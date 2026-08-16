Dos F-18 españoles de la OTAN en Rumanía derriban un dron en el espacio rumano
El dron, procedente de Moldavia, fue detectado por radar a las 04:44 hora local entrando en el espacio rumano a 24 kilómetros al norte de la ciudad de Galati y fue derribado 17 minutos después
Un dron violó este domingo el espacio aéreo rumano y fue derribado por uno de los dos cazas F-18 españoles del despliegue de la OTAN en Rumanía que en ese momento estaban en el aire, "en misión de vigilancia", informó el Ministerio de Defensa del país balcánico en un comunicado.
El dron, procedente de Moldavia, fue detectado por radar a las 04:44 hora local (01:44 GMT) entrando en el espacio rumano a 24 kilómetros al norte de la ciudad de Galati (sureste de Rumanía) y fue derribado 17 minutos después, a las 05:01 horas, por uno de los aviones que habían despegado de la base de Kogalniceanu, indica la nota.
Tras la detección del aparato no tripulado, "dos cazas F-18 españoles, que ya habían despegado preventivamente, recibieron autorización para atacar", declaró el ministro de Defensa, Radu Miruta, en redes sociales.
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