Dos muertos y cientos de personas evacuadas por incendios en la isla de Salamina, cerca de Atenas

Dos personas han muerto y cientos han sido evacuadas este domingo de la isla de Salamina, cerca de Atenas, a causa de dos incendios declarados en la zona, según informaron los bomberos.

"Se ha dado una orden de evacuación. Cientos de veraneantes y residentes permanentes se ven afectados", declaró a la cadena de televisión pública ERT un portavoz de los bomberos, Yiannis Artopios.