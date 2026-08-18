China alerta de que un fuerte El Niño agravará las lluvias y los riesgos sobre sus mares

China advirtió este martes de que el fenómeno de El Niño en desarrollo podría convertirse en un episodio de intensidad "extrema", con efectos sobre las lluvias, los tifones y los ecosistemas marinos chinos.

Los últimos modelos del Centro Nacional de Previsión del Medio Marino apuntan a que las aguas del Pacífico ecuatorial central y oriental, anormalmente cálidas desde la primavera, alcancen un pico cercano a 3,5 grados por encima de lo habitual, más de lo estimado en junio.

El Niño entró oficialmente en esa fase en mayo y desde entonces se ha desarrollado con rapidez, con una intensidad que ya supera a estas alturas la de los episodios extremos de 1997-1998 y 2015-2016, según Tan Jing, ingeniero del Centro Nacional de Previsión del Medio Marino citado por Xinhua.

El Niño consiste en un calentamiento persistente de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial central y oriental, fenómeno que altera la circulación atmosférica y puede modificar los patrones de lluvias, temperaturas y ciclones en distintas regiones.

La alerta china coincide con los pronósticos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de EE. UU., que la semana pasada situó en el 69 % la probabilidad de que el actual episodio sea el más fuerte desde que existen registros.

Para China, el experto citado por Xinhua prevé durante el verano y el otoño más precipitaciones en el norte, el noreste y las zonas situadas al sur del delta del río Yangtsé, mientras el curso medio del mismo río podría registrar menos lluvia.

En el ámbito marino, el calentamiento elevaría la temperatura en el mar de Bohai, el mar Amarillo, el norte del mar de China Oriental y el norte del mar de China Meridional, con riesgo de olas de calor marinas que podrían "afectar a la acuicultura" y agravar el blanqueamiento de corales.

El fenómeno también podría reducir el número de tifones generados en el Pacífico noroccidental y el mar de China Meridional, aunque los que se formen tenderían a originarse más al este y al sur y a alcanzar "mayor intensidad", con riesgo de oleaje y marejadas.

Tan señaló además que los efectos se prolongarán hasta el próximo año, con posibles lluvias anormalmente abundantes en la cuenca del Yangtsé en el verano de 2027, lo que podría provocar una "grave situación de control de inundaciones".

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La advertencia llega tras un verano en China marcado por tifones, lluvias torrenciales, riadas y deslizamientos que han dejado decenas de muertos y evacuaciones preventivas de cientos de miles de personas.