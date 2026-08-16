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Dos muertos y cientos de personas evacuadas por incendios en la isla de Salamina, cerca de Atenas

Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: frenado el avance del fuego de Huelva tras quemar 38.000 hectáreas

Foto de archivo de un bombero en un incendio forestal

Foto de archivo de un bombero en un incendio forestal / E.D. / L.P.

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France Presse

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Atenas
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Dos personas han muerto y cientos han sido evacuadas este domingo de la isla de Salamina, cerca de Atenas, a causa de dos incendios declarados en la zona, según informaron los bomberos.

"Se ha dado una orden de evacuación. Cientos de veraneantes y residentes permanentes se ven afectados", declaró a la cadena de televisión pública ERT un portavoz de los bomberos, Yiannis Artopios.

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