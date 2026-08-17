Desastres naturales
Un terremoto de 5,7 sacude la isla indonesia de Flores tras el fuerte sismo con 53 muertos
La isla, donde viven 2 millones de personas, se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica
Efe
Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió este lunes la isla indonesia de Flores, en el este del país, sin que se activara la alerta de tsunami, dos días después de que la región fuera golpeada por un fuerte sismo de magnitud 7,7 que deja 53 muertos, 137 heridos y más de 5.000 evacuados.
El nuevo temblor se produjo a las 8:46 hora local (00:46 GMT) a 35,6 kilómetros de profundidad, con su epicentro 42,1 kilómetros al nornoroeste de Ende, la localidad más poblada de Flores, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.
El sábado golpeó Flores un fuerte terremoto de magnitud 7,7 con su epicentro a 62 kilómetros de Ende y al que sucedieron cerca de un millar de réplicas, 46 de ellas percibidas por la población, dejando un saldo de 53 muertos, 137 heridos y más 5.000 vecinos desplazados en polideportivos y otros puntos de evacuación.
En respuesta a la magnitud del desastre desatado por el fuerte temblor de hace dos días, el Gobierno provincial está tramitando un decreto para declarar el estado de emergencia en la región durante los próximos 14 días, con el objetivo de coordinar la ayuda con las autoridades centrales.
Se calcula que alrededor de 2 millones de personas viven en la isla de Flores, con Ende (con unos 90.000 habitantes) entre sus principales ciudades.
Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.
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