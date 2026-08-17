Grecia
Tres muertos al estrellarse el helicóptero en el que viajaban en la isla griega de Sifnos
El aeronave se ha estrellado cerca del Monasterio de Panagia Brysi poco después de despegar del helipuerto
EP
Tres personas han muerto este lunes tras estrellarse el helicóptero en el que viajaban y su consecuente incendio en la isla griega de Sifnos, en el archipiélago de las Cícladas.
El presidente de la Federación Panhelénica de Trabajadores de Hospitales Públicos, Michalis Giannakos, ha confirmado en declaraciones recogidas por el diario 'Kathimerini' la muerte de todos los ocupantes a bordo del helicóptero: el piloto, de nacionalidad griega, y una pareja de extranjeros que habían contratado un viaje privado.
El helicóptero se ha estrellado cerca del Monasterio de Panagia Brysi poco después de despegar del helipuerto en la zona de Tholos, provocando un incendio, ha confirmado el Departamento de Bomberos en redes sociales.
Tras recibir el aviso, han acudido al lugar del accidente varios efectivos a bordo de un vehículo a los que se ha sumado un "equipo de rescate desde Siros a bordo de la lancha rápida RAFNAR del Cuerpo de Bomberos".
- Un avión de Air India cae casi 90 metros en pleno vuelo, deja 24 heridos y el comandante da positivo por marihuana
- Italia detiene a 3 personas y devuelve a otras 21 desde la entrada en vigor de los controles a los viajeros procedentes de España tras la crisis de Ceuta
- Última hora del volcán Etna y Kilauea en erupción, en directo | Vuelos cancelados a Sicilia y alerta naranja en Hawai
- Un potente seísmo de 7,7 grados causa decenas de muertos en Indonesia
- Ksenia Sobchak, protegida de Putin y 'nómada tecnológica' en España, en el ojo del huracán tras ser hackeadas sus cuentas
- 250 días sin pisar tierra: desabastecimiento y alerta por salud mental en el portaaviones USS Abraham Lincoln
- Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora
- Terremoto en Colombia, en directo: muertos, heridos, nuevas replicas y última hora del seísmo