrata, cuya postura se enfocaba más en las razones de seguridad inherentes a ocultar el rostro en espacios públicos en vez de a la cuestión de la religión.

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