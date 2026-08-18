Crisis migratoria
Activistas marroquíes de derechos humanos reclaman una investigación "independiente" sobre las muertes de inmigrantes en Ceuta
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos pide que se garantice el derecho de las familias a conocer la verdad y exige que se acelere la entrega de los cadáveres que siguen en las morgues de la ciudad autónoma
Redacción
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) ha reclamado a las autoridades españolas y marroquíes la apertura de una investigación "independiente" para aclarar las más de 100 muertes provocadas por el cruce masivo de inmigrantes a Ceuta del pasado 30 de julio. En un informe publicado este martes, los activistas han exigido a los dos países que garanticen el derecho de las familias de las víctimas a conocer la verdad y han pedido que se acelere la coordinación para entregar los cadáveres que siguen en las morgues de la ciudad autónoma.
Más de un centenar de personas perdieron la vida en su intento de llegar al enclave español, según cifras oficiales, aunque las organizaciones de derechos humanos marroquíes elevan el número de víctimas a 141. Algo que ha llevado a la AMDH a reclamar un enfoque migratorio basado en el derecho a la integridad física y a la dignidad humana, así como en el uso proporcional de la fuerza. El informe urge a los dos países a establecer mecanismos de rescate efectivos y a ofrecer una respuesta humanitaria urgente cerca de la frontera.
Al menos 72.000 personas cruzaron a Ceuta a finales de julio, de las cuales cerca de 70.000 fueron devueltas a Marruecos, según el Gobierno español. Las autoridades marroquíes y españolas han reforzado desde entonces su presencia en la zona, con un importante despliegue de seguridad ante la posibilidad de que se produzcan nuevos intentos de cruces masivos. La AMDH ha recordado la necesidad de respetar las garantías de un juicio justo para los cientos de detenidos en Marruecos en las últimas semanas.
Preocupación por mujeres y menores
Respecto a la situación actual en Ceuta, con cientos de menores desatendidos, los activistas marroquíes han alertado de la necesidad de proveer alimentos, agua, alojamiento y atención sanitaria a los recién llegados y han expresado su preocupación por la situación especialmente vulnerable de mujeres y niños debido a la falta de servicios básicos. Las repetidas alertas por abusos y agresiones sexuales han puesto en guardia a las entidades sociales, que reclaman una mayor protección por parte de las autoridades españolas.
Al margen de la respuesta inmediata ante la situación de urgencia que se sigue viviendo en la frontera con Marruecos, las organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de adoptar un enfoque político más amplio para ofrecer soluciones duraderas al fenómeno migratorio. Entre ellas, la puesta en marcha de políticas económicas, sociales y educativas que permitan la mejora de oportunidades en los países de origen.
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