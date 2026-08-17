Dos drones iraníes alcanzan la oficina del primer ministro kurdo sin causar víctimas

Dos drones cargados de explosivos lanzados este lunes desde Irán alcanzaron la oficina del primer ministro de la región del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani, y de la Agencia Regional de Defensa del Kurdistán, en el distrito de Pirmam, en la provincia de Erbil. Esta acción no causó víctimas, según informaron fuentes oficiales.

El Servicio Antiterrorista de la región del Kurdistán condenó "estos ataques en los términos más enérgicos, ya que son completamente inaceptables" y responsabilizó "plenamente a los autores por sus consecuencias". El servicio de inteligencia precisó que estos aparatos aéreos se lanzaron desde la frontera de la región con Irán y eran tipo 'Hadid-110'. De hecho, el propio Barzani confirmó en su cuenta oficial de X que su "oficina personal fue objeto de un ataque iraní con drones".

Este tipo de drones pueden volar a una velocidad de hasta 9 kilómetros por hora y transportar 300 kilogramos de munición, por lo que pueden ser utilizados para atacar infraestructura de vital importancia.

Condena

"Condeno enérgicamente estas agresiones imprudentes e inaceptables", dijo, y añadió que esta acción constituye "una peligrosa escalada y una amenaza directa a la seguridad y la estabilidad de la región". Igualmente, señaló que este ataque no "le disuadirá" de seguir cumpliendo con sus funciones.

Hasta el momento, Irán no ha reaccionado a esta información.

Un enlace diplomático

Estos ataques se producen un día después de que el digital estadounidense Axios informara de que Washington había recurrido a principios de este año al presidente de la región del Kurdistán, Nechirvan Barzani, para que actuara como enlace diplomático con la Guardia Revolucionaria iraní. La región del Kurdistán iraquí ha sido atacada en más de 1.000 ocasiones por Irán y las milicias iraquíes proiraníes desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, lo que ha provocado la muerte de 32 personas, de acuerdo con el medio kurdo Rudaw.

La región del Kurdistán, autónoma desde 1991, mantiene estrechas relaciones con Estados Unidos y los países occidentales, al tiempo que adopta un enfoque cauteloso hacia su vecino, Irán. Los intereses estadounidenses también han sido blanco frecuente de grupos armados iraquíes afines a Irán.