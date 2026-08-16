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Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo: Rumania revela que un avión español ha derribado un dron sobre su espacio aéreo

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Rusia ataca varias viviendas e instalaciones en Ucrania, entre ella una escuela en Jersón

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EFE

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Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Àlex Álvarez García

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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