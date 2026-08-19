Guerra de Irán, en directo: Trump: "No hay conversaciones ni negociaciones en curso ni programadas con Irán"

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

Irán reprocha a EEUU que "crea que presionar más" a Teherán vaya a facilitar una vuelta a la mesa de negociaciones El portavoz del Parlamento y jefe negociador de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha recriminado este martes a Estados Unidos que, a su parecer, la Administración de Donald Trump "crea que presionar más a Irán les permitirá obtener concesiones que nunca formaron parte del acuerdo" marco firmado entre Washington y Teherán a mediados de junio.

El brent supera los 91 dólares por el estancamiento de conversaciones entre EEUU e Irán El precio del barril de brent para entrega en octubre subió este martes un 0,17 %, hasta situarse en 91,02 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, ante el estancamiento de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,15 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de negociación de la última sesión, cuando terminó en 90,87 dólares.

Israel licita la construcción de 1.234 viviendas en colonia que partirá Cisjordania en dos El Gobierno israelí anunció este martes una nueva licitación para construir 1.234 viviendas, parte del controvertido plan E1 con el que busca dividir el norte y sur de Cisjordania ocupada y aislar Jerusalén Este, una decisión que desoye el rechazo de la comunidad internacional y una apelación judicial. Las viviendas representan casi la mitad de las 3.401 aprobadas hace un año para el proyecto y su licitación se produce pese a que el pasado 15 de junio el Tribunal de Distrito de Jerusalén instó al Estado a responder, antes del 1 de septiembre, a una apelación presentada en nombre de los residentes beduinos-palestinos que serán forzosamente desalojados si el asentamiento se materializa.

Ben Gvir anuncia una "instalación de ahorcamiento" para palestinos condenados a muerte El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, anunció este martes el inicio en fase de construcción de lo que denominó una "instalación de ahorcamiento" para los condenados a muerte en el centro del país, según un vídeo difundido por él mismo en su canal de Telegram. "Lo prometimos y lo estamos cumpliendo. Prometí empeorar las condiciones de los terroristas en las cárceles, y lo hemos cumplido. Prometí aprobar la ley de la pena de muerte para los terroristas, y la hemos aprobado. Y ahora, también el pabellón de los condenados a muerte y el patíbulo comienzan a tomar forma", dice en un vídeo en el que el fondo aparece difuminado a sus espaldas, pero en el que se puede observar una primera estructura de madera y hierros bajo una carpa azul.

Francia anuncia la inminente expulsión de dos diplomáticos iraníes El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha adelantado este martes la expulsión del país de dos diplomáticos iraníes, una medida que tendrá lugar "en los próximos días" y que ha justificado en respuesta a la detención de dos miembros del cuerpo diplomático francés en el país asiático el pasado 19 de julio. "Dos diplomáticos iraníes en Francia serán expulsados en los próximos días", ha informado en sus redes sociales el jefe de la diplomacia francesa como respuesta a un acto "intolerable". Barrot ha señalado que ya adelantó que la detención de dos trabajadores de la Embajada francesa en Teherán "tendría consecuencias". "Así ha sido", ha remachado.

Israel mata a siete palestinos en un bombardeo contra una cafetería en la ciudad de Gaza El Ejército israelí mató este martes a siete gazatíes e hirió a al menos quince en un ataque aéreo contra la concurrida cafetería En los buenos y malos tiempos, localizada en el puerto de la ciudad de Gaza, según informaron fuentes locales y médicas. "Siete personas murieron, entre ellas al menos un niño, y más de quince heridos fueron transferidos de los hospitales de campaña estadounidenses y de la Media Luna Roja Palestina al Hospital de Shifa", confirmó a EFE un trabajador del centro. El bombardeo fue causado por dos misiles israelíes, que ocasionaron graves daños al local e hirieron a la mayoría de las personas que se encontraban en su interior, según fuentes locales.

Israel ataca una base aérea en Siria, según Axios Axios, citando a un funcionario israelí, informó este marte de que Israel ha atacado la base aérea Abu Zuhur en el noroeste de Siria para evitar que Turquía ampliara las instalaciones militares en la zona. Un funcionario turco negó que las fuerzas turcas estuvieran estacionadas en la base y acusó a Israel de fabricar un pretexto para el ataque; Estados Unidos dijo que estaba profundamente preocupado.

Balance de la jornada: Trump niega diálogo con Irán y presenta Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" El presidente estadounidense, Donald Trump, negó este martes que haya conversaciones en curso o previstas con Irán, y publicó un mapa que presenta al estrecho de Ormuz, epicentro del conflicto, como un nuevo territorio de Estados Unidos. Aunque las hostilidades han disminuido tras los bombardeos israeloestadounidenses y las represalias iraníes de las primeras semanas, la situación sigue tensa en la región, tras casi seis meses de guerra. Emiratos Árabes Unidos emitió el martes, por primera vez en un mes, una alerta telefónica en la que llamaban a la población a ponerse a salvo ante "amenazas de misiles". "Las defensas aéreas de Emiratos detectaron dos misiles balísticos lanzados desde Irán hacia el país, el primero cayó fuera de las aguas territoriales y el segundo cayó en las aguas territoriales", señaló el ministerio de Defensa en X. Trump aseguró que "no hay diálogo ni conversaciones en curso, ni tampoco están previstas, con la República Islámica de Irán".

Estados Unidos sanciona a Tomoko Akane, la presidenta de la Corte Penal Internacional Estados Unidos anunció este martes sanciones para la presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, en lo que supone un nuevo paso dentro de la campaña del Gobierno del presidente, Donald Trump, para desmantelar el tribunal.