Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PadrónLeire DíezSánchezÁlvaro BultóCeutaDuralexBarcelonaLa Séptima
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Los centros logísticos rusos, en el centro del objetivo

Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora

Rusia ataca varias viviendas e instalaciones en Ucrania, entre ella una escuela en Jersón

Rusia ataca varias viviendas e instalaciones en Ucrania, entre ella una escuela en Jersón

EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Àlex Álvarez García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un avión de Air India cae casi 90 metros en pleno vuelo, deja 24 heridos y el comandante da positivo por marihuana
  2. Última hora del volcán Etna y Kilauea en erupción, en directo | Vuelos cancelados a Sicilia y alerta naranja en Hawai
  3. Italia detiene a 3 personas y devuelve a otras 21 desde la entrada en vigor de los controles a los viajeros procedentes de España tras la crisis de Ceuta
  4. Un potente seísmo de 7,7 grados causa decenas de muertos en Indonesia
  5. Ksenia Sobchak, protegida de Putin y 'nómada tecnológica' en España, en el ojo del huracán tras ser hackeadas sus cuentas
  6. Hacia un Bizum Pay europeo: la UE busca un escudo frente a las sanciones de EEUU a través de Visa o Mastercard
  7. El Partido Demócrata se divide entre el giro progresista y la vía moderada a las puertas de las elecciones legislativas de noviembre
  8. Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

Un proyectil impacta contra un buque en Ormuz y deja al menos una víctima frente a las costas de Omán

Un proyectil impacta contra un buque en Ormuz y deja al menos una víctima frente a las costas de Omán

Última hora del volcán Etna en erupción, en directo

Última hora del volcán Etna en erupción, en directo

DIRECTO UCRANIA | Moscú acusa a Londres de buscar "una escalada" en Ucrania por el supuesto uso de drones británicos contra Rusia

DIRECTO UCRANIA | Moscú acusa a Londres de buscar "una escalada" en Ucrania por el supuesto uso de drones británicos contra Rusia

Trump manda a callar a una reportera de CNN por preguntarle sobre Corea del Norte

Trump manda a callar a una reportera de CNN por preguntarle sobre Corea del Norte

DIRECTO IRÁN | Trump reconoce que Irán no ofrecerá el tipo de acuerdo de paz que él ve "necesario"

Sube a 6.438 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela del 24 de junio

Sube a 6.438 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela del 24 de junio

Tres muertos al estrellarse el helicóptero en el que viajaban en la isla griega de Sifnos

Tres muertos al estrellarse el helicóptero en el que viajaban en la isla griega de Sifnos

EEUU acepta las demandas de Israel para no replegar a sus tropas de Gaza hasta que Hamás se desarme

EEUU acepta las demandas de Israel para no replegar a sus tropas de Gaza hasta que Hamás se desarme