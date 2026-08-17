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Epidemia

El actual brote de ébola en el este de la RD del Congo ya es el segundo más letal de la historia

Las autoridades congoleñas registran 2.325 muertos y un total de 4.945 casos confirmados de ébola

Personal sanitario acompaña a un paciente con ébola a un centro de tratamiento en la República Democrática del Congo.

Personal sanitario acompaña a un paciente con ébola a un centro de tratamiento en la República Democrática del Congo. / EP

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EFE

Kinsasa
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El actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, ya es la segunda epidemia de esta enfermedad más letal de la historia, con 2.325 muertos registrados, según los últimos datos de las autoridades congoleñas.

Con un total de 4.945 casos confirmados, el brote supera así ya tanto en contagios como en muertes al que golpeó también al este de la RDC entre 2018 y 2020 -que causó 2.299 muertes y 3.481 casos-, si bien queda todavía lejos del peor de la historia, que provocó 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

La epidemia actual, sin embargo, es también la que tiene un crecimiento más rápido de casos desde su declaración en comparación con cualquier otra anterior, por lo que tiene potencial para alcanzar las cifras de la de África occidental, alertó la pasada semana el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

06/08/2026 KINSHASA, Aug. 7, 2026 -- Health officers register information of passengers from an intercepted boat outside Kinshasa, capital of the Democratic Republic of the Congo (DRC), Aug. 6, 2026. Health authorities in the DRC have intercepted a passenger boat outside Kinshasa following the death of a former passenger suspected of having Ebola, officials said Wednesday. SOCIEDAD Europa Press/Contacto/Xinhua

Sanitarios registran los datos de los pasajeros de una embarcación tras la muerte de un pasajero sospechoso de padecer ébola. / Europa Press/Contacto/Xinhua / Europa Press

Según el último boletín publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recopilados hasta el 15 de agosto, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 47 %.

Además, 730 pacientes están en "aislamiento u hospitalizados" y 1.040 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 85,3 %.

Se trata de la decimoséptima epidemia que golpea a la RDC y es ya la más letal y con más contagios de la historia de este país.

La transmisión golpea ahora a seis provincias congoleñas: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Haut-Uélé (este) y Tshopo (centro-norte), así como Bas-Uélé (norte), donde las autoridades confirmaron la pasada semana la primera muerte.

Mientras, en la también oriental provincia de Kivu del Sur, han transcurrido unos 80 días sin un nuevo caso confirmado.

Transmisión "activa"

La transmisión de la enfermedad "se mantiene activa" y el "refuerzo" de la vigilancia, las capacidades de tratamiento o la movilización en las comunidades "sigue siendo esencial", destacó el INSP.

Según ha revelado la OMS, el virus comenzó a circular en el este congoleño en febrero, aunque una investigación publicada en la revista Science a finales de julio situó las primeras infecciones incluso antes, al menos en enero.

08/02/2024 Centro de tratamiento del Ébola Beni SALUD SAMUEL SIEBER/MSF

Imagen de un centro de tratamiento del Ébola / SAMUEL SIEBER/MSF / Europa Press

Tras declararse la epidemia en Ituri, el virus se propagó a la vecina Uganda, país que se declaró "libre de ébola" el 28 de julio luego de registrar 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS.

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El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

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