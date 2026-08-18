Natalie Harp, la "impresora humana" que susurra al oído de Trump

Una pregunta de la periodista de la CNN Kristen Holmes al presidente de EEUU, Donald Trump, ha puesto en los últimos días bajo el foco de los medios a la desconocida Natalie Harp, una asesora muy cercana al líder de la Casa Blanca. Holmes trataba de pedir a Trump una réplica a las declaraciones del senador demócrata por Georgia Jon Ossoff, quien había afirmado que el líder republicano prefiere "viajar con Natalie Harp", antes que hacer su trabajo como jefe del Gobierno estadounidense.

“Mientras los marineros en el [portaaviones USS Abraham] Lincoln luchan en la guerra que él ha lanzado, mientras él agota inútilmente nuestras reservas de munición y petróleo, el presidente se duerme en sus reuniones, juega al golf y se dedica a invertir en acciones”, apuntó el senador en un discurso en Atlanta, donde intenta ganar apoyos para luchar por su reelección en las elecciones de noviembre y, de paso, ser un precandidato presidencial para 2028. "No quiere hacer este trabajo. Quiere construir su salón de baile [en la Casa Blanca] y viajar con Natalie [Harp] en su palacio volante, aparentemente desprotegido, un regalo del emir de Qatar", agregó, entre los aplausos de su público.

Indignación ante la pregunta

Trump evitó responder a la periodista de la CNN, quien también le inquirió por sus lazos con Corea del Norte, pero una cuenta oficial de la Casa Blanca se encargó de dar una réplica furibunda que ha provocado que la prensa estadounidense y mundial ponga la mirada en la asesora. "Algún día, tus hijos se encontrarán con tu pregunta repugnante e inhumana. Se sentirán enfermos y avergonzados de tener una madre tan insensible y vengativa. Es bastante preocupante", se puede leer en el mensaje publicado en X. Asimismo, horas después de las palabras del senador, la Casa Blanca atizó al político rival: "El mayor blandengue y perdedor que hay en la política", aseveró el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, y añadió que Ossoff es un afeminado que imita a Obama".

En el Despacho Oval, Trump se limitó a replicar a las críticas del senador Ossoff: "No, preferiría dedicarme a otras cosas. Estamos construyendo unas instalaciones magníficas. Estamos renovando una Casa Blanca que ha estado descuidada", en alusión a las obras emprendidas para remodelar la sede presidencial.

Una "impresora humana"

Rubia, alta y de 35 años, Harp es hija de una familia cristiana protestante de California. En 2019 confesó en Fox News, la cadena televisiva preferida del presidente, que superó un cáncer de huesos solo gracias a las políticas sanitarias de Trump. A partir de este momento, se convirtió en una conocida en los círculos trumpistas, hasta el punto de ser una asidua en los mítines de la campaña a las presidenciales de 2020, que perdió frente al demócrata Joe Biden. Sus dotes comunicativas la elevaron a la cadena de televisión One America News Network, donde se convirtió en una de sus caras visibles.

En 2022, con la popularidad de Trump por los suelos ante sus constantes quejas de que los resultados de 2020 fueron un fraude, Harp renunció a las cámaras y empezó a trabajar para él con vistas a las elecciones de 2024. Posteriormente, al regreso del magnate a la Casa Blanca, la californiana se convirtió en su asistente personal. La omnipresencia y rapidez de Harp a la hora buscar, recibir e imprimir los documentos que debe leer el presidente de EEUU le han llevado a granjearse el sobrenombre de la "impresora humana".

La predilección del republicano por Harp llega hasta tal punto que, a petición suya, la asesora fue una de las tres personas que viajaron ocultas con él cuando cambió de avión en secreto escondido en un contenedor de comida por miedo a un posible atentado iraní en su regreso de la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía). Solo tres personas de la mayor confianza estaban junto a Trump: su guardaespaldas y ayudante personal, Walter Naute; su jefe adjunto de Gabinete, Dan Scavino, y la mencionada Harp. Paralelamente, en el Air Force One que voló de regreso a Washington volaron varios de los altos cargos de la Administración Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Defensa, Pete Hegseth; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, o la dimitida secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.

Los periodistas Maggie Haberman y Jon Swan, autores del libre sobre el primer año del segundo mandato del republicano, Regime Change, han apodado a Harp como "la más devota" hacia el presidente de todo el equipo de asistentes. Según Haberman, es la "mantita" del antiguo magnate inmobiliario en tanto que el mesiánico líder recurre a ella para levantarle el ánimo o recibir información. Los autores también detallan que Harp solía escribirle cartas personales donde le decía cosas como "tú eres todo lo que me importa" o "quiero traerte alegría" Asimismo, es una de las responsables de las redes sociales del presidente y lo acompaña a sus salidas de fin de semana.