Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Al menos 10 muertos en un bombardeo ruso en el noreste de Ucrania

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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Un dron de origen desconocido impacta en el patio de una comisaria del noreste de Turquía Un dron de origen desconocido se estrelló este martes en el patio de una comisaría de la ciudad de Arsin, a orillas del mar Negro, en la provincia nororiental turca de Trabzon, lo que causó una explosión y daños materiales, informaron las autoridades. La oficina del gobernador de Trabzon indicó en un comunicado que no hubo víctimas, aunque tres vehículos estacionados resultaron dañados en esa ciudad de unos 30.000 habitantes.

Dos bolivianos reclutados para guerra de Rusia contra Ucrania fueron repatriados La Cancillería de Bolivia informó este martes que dos connacionales que fueron reclutados para la guerra de Rusia contra Ucrania fueron repatriados, tras gestiones realizadas por su embajada en Moscú. "Como resultado de las gestiones diplomáticas y consulares realizadas por la Embajada de Bolivia en la Federación de Rusia, en coordinación con las instancias consulares competentes, se concretó la repatriación de dos ciudadanos bolivianos", señala un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores.

Un muerto y 17 heridos en ataque ucraniano cerca de central de Zaporiyia, según autoridades rusas Un bombardeo con dron ucraniano mató a una persona e hirió a otras 17, la mayoría de ellas trabajadores de la planta nuclear de Zaporiyia, una localidad ocupada por las fuerzas rusas, informaron las autoridades nombradas por Moscú este martes. La central nuclear de Zaporiyia, tomada por las fuerzas rusas en marzo de 2022, poco después de que Moscú lanzara su ofensiva en Ucrania, es la más grande de Europa y su estado ha generado preocupación en varias ocasiones desde que estalló el conflicto. Según indicaron en Telegram los gestores de la planta, nombrados por las autoridades rusas, las fuerzas de Kiev llevaron a cabo un "ataque selectivo" contra una parada de transporte en la ciudad de Energodar, donde se encuentra la central, matando a un "especialista nuclear" e hiriendo a otras 17 personas, "la mayoría de ellos, empleados" de la instalación.

Rusia acusa a EEUU de fomentar revanchismo japonés al apoyar reclamación sobre Kuriles El Ministerio de Exteriores de Rusia acusó hoy a Estados Unidos de fomentar el revanchismo japonés por apoyar la reclamación de Tokio sobre las islas Kuriles del Sur cuando el archipiélago ruso fue visitado la pasada semana por primera vez por el presidente ruso, Vladímir Putin. "Dichas declaraciones de un diplomático estadounidense únicamente fomentan el revanchismo y revisionismo japonés que, literalmente, causan una creciente inquietud prácticamente entre todos los vecinos de Japón", comentó María Zajárova, portavoz de Exteriores, en un comunicado. La diplomática se refería a las declaraciones del embajador de EE.UU. en Tokio, George Glass, quien subrayó el pasado jueves en X que "Estados Unidos mantiene una postura inquebrantable en su apoyo a Japón, su aliado más importante, y en el reconocimiento de su soberanía sobre las islas disputadas del norte".

Burnham defiende que el apoyo británico a Ucrania es para defenderse de "la guerra ilegal de Putin" El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha señalado este martes que el apoyo a Ucrania sirve para que el país se defienda de la invasión rusa, después de que Rusia acusara a Londres de "optar deliberadamente por una escalada de la crisis ucraniana" y de intentar "infligir el máximo daño a través de terceros" a Moscú. "Estamos brindando apoyo para que Ucrania pueda defenderse, y esa ha sido la postura británica durante todo este tiempo en el conflicto. Estaremos con nuestros amigos cuando lo necesitan", ha afirmado en declaraciones desde Wolverhampton, recogidas por la cadena de televisión Sky News.

El OIEA califica de "grave riesgo" nuclear el ataque con dron en Zaporiyia que dejó un muerto El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) calificó de "grave riesgo para la seguridad nuclear" el ataque este martes con un dron en una parada de autobús usada por trabajadores de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por Rusia desde marzo de 2022, que causó un muerto y 15 heridos. El OIEA fue informado del ataque por el director de la central nuclear, que definió lo sucedido como "el peor incidente que ha enfrentado la planta" durante la guerra en Ucrania, explicó el organismo en un mensaje en la red social X.

Al menos 10 muertos en un bombardeo ruso en el noreste de Ucrania Al menos 10 personas murieron y 18 resultaron heridas en un ataque ruso en la región ucraniana de Járkov, en el noreste del país, informó el Gobierno de Kiev, que prometió responder. Las fuerzas rusas "llevaron a cabo un ataque con cohetes en Pechenegi", a unos 40 kilómetros de la frontera, indicó en redes sociales el gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov. "Según informaciones preliminares, murieron 10 personas", y 18 más resultaron heridas, señaló el funcionario. En el ataque resultaron dañadas varias viviendas y tiendas, agregó. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró en redes sociales que el ataque alcanzó una intersección muy transitada, "un sitio con una oficina de correos y comercios, rodeado solo por edificios residenciales". Las imágenes del sitio atacado, divulgadas por los servicios ucranianos de emergencia, muestran a los equipos de rescate trabajando en el lugar y asistiendo a las personas en medio de edificios destruidos y vehículos incendiados.

Solo un tercio de las gasolineras rusas cuentan con reservas de combustible, según medio Solo un tercio de las gasolinas de Rusia cuentan actualmente con reservas de combustible debido a su escasez por la intensificación de los ataques ucranianos a refinerías del país, según informó este martes el diario ruso 'Izvestia'. Según el medio, hace una semana, el combustible estaba disponible en un 41 % de las gasolineras del país, lo que demuestra que la situación continúa empeorando. Las autoridades de al menos ocho regiones rusas reconocieron la semana pasada que existen problemas de combustible en su territorio. También el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, reconoció hoy que en las gasolineras se forman colas, pero aseguró que las autoridades "trabajan activamente" para resolver la situación.

El OIEA pide cesar "de inmediato" los "inaceptables" ataques contra la central nuclear de Zaporiyia El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha pedido a los mandos militares responsables de los recientes ataques a la central nuclear de Zaporiyia que detengan de inmediato dichas "acciones inaceptables". Grossi ha afirmado en un comunicado difundido en redes sociales que estos actos "están en absoluta contradicción con los siete pilares y los cinco principios" para garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares durante los conflictos armados, incluyendo proteger su integridad física o a sus trabajadores. Las palabras de Grossi se producen después de que un dron haya explotado en una parada de autobús utilizada por trabajadores de Zaporiyia a primera hora de la mañana, sobre las 6.00 horas (hora local), una explosión que ha dejado "16 víctimas entre personal y subcontratistas, incluyendo un muerto y tres heridos graves".