Última hora del volcán Etna en erupción, en directo

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Los excursionistas, impresionados mientras el Etna expulsa lava

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Los excursionistas, impresionados mientras el Etna expulsa lava / Emilio Messina / EFE / VÍDEO: ATLAS

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Rosa Mari Sanz

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La actividad eruptiva del volcán Etna (Sicilia, Italia) continúa, aunque con menor intensidad. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) ha informado de la presencia de varias bocas activas a distintas cotas de la montaña.

EL PERIÓDICO ofrece un directo con la última hora de la erupción del volcán Etna.

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