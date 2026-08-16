Guerra de Irán, en directo: Teherán responde a Trump que "Ormuz es iraní"

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

Teherán responde a Trump que Ormuz es iraní Teherán reafirmó este sábado que el estrecho de Ormuz "seguirá siendo iraní", después de que el presidente Donald Trump dijera que convertirá "pronto" la zona en territorio de Estados Unidos.

Irán exige que Catar libere tres pilotos capturados en marzo Irán ha exigido este sábado la liberación de tres pilotos de caza que fueron capturados el pasado marzo durante un ataque dirigido contra una base estadounidense en Catar, en el marco de la guerra en Oriente Medio. "Javad Salehi, Abdolmajid Dashtian y Omran Behraveshian están detenidos por las fuerzas cataríes (...) y el Gobierno catarí aún no les ha permitido reunirse ni contactar con sus familias ni con las autoridades", ha declarado el general Mohamad Baqerzadeh, citado por la agencia de noticias Fars. Baqerzadeh ha instado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a "reunirse con los pilotos iraníes lo antes posible, informarse sobre su estado de salud y facilitar su liberación".

Irán acusa a dos diplomáticos franceses de "infiltración e injerencia" El Ministerio de Inteligencia de Irán acusó este sábado a dos diplomáticos franceses de participar en una operación de "infiltración e injerencia" y advirtió al Gobierno de Francia de que deberá responder por las actividades de sus representantes en el país. El Ministerio informó en un comunicado de que detectó "la presencia ilegal de dos diplomáticos franceses en un lugar de reunión clandestino durante la investigación de uno de los casos importantes de infiltración e injerencia extranjera y mientras ejecutaban una orden judicial para detener a dos de los acusados del caso", según informó la agencia Tasnim.

Irán afirma que ha acordado con Omán una ruta segura de navegación en Ormuz Irán ha anunciado este sábado que ha acordado con Omán una ruta segura para la navegación por el estrecho de Ormuz, aunque indicó que las conversaciones sobre algunos asuntos pendientes continúan entre ambos países para ultimar el acuerdo y emitir una declaración conjunta. "Las conversaciones han registrado avances positivos durante las últimas tres semanas y se ha alcanzado un acuerdo sobre el mapa de la ruta de navegación", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, en una entrevista con la agencia iraní especializada en asuntos de defensa Defa Press.

Netanyahu acusa a Hizbulá de violar la tregua y ataca un edificio con civiles libaneses La oficina del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, acusó este sábado al grupo chií Hizbulá de violar el alto el fuego en el Líbano hiriendo de gravedad a tres de sus soldados, y agregó que "en represalia" atacaron el "cuartel general" que había ordenado la agresión y que contaba con civiles en su interior. "Esta mañana, Hizbulá violó el alto el fuego en el Líbano al atacar a nuestros soldados (...) El ataque de Hizbulá dejó a tres soldados gravemente heridos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) respondieron atacando el cuartel general terrorista de Hizbulá que ordenó el ataque", dijo en un comunicado. La nota añade que "posteriormente" supieron que había civiles en ese "complejo militar" de Hizbulá.

Los ataques israelíes más letales en dos meses dejan al menos 11 muertos y 19 heridos en el sur de Líbano Al menos 11 personas han muerto y 19 han resultado heridas desde el viernes por la noche en el sur de Líbano como consecuencia de una serie de ataques aéreos del Ejército israelí contra dos localidades de la gobernación de Nabatiye, los más letales desde mediados de junio. Los bombardeos han ocurrido sobre las localidades de Ansar, donde han muerto siete personas y dos han resultado heridas, y Deir el Zahrani, donde han fallecido otras cuatro y otras 17 han sufrido heridas de consideración, según el último balance del Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, recogido por la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

Emiratos dice que los ataques a buques de ADNOC no disuadirán su política diplomática El asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Anwar Gargash, aseguró este sábado que los "repetidos ataques" contra buques de la petrolera emiratí ADNOC en el estrecho de Ormuz no disuadirán a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de su política diplomática. "Los repetidos ataques contra los buques cisterna de la compañía ADNOC no disuadirán a Emiratos Árabes Unidos de seguir adelante con una política equilibrada y racional, basada en la disuasión, la diplomacia y el respeto al derecho internacional", comentó el político en su cuenta oficial de X.

Atacan otro buque de la petrolera emiratí mientras cruzaba el estrecho de Ormuz Un buque de la petrolera emiratí ADNOC fue atacado anoche mientras cruzaba el estrecho de Ormuz, el tercero en poco más de 24 horas en esa vía marítima, en una acción que no causó heridos, informó este sábado la compañía La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) confirmó en un comunicado que "uno de sus buques fue atacado mientras cruzaba el estrecho de Ormuz la noche del viernes, 14 de agosto. El ataque no causó heridos y la situación fue controlada". La empresa no atribuyó a ningún actor este ataque y, hasta el momento, nadie ha reivindicado la acción.

Al menos siete muertos en un ataque de Israel contra una vivienda en el sur del Líbano Al menos siete personas murieron este sábado en un ataque israelí contra una vivienda en las afueras de la ciudad de Ansar, en el sur del Líbano, en una de las acciones más mortíferas desde finales de junio, informaron fuentes oficiales. "El enemigo israelí perpetró una masacre al amanecer de hoy en la ciudad sureña de Ansar, donde siete personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque aéreo lanzado por aviones de guerra enemigos contra una casa en las afueras de Ansar, en dirección a Zrarieh, que la destruyó por completo", indicó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa. Indicó que diferentes equipos de rescate, entre ellos la Defensa Civil libanesa, trabajan para retirar los escombros, y trasladar a los fallecidos y heridos a los hospitales de Nabatieh.