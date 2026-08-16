Grecia
Dos muertos y cientos de personas evacuadas por incendios en la isla de Salamina, cerca de Atenas
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Dos personas han muerto y cientos han sido evacuadas este domingo de la isla de Salamina, cerca de Atenas, a causa de dos incendios declarados en la zona, según informaron los bomberos.
"Se ha dado una orden de evacuación. Cientos de veraneantes y residentes permanentes se ven afectados", declaró a la cadena de televisión pública ERT un portavoz de los bomberos, Yiannis Artopios.
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