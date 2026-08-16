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Última hora del volcán Etna en erupción, en directo
La actividad eruptiva del volcán Etna (Sicilia, Italia) continúa, aunque con menor intensidad. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) ha informado de la presencia de varias bocas activas a distintas cotas de la montaña.
EL PERIÓDICO ofrece un directo con la última hora de la erupción del volcán Etna.
Los expertos piden prudencia a los sicilianos y turistas que van al Etna
El vulcanólogo Salvatore Caffo, exdirector del Parque del Etna, advierte de que "la curiosidad es legítima, no la imprudencia". "Demasiada gente se acerca a la lava, debemos respetar las normas", ha manifestado en declaraciones al diario italiano 'Corriere della Sera'.
Débiles emisiones de ceniza
Las emisiones de ceniza del Etna son hoy débiles, pero la lava continúa fluyendo, según ha informado el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia.
Las erupciones del Etna son recurrentes
Ante esta emergencia, el ministro de Turismo de Italia, Gianmarco Mazzi, ha invitado a reflexionar sobre esta situación "recurrente" y considera necesario "estar mejor preparados para el futuro", según dijo en una entrevista en medios locales.
Mazzi expresó su solidaridad con los operadores que han trabajado arduamente en Catania y con los turistas afectados, a quienes animó a "defender sus derechos" y se acojan a las normativas europeas que los protegen ante este tipo de situaciones provocadas por desastres naturales.
Las erupciones del Etna son recurrentes. En la última década ha registrado diversos episodios de especial intensidad, con afecciones al aeropuerto de Catania y frecuentes emisiones de lava y ceniza.
Entre los hitos de los últimos años destaca la erupción de finales de febrero de 2017, con explosiones incandescentes, cenizas y una colada de lava, a la que siguió en marzo una explosión freática en un cráter de la ladera sudeste que causó diez heridos leves.
En diciembre de 2018, el volcán inició otra fase eruptiva con explosiones, emisión de gases y temblores, que provocó cierres y restricciones en el aeropuerto catanés y derivó en un terremoto de magnitud 4,8 vinculado a la actividad del Etna, con heridos leves y daños que llevaron a Sicilia a declarar el estado de calamidad y pedir la emergencia.
En 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 se sucedieron numerosas erupciones que en algunos momentos provocaron columnas de cenizas de entre cinco y nueve kilómetros que también afectaron la actividad del aeropuerto de Catania.
Reabre en Italia el aeropuerto de Catania, suspendido por erupción volcánica
El aeropuerto de Catania, en Sicilia, reabrió este sábado tras una semana de suspensión debida a una erupción del volcán Etna, que llenó los cielos de ceniza. El aeropuerto indicó en su web que los vuelos se reanudaron a las dos de la tarde (12H00 GMT) tras la "degradación de la alerta por actividad volcánica, de rojo a naranja".
La suspensión de vuelos sorprendió a miles de turistas que pasaban sus vacaciones en la isla italiana. El aeropuerto de Catania inició el 8 de agosto una serie de suspensiones, prorrogadas cada día.
Con 3.324 metros de altura, el Etna es el volcán activo más alto de Europa, y uno de los más activos del mundo. Alrededor de 12 millones de pasajeros transitaron en 2024 por el Aeropuerto Internacional de Catania, uno de los principales puntos de entrada a Sicilia.
Afectados más de 100.000 viajeros
Las cancelaciones y desvíos masivos en el aeropuerto de Catania por la erupción del Etna han afectado a más de 100.000 viajeros, con un impacto económico que la patronal turística Assoesercenti Sicilia ha calculado en unas pérdidas de entre 12 y 24 millones de euros, según las primeras estimaciones.
Disminuye la actividad eruptiva del Etna
La actividad eruptiva del Etna está disminuyendo con una "débil emisión de ceniza volcánica" pero sin producir nubes eruptivas, según un aviso del Observatorio Volcánico para la Aviación (VONA) divulgado esta mañana.
La suspensión de llegadas y salidas en el aeropuerto siciliano de Catania se mantiene en principio hasta las 15.00 horas de hoy.
¿Cómo saber si mi vuelo a Sicilia se ha cancelado por la erupción del volcán Etna? Así puedes comprobarlo
La erupción del volcán Etna, en la isla italiana de Sicilia, ha obligado a cerrar el principal y más transitado aeropuerto de la isla, el de Catania. Así, permanecerá cerrado al menos hasta el sábado 15 de agosto debido a la actividad del volcán y la consiguiente emisión de ceniza volcánica, una situación que afecta a miles de pasajeros en plena temporada turística.
"Debido a la actividad eruptiva del Etna, se ha ordenado la prórroga del cierre de los sectores C1 y B3, lo que conlleva la suspensión de las llegadas y salidas hasta las 02.00 horas (hora peninsular española) del 15 de agosto", según la última comunicación de la sociedad gestora del aeródromo, SAC (Società Aeroporto Catania).
Las erupciones del Etna provocan en Catania el mayor impacto sobre el aeropuerto en los últimos 20 años
Società Aeroporto Catania, compañía gestora del aeropuerto de Catania-Fontanarossa en Sicilia, ha afirmado que el impacto de las recientes erupciones del Etna en la infraestructura es el más grave en los últimos 20 años, al provocar más de 1.000 cancelaciones de vuelos con unos 100.000 pasajeros afectados en una semana de interrupciones.
La suspensión de las operaciones del aeródromo se han vuelto a prolongar, ya que no habrá llegadas ni salidas hasta las 02.00 del sábado, mientras que se aconseja a los viajeros no acudir al centro sin consultar antes el estado de su vuelo con la aerolínea correspondiente.
Actividad explosiva
Además, el INGV advirtió de un incremento significativo de la actividad explosiva en el cráter Voragine, que está generando una densa columna eruptiva con dispersión de cenizas hacia el sur. El colapso del aeródromo catanés en plena temporada alta ha reavivado con fuerza el debate sobre la idoneidad de su emplazamiento y el ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, ha criticado duramente la vulnerabilidad de las instalaciones por su extrema proximidad al volcán. "Lo que ocurre con cancelaciones, retrasos y graves molestias para miles de ciudadanos y turistas vuelve a plantear un problema que Sicilia conoce desde hace tiempo (...)El problema no es el volcán, sino el aeropuerto", declaró Musumeci, recordando la propuesta que él mismo lanzó en 1999 para trasladar la instalación a una zona más resguardada.
Cancelación masiva
Esta situación está provocando la cancelación masiva de operaciones y el desvío coordinado de vuelos hacia otros aeropuertos de la isla, principalmente los de Palermo (norte), Comiso (sur) y Trapani (oeste), hasta donde los viajeros deben afrontar largos trayectos por carretera para, una vez allí, sufrir largas esperas antes de poder volar. Según las primeras estimaciones, las cancelaciones y desvíos masivos afectan ya a más de 100.000 viajeros, con un impacto económico que la patronal turística Assoesercenti Sicilia calcula en una pérdida de entre 12 y 24 millones de euros. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) confirmó en su último comunicado que se mantiene la actividad efusiva desde las bocas eruptivas situadas a 2.750 y 1.900 metros de altitud, mientras que ha cesado la actividad en la situada a 2.090 metros. Los frentes de lava activos más avanzados se encuentran a una cota de 1.340 m.
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