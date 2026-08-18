Guerra de Irán, en directo: Un proyectil impacta contra un buque en Ormuz y deja al menos una víctima frente a las costas de Omán

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

Un proyectil impacta contra un buque en Ormuz y deja al menos una víctima frente a las costas de Omán Un buque ha sido alcanzado en la madrugada de este martes por un proyectil de origen desconocido, frente a las costas de Omán, dejando al menos una víctima y daños en la sala de máquinas de la embarcación. "El responsable de seguridad de la empresa ha informado que el buque fue alcanzado por un proyectil desconocido mientras realizaba un tránsito de salida por el estrecho de Ormuz", ha indicado el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés). Por causa del impacto han sido registrados daños en la sala de máquinas, así como una "víctima" entre la tripulación sobre la cual la autoridad británica no ha dado más detalles. No obstante, sí ha indicado que el resto de la tripulación "está siendo atendida por la Guardia Costera de Omán". Lea aquí la noticia completa.

EEUU intercepta más de 60 buques mercantes desde la reanudación del bloqueo a puertos de Irán El Ejército de Estados Unidos afirmó este lunes haber desviado un total de 64 buques comerciales, así como inhabilitado tres embarcaciones y abordado otras dos, en el marco del bloqueo naval impuesto contra los puertos y costas de Irán.

El Gobierno yemení asegura haber lanzado 133 ataques contra objetivos hutíes en 24 horas Las fuerzas del Gobierno yemení, reconocido internacionalmente, llevaron a cabo 133 operaciones militares contra posiciones de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, en las últimas 24 horas, en medio de una escalada en múltiples frentes del país, informaron este martes fuentes militares oficiales. El portavoz de las Fuerzas Armadas del Gobierno yemení, Majid al Nuzaili, aseguró en una publicación en la plataforma X que en estas operaciones contra "capacidades y elementos" de los hutíes se utilizaron lanzacohetes, artillería y drones.

Impactan dos drones contra la oficina del primer ministro del Kurdistán iraquí Al menos dos drones han impactado este lunes contra la oficina del primer ministro de la región autónoma del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani, en Erbil, en un ataque procedente del territorio iraní y que de momento no ha dejado víctimas ni heridos. El propio Gobierno de la región ha indicado en un comunicado que los ataques se han registrado en la oficina del primer ministro y de la Agencia Regional de Defensa del Kurdistán. Así, ha detallado que se trata de dos vehículos aéreos no tripulados 'Hadid-110', que habrían sido disparados intencionadamente contra la zona. "Condenamos enérgicamente estos ataques y violaciones; son inaceptables y los responsables son plenamente responsables de las consecuencias", han declarado las autoridades, según informaciones recogidas por la cadena Rudaw.

EEUU intercepta más de 60 buques mercantes desde la reanudación del bloqueo a puertos de Irán El Ejército de Estados Unidos ha afirmado este lunes haber desviado un total de 64 buques comerciales, así como inhabilitado tres embarcaciones y abordado otras dos, en el marco del bloqueo naval impuesto contra los puertos y costas de Irán. "Hasta el 17 de agosto, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha desviado 64 buques comerciales, inhabilitado tres y abordado dos", ha anunciado la autoridad castrense en un mensaje en redes sociales en el cual ha enmarcado su actuar en operaciones dirigidas a hacer cumplir el citado bloqueo. Los barcos afectados se dirigían hacia puertos iraníes o procedían de ellos y han sido objeto de distintas actuaciones por parte de las fuerzas estadounidenses, en una actuación inserta en las operaciones destinadas a hacer cumplir el bloqueo impuesto nuevamente por Washington desde mediados de julio.

Ricardo Mir de Francia EEUU acepta las demandas de Israel para no replegar a sus tropas de Gaza hasta que Hamás se desarme Se había presentado como una operación de salvamento de la Casa Blanca para tratar de desbloquear la situación en Gaza, una semana después de que Israel rechazara su hoja de ruta para avanzar en la pacificación de la Franja. Su enviado especial a la región, Jared Kushner, se reunió el domingo en Egipto con el líder de Hamás y este lunes ha hecho lo propio con Binyamín Netanyahu en Jerusalén. Según varias fuentes, aspiraba a extraer alguna concesión al primer ministro israelí para desatascar el proceso. Pero, según la prensa hebrea, habría ocurrido todo lo contrario. De acuerdo con fuentes citadas por dos de sus principales diarios, EEUU habría aceptado que Israel siga atacando Gaza de forma indefinida y no tenga que retirar a sus tropas --ni siquiera replegarlas-- hasta que Hamás se desarme completamente. Ampliación en este artículo.

Trump, tras amenazar con bombardear Omán: "Los manejaríamos con mucha facilidad" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que podría manejar "muy fácilmente" a las autoridades omaníes, quienes negocian con Irán la gestión del estrecho de Ormuz, horas después de amenazar con atacar Omán si "se interpone" a sus objetivos. "No creo que se hayan portado muy bien, pero los manejaríamos con mucha facilidad, igual que hacemos con otras cosas", ha asegurado en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca. Durante su intervención ante los periodistas, el mandatario ha vuelto a asegurar que Irán quiere llegar a un acuerdo para poner fin a las hostilidades en la región, matizando que "no van a llegar al tipo de acuerdo" que él considera "necesario".

Trump dice que Kim Jong-un respondió a sus mensajes y que los intercambios son "muy positivos" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, respondió a los mensajes para dialogar que él le ha enviado y que los intercambios son "muy positivos". Al ser preguntado en el Despacho sobre por qué Kim no le ha respondido públicamente tras el mensaje que publicó el domingo en redes informando que el Pentágono reducirá la escala de las maniobras militares entre Seúl y Washington porque envían un mensaje inadecuado a un país que consideró que ha sido "respetuoso" durante sus mandatos, Trump se limitó a decir que el líder norcoreano "lo ha hecho", sin ofrecer más detalles. Ampliación en este artículo.

Hillary Clinton: "Trump es más cercano a Corea del Norte y Rusia que a Canadá y Omán" La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton cuestionó este lunes la política exterior del presidente, Donald Trump, al destacar que está resultando más cercana a Corea del Norte y Rusia que hacia estados como Canadá y Omán, aliados tradicionales de Washington. "El presidente está haciendo que la política de Estados Unidos sea más favorable hacia Corea del Norte y Rusia que hacia Canadá y Omán. ¿Me estás tomando el pelo?", escribió en su cuenta de X. El mensaje de Clinton, que estuvo al frente de la política exterior de Estados Unidos entre 2009 y 2013, llega poco después de que Trump arremetiera contra algunos socios de Washington en medios de comunicación y a través de redes sociales.