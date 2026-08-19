"Debo hacerlo mejor, tenéis razón": Mamdani se disculpa tras ser 'cazado' sin casco cuando iba en bicicleta

Zohran Mamdani se ha erigido como uno de los alcaldes que apuesta por el progresismo urbano, orientando sus políticas municipales al bienestar de la ciudadanía y al pleno derecho a moverse de forma segura y accesible por la ciudad de Nueva York. Construyó su campaña desde la calle: caminando por los barrios y pedaleando por la ciudad. Muestra de su compromiso con la micromovilidad y con el transporte público, es habitual verlo sobre las dos ruedas por las calles neoyorquinas usando el servicio de bicicletas compartidas Citi Bike. Sin embargo, uno de sus paseos habituales se ha convertido en objeto de críticas, en pleno aumento de los accidentes con vehículos de movilidad compartida (VMP), al ser fotografiado sin casco de seguridad.

"La seguridad es lo primero"

Lejos de construir una polémica, el carismático alcalde publicó este martes un vídeo en su cuenta de X e Instagram para pedir disculpas y dar ejemplo de su respeto a los protocolos de seguridad: "Estoy escuchando. Estoy aprendiendo". En la pieza audiovisual, Mamdani lee los comentarios de ciudadanos que lo señalan en su teléfono. Acto seguido, saca uno de una caja y se lo coloca: "La seguridad es lo primero, Nueva York. Nos vemos ahí fuera", concluye mientras se abrocha el casco.

Muchos neoyorquinos que utilizan el servicio de bicicletas compartidas alegan que resulta incómodo cargar con un casco durante el día, por lo que optan por no usarlo. Ben Furnas, director ejecutivo del grupo de seguridad ciclista Transportation Alternatives, elogió el gesto, calificándolo de "un paso positivo".

Como recuerda 'The New York Times', el uso de casco por parte de los cargos públicos resulta un dilema, ya que puede despeinarles para una sesión fotográfica o hacer que resulten ridículos. De hecho, el exalcalde Bill de Blasio ya fue objeto de burlas al ser visto con un llamativo sombrero de pescador naranja, mientras que el exgobernador Andrew M. Cuomo evitaba el casco de seguridad al visitar las vías del metro en obras.

560 casos

Según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), los accidentes de bicicletas eléctricas alcanzaron los 560 casos en la tercera semana del mes de julio, un incremento del 28% con respecto al mismo período anterior, mientras que las muertes relacionadas con vehículos similares aumentaron a 20 personas, frente a las 13 del año anterior. Por ello, la ciudad ha limitado la velocidad máxima permitida para bicicletas y patinetes eléctricos a 24 km/h en algunos puntos. En la ciudad neoyorquina, las bicicletas eléctricas no deben superar los 750 W de potencia, con multas de hasta 2.000 dólares por infracción.

Aunque ninguna ley exige a los adultos usar casco al ir en bicicleta en EE. UU., su uso reduce hasta un 88% el riesgo de sufrir una lesión cerebral traumática o la muerte en accidentes graves. En contraste, la ley de Nueva York sí obliga a los menores de 14 años a llevarlo bajo pena de multa a los padres. Por ello, las autoridades y expertos recomiendan utilizarlo siempre por seguridad pública.