Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Los centros logísticos rusos, en el centro del objetivo

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Moscú acusa a Londres de buscar "una escalada" en Ucrania por el supuesto uso de drones británicos contra Rusia La Embajada de Rusia en Reino Unido ha acusado este lunes a Londres de "optar deliberadamente por una escalada de la crisis ucraniana" y de intentar "infligir el máximo daño a través de terceros" a Moscú, advirtiendo asimismo de consecuencias al calor de las informaciones acerca del uso por parte de Ucrania de drones británicos en ataques que han impactado en territorio ruso.

Lavrov señala que Moscú y Pyongyang colaboran para crear un "nuevo orden mundial" El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado este lunes que Moscú y Corea del Norte colaboran para crear un "nuevo y justo orden mundial" basado en los principios de la multipolaridad, la igualdad y la toma en consideración de los intereses de ambos países.

Taiwán detiene a empresario por intentar vender al Ejército drones con componentes chinos La Justicia taiwanesa decretó prisión provisional contra un empresario que intentó vender al Ejército drones ensamblados con componentes chinos, informó este martes la Fiscalía, en medio de los esfuerzos de la isla por construir una cadena de suministro de defensa independiente de Pekín. En un comunicado, la Fiscalía del Distrito de Ciaotou, en la ciudad sureña de Kaohsiung, explicó que hay dos imputados: un hombre de apellido Chang, responsable de una compañía local cuyo nombre no se ha hecho público, y el jefe técnico de esa misma firma.

Moldavia informa de un incendio causado por un dron no identificado Un dron no identificado causó este lunes un incendio tras su caída en Moldavia, informaron hoy las autoridades locales. Según un comunicado del Ministerio de Defensa del país, el incendio se registró a las afueras de la localidad de Talmaza, a unos 93 kilómetros de la capital del país, Chisinau y cerca de la frontera con Ucrania. "Equipos especializados se desplazaron al lugar para documentar la situación y determinar las circunstancias del incidente", señala la nota oficial publicada en Telegram.

Yábloko, retirado de las papeletas electorales en Rusia La Justicia rusa retiró este lunes la opción de votar a favor de la paz al rechazar el recurso del único partido que se opone a la guerra, Yábloko, contra su exclusión de las elecciones parlamentarias del próximo septiembre. "La decisión representa el rechazo fundamental de unas elecciones limpias y competitivas en Rusia", denunció la formación liberal tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo. Seguidamente, la Comisión Electoral Central (CEC) adelantó que este martes eliminará la casilla en la que se podía votar a favor de la oposición democrática y pacifista, que ocupaba el segundo lugar en la papeleta tras el partido del Kremlin, Rusia Unida.

Rusia convoca al embajador de Japón por las críticas a la visita de Putin a las islas Kuriles El Ministerio de Exteriores ruso ha convocado al embajador de Japón en Moscú, Akira Muto, en protesta por las duras críticas de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a la visita del presidente Vladimir Putin a las islas Kuriles, archipiélago ruso en disputa con Tokio. La portavoz de la cartera diplomática, Maria Zajarova, ha aclarado que el representante japonés se personará ante la sede del Ministerio este martes, si bien había sido convocado "de inmediato" cuando Japón hizo lo mismo con el embajador ruso en Tokio el pasado jueves. Zajarova ha achacado la "ausencia" de Muto al "pretexto de una enfermedad" y ha asegurado que el diplomático "se encuentra repentinamente mejor", por lo que podrá acudir "mañana" a la sede del Ministerio de Exteriores.

Manifestantes exigen diálogo a Zelenski ante la incompleta remodelación del Gobierno En vísperas de que el Parlamento retome su trabajo el martes, miles de manifestantes en toda Ucrania siguen demandando que Mijailo Fédorov sea restituido como ministro de Defensa y exigen una comunicación más clara del presidente, Volodímir Zelenski, tras la remodelación incompleta de su cúpula de mando. Un mes después del cese de Fédorov y de la sustitución de Oleksandr Sirski como comandante en jefe del Ejército por el general Mijailo Drapati, el proceso de renovación no ha concluido. Yevheni Jmara actúa como nuevo ministro de Defensa en funciones y Andrí Sibiga sigue en el cargo de ministro de Exteriores interino, pero ninguno de ellos ha sido confirmado todavía formalmente por el Parlamento.

Rusia afirma que combatientes peruanos eran "conscientes" de las condiciones de la guerra La Embajada de Rusia en Perú considera que los peruanos que han sido contratados para unirse a las fuerzas militares de su país, que según sus familiares fueron víctimas de engaños, eran "conscientes" de las condiciones que implican participar en una guerra como la que se desarrolla con Ucrania. El Gobierno de Perú informó el pasado 9 de agosto que 11 peruanos han muerto, 114 están desaparecidos y 3 han sido capturados por el ejército ucraniano, de un total de 459 connacionales que luchan por Rusia. Al respecto, la embajada reconoció en un comunicado publicado en la red social X que en Perú se ha informado que "algunos sujetos no identificados habrían engañado a ciudadanos peruanos para llevarlos a Rusia, donde supuestamente habrían sido forzados a suscribir contratos con el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia".

Los efectivos militares en Alemania alcanzan su nivel más alto en 13 años Los efectivos del ejército alemán alcanzaron su nivel más alto de los últimos 13 años, según cifras oficiales publicadas este lunes, señal del rearme decidido por Berlín ante la amenaza rusa, al tiempo que los objetivos de la OTAN obligan a acelerar el reclutamiento. Al 31 de julio, la Bundeswehr contaba con unos 186.700 militares, un aumento del 2% interanual, según un comunicado del Ministerio de Defensa.