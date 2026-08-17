Localizan el cuerpo de la madre de la joven catalana desaparecida en el terremoto de Colombia

La madre de Valentina, la joven residente en Berga que había viajado a Colombia para buscarla tras el terremoto, ha sido localizada sin vida. Fuentes representantes de la familia han confirmado oficialmente el hallazgo del cuerpo después de varios días de búsqueda e incertidumbre.

Valentina había hecho un llamamiento público para encontrar a su madre, María de Jesús Valencia, desaparecida a raíz del terremoto que sacudió Colombia. «Es como si se la hubiera tragado la tierra», explicaba la joven en su llamamiento, en el que pedía ayuda para obtener cualquier información sobre su paradero.

Durante estos días, la petición de Valentina se había difundido a través de las redes sociales, con numerosas personas compartiendo la fotografía de María de Jesús y colaborando en la búsqueda.

Noticias relacionadas

Ahora, tras confirmarse su muerte, la familia ha querido agradecer a través de las redes sociales el apoyo recibido durante estos días.