Guerra de Irán, en directo: Teherán responde a Trump que "Ormuz es iraní"

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Buques anclados en el estrecho de Ormuz frente a la ciudad de Khasab, en Omán.

Buques anclados en el estrecho de Ormuz frente a la ciudad de Khasab, en Omán. / AFP

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Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Àlex Álvarez García

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El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

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