Volcán
El aeropuerto de Catania limita la llegada de vuelos por una nueva actividad eruptiva del Etna
La restricción se produce después de que el Observatorio Volcánico para la Aviación (VONA) haya elevado a rojo el aviso para la navegación aérea al detectarse en la tarde del domingo un aumento del temblor volcánico
Una nueva e intensa actividad eruptiva del Etna ha obligado al aeropuerto siciliano de Catania (Sicilia, Italia) a limitar la llegada de vuelos debido a las emisiones de ceniza, mientras que para las salidas no hay restricciones por el momento, según informó este lunes el aeródromo.
"Debido a la actividad eruptiva del Etna y la consiguiente liberación de ceniza volcánica a la atmósfera, las zonas correspondientes a los sectores B1 y B2 permanecen cerradas. La llegada de vuelos está limitada a cinco aeronaves por hora hasta las 14:00 horas de hoy. No hay restricciones para las salidas", indica el mensaje publicado en la web del aeropuerto de Catania.
La restricción se produce después de que el Observatorio Volcánico para la Aviación (VONA) haya elevado a rojo el aviso para la navegación aérea al detectarse en la tarde del domingo un aumento del temblor volcánico, indicador de la energía interna de los conductos magmáticos del volcán.
El Etna, uno de los volcanes más activos de Europa, mantiene en vilo al aeropuerto de Catania desde hace unos díez días por una actividad eruptiva que ha motivado la suspensión y cancelaciones de vuelos en plena temporada turística estival, con miles de viajeros afectados.
El pasado sábado, el volcán siciliano dio una tregua y el aeropuerto reanudó los vuelos.
Las erupciones del Etna son recurrentes y en la última década ha registrado diversos episodios de especial intensidad, con afectaciones al aeropuerto de Catania y frecuentes emisiones de lava y ceniza.
- Un avión de Air India cae casi 90 metros en pleno vuelo, deja 24 heridos y el comandante da positivo por marihuana
- Italia detiene a 3 personas y devuelve a otras 21 desde la entrada en vigor de los controles a los viajeros procedentes de España tras la crisis de Ceuta
- Última hora del volcán Etna y Kilauea en erupción, en directo | Vuelos cancelados a Sicilia y alerta naranja en Hawai
- Un potente seísmo de 7,7 grados causa decenas de muertos en Indonesia
- Ksenia Sobchak, protegida de Putin y 'nómada tecnológica' en España, en el ojo del huracán tras ser hackeadas sus cuentas
- 250 días sin pisar tierra: desabastecimiento y alerta por salud mental en el portaaviones USS Abraham Lincoln
- Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora
- Terremoto en Colombia, en directo: muertos, heridos, nuevas replicas y última hora del seísmo