Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo: Rumania revela que un avión español ha derribado un dron sobre su espacio aéreo

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

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Rumania dice que un avión español ha derribado un dron sobre su espacio aéreo El Ministerio de Defensa de Rumania ha afirmado este domingo que un avión de combate español F-18 ha derribado un dron que había traspasado su espacio aéreo cerca de la frontera con Ucrania y Moldavia. Rumania, de 19 millones de habitantes, se ha convertido en uno de los países más expuestos a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Su parte oriental, en el mar Negro, se encuentra cerca de zonas frecuentemente atacadas por las fuerzas rusas.

Un muerto y varios heridos en ataques cruzados entre Ucrania y Rusia Al menos una persona ha muerto en las últimas horas en bombardeos rusos contra Ucrania, mientras tres personas han resultado heridas en Rusia en un ataque ucraniano con drones contra Moscú, según han informado las autoridades de ambos países.

Ucrania busca salidas al bloqueo de sus puertos, que asfixia sus exportaciones de cereales Ucrania busca soluciones urgentes al bloqueo ruso de los puertos de Odesa, que estrangula las exportaciones de cereales en plena temporada de cosecha, a lo que se suma la sequía en las vías de transporte marítimo alternativas como el Danubio. Durante más de tres semanas, los barcos de carga no han podido entrar en los puertos ucranianos del mar Negro, que normalmente gestionan el 90% de las exportaciones, tras 67 ataques rusos contra los puertos y 57 contra buques solo en julio.

Ucrania lanza casi 600 drones y golpea con misil zona industrial a 850 kilómetros de Moscú El Ejército ucraniano lanzó esta noche casi 600 drones contra territorio ruso, donde alcanzó con un misil una zona industrial en la región de Samara, unos 850 kilómetros al sureste de Moscú, según informaron este sábado las autoridades locales. "¡Estimados habitantes de la región de Samara! El enemigo ha realizado un ataque con misiles contra una zona industrial", escribió Viacheslav Fedorischev, gobernador de Samara, en las redes sociales. Horas después, precisó que "lo más importante es que no hay muertos. Todos fueron evacuados a tiempo (...). Dos personas tuvieron que recibir atención médica".

Hallado un nuevo dron en Rumanía, el tercero en un solo día Un dron hallado en la localidad rumana de Plauru, fronteriza con Ucrania, desató este viernes las alertas de las autoridades de Rumanía por tercera vez en el día, tras registrarse un aumento de este tipo de incidentes en las últimas semanas. El Ministerio de Defensa rumano indicó en un comunicado haber sido notificado "sobre el avistamiento de un dron en la zona de Plauru, en el condado de Tulcea (sureste del país)". Un equipo de especialistas enviado al lugar identificó el objeto y acordonó la zona, añade la breve nota. La pequeña localidad de Plauru se encuentra en el delta del Danubio, donde el río desemboca en el mar Negro, justo frente a la ciudad ucraniana de Izmail.

Rusia afirma que el suministro de combustible aún es "tenso" en varias regiones Las autoridades rusas afirmaron el viernes que el suministro de combustible está siendo difícil en algunas regiones, después de que Ucrania intensificara recientemente sus ataques contra las refinerías en Rusia. "La situación sigue siendo tensa en varias regiones del país en lo que respecta al suministro de combustible a las gasolineras", afirmó el gobierno en redes sociales. Las empresas petroleras "están tomando las medidas necesarias para aumentar las entregas a las regiones más vulnerables", añadió. El viceprimer ministro ruso de Energía, Aleksander Novak, dio instrucciones de vigilar los precios del combustible, según la fuente. En Rusia, los automovilistas y las empresas sufren dificultades de abastecimiento desde hace meses.

Rusia procesa por traición a un oficial ruso cambiado como prisionero con Ucrania Un tribunal militar comenzó a procesar por traición a un oficial ruso que se entregó como prisionero al bando ucraniano y que fue posteriormente devuelto a Rusia en un intercambio de cautivos, informó este viernes la plataforma independiente Mediazona. Vladislav Balgrabski, de 30 años, está acusado de entrega voluntaria al enemigo, deserción, incitación contra el Estado y traición, causas que examina el Tribunal Militar del Segundo Distrito Occidental de Moscú. En abril del año pasado un proyecto documental ucraniano publicó una entrevista con el entonces prisionero. Este declaró haber firmado un contrato para luchar en Ucrania motivado por la remuneración económica.

Detectado un dron y restos de armamento en la costa búlgara del mar Negro Las autoridades búlgaras detectaron este viernes un dron ruso en sus aguas del mar Negro, a pocos kilómetros de la costa de la ciudad de Burgas (sureste del país), al tiempo que hallaron diversos restos de "armamento aéreo" flotando cerca de las orillas del país balcánico. Según informó el Ministerio de Defensa búlgaro en un comunicado, el dron apareció en una playa de la localidad de Primorsko, a 430 kilómetros al este de Sofía y a pocos kilómetros al sur de Burgas. Tras ser recogido por un equipo de la Armada y trasladado a la base naval de Burgas, los especialistas que lo examinaron concluyeron que se trata de un aparato de reconocimiento, indica la nota sin especificar el origen del objeto.

Llegan a Ucrania para ser reinhumados los restos del líder nacionalista Yevhén Konovalets Los restos mortales del líder nacionalista ucraniano Yevhén Konovalets, que estaban enterrados en Países Bajos, han sido trasladados a Ucrania y honrados en una ceremonia militar, según informaron medios ucranianos, antes de su reinhumación, prevista para el domingo. En mayo ya fueron sepultados en la capital ucraniana los restos del antiguo jefe de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) Andrí Mélnik, hasta ahora enterrados en Luxemburgo, después de que el Gobierno de Volodímir Zelenski anunciase que va a repatriar a Ucrania los cuerpos de numerosos líderes y personalidades que murieron en el exilio. Estos actos conmemorativos han sido objeto de críticas en vista de que durante la Segunda Guerra Mundial ciertas ramas del nacionalismo ucraniano colaboraron con la Alemania nazi y también estuvieron implicadas en la matanza de civiles polacos y en especial el presidente polaco, Karol Nawrocki, ha dicho que "estos no son los héroes que Europa necesita".