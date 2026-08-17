Indonesia: un seísmo de 5,8 sacude Flores pocos días después de otro devastador que deja miles de desplazados

Un terremoto de magnitud 5,8 en la escala de Richter, sin provocar la emisión de alerta de tsunami, ha sacudido este lunes a la isla de Flores, en el suroeste de Indonesia, apenas unos días después de que la zona registrara un fuerte seísmo de magnitud 7,7 dejando un saldo de al menos 53 muertos.

Junaidin forma parte de las cerca de 13.000 personas desplazadas tras el devastador terremoto ocurrido en el este de Indonesia. El hombre pide al Gobierno que «abra los ojos» ante su situación, mientras Yakarta celebra este lunes la independencia del país.

«Aquí estamos abandonados a nuestra suerte», cuenta a la AFP desde la devastada isla de Flores este hombre de 32 años que, como muchos indonesios, solo tiene un nombre.

Se encuentra delante de su tienda improvisada, construida a mano con lonas y palos, donde se hacinan unas treinta personas desplazadas de la pequeña localidad de Mbay, en el norte del distrito central de Nagekeo, cerca del epicentro.

Miles de personas continúan desplazadas tras el terremoto de 7,7 en la isla indonesia de Flores / AFP

Como ellos, muchos habitantes de esta isla turística del este de Indonesia se despiertan este lunes después de pasar su segunda noche consecutiva al aire libre, temerosos de regresar a sus casas debido a las cientos de réplicas sísmicas. Además, la población de Flores conserva el recuerdo traumático de un terremoto anterior, ocurrido en 1992, que desencadenó un tsunami que causó unas 2.500 muertes.

«Nuestras casas ya no son habitables, porque muchas se han derrumbado y están llenas de grietas; por lo tanto, ya no podemos entrar", añade Junaidin. Solo vuelve a ellas para «buscar agua, ropa y almohadas», antes de regresar al refugio improvisado.

El terremoto, de magnitud 7,7, ocurrido el sábado por la mañana, ha causado más de cincuenta muertos, alrededor de un centenar de heridos y daños en más de 900 edificios, según la agencia indonesia de gestión de desastres.

El número de personas que no pueden regresar a sus hogares se duplicó entre el domingo y el lunes, hasta alcanzar las 12.800 personas, indicó a la AFP Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de esta agencia nacional.

Mientras el país celebra por todo lo alto la fiesta de la independencia en Yakarta, corazón del poder político, Junaidin se siente abandonado.

«No ha habido ayuda del Gobierno: ni tiendas de campaña, ni medicamentos, ni comida, ni agua potable, nada», enumera.

«Gobierno, por favor, abre los ojos. Somos tu pueblo, formamos parte de ti. Así que, por favor, cuida de nosotros».

«Enfadados y decepcionados»

La Fuerza Aérea indonesia ha anunciado el envío por vía aérea de 13 toneladas de ayuda de emergencia, a bordo de dos aviones de transporte Hercules y un Boeing.

También está desplegando helicópteros para entregar directamente material de emergencia a los supervivientes de comunidades aisladas, informó la agencia oficial de noticias Antara, citando al comandante de la base aérea de El Tari, en Kupang, en el sureste del país.

La ayuda incluye alimentos, ropa, agua potable y material médico de emergencia.

Pero para los supervivientes, el tiempo apremia aún más.

«Hemos huido sin nada. Solo con la ropa que llevábamos puesta. Somos víctimas; estamos atravesando una catástrofe», exclama Siti Saudah Daso, una habitante de Mbay de 31 años.

«Dijeron que nos darían algo, pero no tenemos ninguna prueba de ello. Sinceramente, estamos un poco enfadados y decepcionados», explica esta madre de tres hijos.

En la zona afectada, los equipos de rescate continúan con sus búsquedas «por tierra y desde el aire, utilizando helicópteros. No se ha informado de ninguna persona desaparecida, pero seguimos rastreando minuciosamente la zona como medida de precaución», declaró el lunes por la mañana a la AFP Fathur Rahman, responsable de estas operaciones.

Además de cientos de viviendas, resultaron dañados decenas de edificios públicos, entre ellos centros educativos y sanitarios, así como edificios administrativos.

Más de 8.000 niños se enfrentan a «riesgos para su seguridad y a interrupciones en su escolarización», según la ONG Save the Children.

Situada en el denominado «Cinturón de Fuego» del Pacífico, Indonesia registra una intensa actividad sísmica.

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En 2004, un terremoto de magnitud 9,1 sacudió las aguas frente a la gran isla de Sumatra, en el oeste del país, y desencadenó un terrible tsunami que causó la muerte de 170.000 personas en Indonesia y de unas 50.000 más en países vecinos.