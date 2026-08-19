Blindaje a Israel
La ONU condena como "inaceptables" las sanciones de EEUU contra la presidenta de la Corte Penal Internacional
Washington sancionó la víspera a Tomoko Akane a modo de represalia por la orden de arresto emitida por el tribunal internacional en 2024 contra Netanyahu
Europa Press
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha reclamado este miércoles que Estados Unidos levante sus sanciones impuestas en la víspera contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, una medida que ha tildado de "inaceptable". "Deben levantarse las nuevas sanciones inaceptables impuestas por Estados Unidos contra la presidenta de la CPI y un miembro de la fiscalía", ha señalado el organismo en redes sociales en relación a la decisión adoptada por la Administración Trump contra la magistrada japonesa y el abogado senegalés Abdoulaye Seye por su papel en las investigaciones iniciadas por el tribunal por crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.
Turk ha vuelto a pedir que los Estados "salgan en defensa de las instituciones que ellos mismos han creado para velar por los derechos humanos y el Estado de derecho", además de que "protejan" a los afectados objeto de estas "represalias" de Washington.
Preocupación de Guterres
Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha manifestado su "profunda preocupación" por las anunciadas sanciones contra Akane y Seye, que ha extendido al resto de empleados de la CPI afectados: ocho jueces, dos fiscales adjuntos y el exfiscal jefe Karim Jan.
El diplomático portugués "respeta profundamente la labor" de esta corte y la considera "un pilar fundamental de la justicia penal internacional", ha señalado su portavoz, Stéphane Dujarric, en un breve comunicado.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este martes en su 'lista negra' a Akane y Seye por haber "participado directamente en las iniciativas del TPI para investigar, detener, encarcelar o enjuiciar a funcionarios" de gobiernos que no han ratificado el Estatuto de Roma, según apuntó el Departamento de Estado.
El TPI dictó en noviembre de 2024 sendas órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el anterior responsable de Defensa, Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en el marco de la ofensiva militar lanzada más de un año antes sobre la Franja de Gaza
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