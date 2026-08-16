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Última hora del volcán Etna en erupción, en directo

Los excursionistas, impresionados mientras el Etna expulsa lava

Los excursionistas, impresionados mientras el Etna expulsa lava

Los excursionistas, impresionados mientras el Etna expulsa lava / Emilio Messina / EFE / VÍDEO: ATLAS

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Rosa Mari Sanz

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La actividad eruptiva del volcán Etna (Sicilia, Italia) continúa, aunque con menor intensidad. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) ha informado de la presencia de varias bocas activas a distintas cotas de la montaña.

EL PERIÓDICO ofrece un directo con la última hora de la erupción del volcán Etna.

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