Última hora del volcán Etna y Kilauea en erupción, en directo

La actividad eruptiva del volcán Etna continúa. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) ha informado de la presencia de varias bocas activas a distintas cotas de la montaña, con coladas de lava que avanzan por la ladera oriental hasta la zona deshabitada del Valle del Bove. El aeropuerto de Catania permanece cerrado al tráfico aéreo con numeros vuelos cancelados.

Mientras tanto, el volcán Kilauea, uno de los más activos del planeta, ha iniciado una nueva fase de erupción en Hawái en las últimas horas.

Noticias relacionadas

EL PERIÓDICO ofrece un directo con la última hora de las erupciones en el volcán Etna (Sicilia) y Kilauea (Hawai).

Disminuye la actividad eruptiva del Etna La actividad eruptiva del Etna está disminuyendo con una "débil emisión de ceniza volcánica" pero sin producir nubes eruptivas, según un aviso del Observatorio Volcánico para la Aviación (VONA) divulgado esta mañana. La suspensión de llegadas y salidas en el aeropuerto siciliano de Catania se mantiene en principio hasta las 15.00 horas de hoy.

¿Cómo saber si mi vuelo a Sicilia se ha cancelado por la erupción del volcán Etna? Así puedes comprobarlo La erupción del volcán Etna, en la isla italiana de Sicilia, ha obligado a cerrar el principal y más transitado aeropuerto de la isla, el de Catania. Así, permanecerá cerrado al menos hasta el sábado 15 de agosto debido a la actividad del volcán y la consiguiente emisión de ceniza volcánica, una situación que afecta a miles de pasajeros en plena temporada turística. "Debido a la actividad eruptiva del Etna, se ha ordenado la prórroga del cierre de los sectores C1 y B3, lo que conlleva la suspensión de las llegadas y salidas hasta las 02.00 horas (hora peninsular española) del 15 de agosto", según la última comunicación de la sociedad gestora del aeródromo, SAC (Società Aeroporto Catania). Ampliación en este artículo.

Las erupciones del Etna provocan en Catania el mayor impacto sobre el aeropuerto en los últimos 20 años Società Aeroporto Catania, compañía gestora del aeropuerto de Catania-Fontanarossa en Sicilia, ha afirmado que el impacto de las recientes erupciones del Etna en la infraestructura es el más grave en los últimos 20 años, al provocar más de 1.000 cancelaciones de vuelos con unos 100.000 pasajeros afectados en una semana de interrupciones. La suspensión de las operaciones del aeródromo se han vuelto a prolongar, ya que no habrá llegadas ni salidas hasta las 02.00 del sábado, mientras que se aconseja a los viajeros no acudir al centro sin consultar antes el estado de su vuelo con la aerolínea correspondiente.

Actividad explosiva Además, el INGV advirtió de un incremento significativo de la actividad explosiva en el cráter Voragine, que está generando una densa columna eruptiva con dispersión de cenizas hacia el sur. El colapso del aeródromo catanés en plena temporada alta ha reavivado con fuerza el debate sobre la idoneidad de su emplazamiento y el ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, ha criticado duramente la vulnerabilidad de las instalaciones por su extrema proximidad al volcán. "Lo que ocurre con cancelaciones, retrasos y graves molestias para miles de ciudadanos y turistas vuelve a plantear un problema que Sicilia conoce desde hace tiempo (...)El problema no es el volcán, sino el aeropuerto", declaró Musumeci, recordando la propuesta que él mismo lanzó en 1999 para trasladar la instalación a una zona más resguardada.

Cancelación masiva Esta situación está provocando la cancelación masiva de operaciones y el desvío coordinado de vuelos hacia otros aeropuertos de la isla, principalmente los de Palermo (norte), Comiso (sur) y Trapani (oeste), hasta donde los viajeros deben afrontar largos trayectos por carretera para, una vez allí, sufrir largas esperas antes de poder volar. Según las primeras estimaciones, las cancelaciones y desvíos masivos afectan ya a más de 100.000 viajeros, con un impacto económico que la patronal turística Assoesercenti Sicilia calcula en una pérdida de entre 12 y 24 millones de euros. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) confirmó en su último comunicado que se mantiene la actividad efusiva desde las bocas eruptivas situadas a 2.750 y 1.900 metros de altitud, mientras que ha cesado la actividad en la situada a 2.090 metros. Los frentes de lava activos más avanzados se encuentran a una cota de 1.340 m.

El aeropuerto de Catania, cerrado hasta mañana El aeropuerto de Catania, en la isla italiana de Sicilia (sur), permanecerá cerrado al menos hasta el sábado 15 de agosto debido a la actividad eruptiva del volcán Etna y la consiguiente emisión de ceniza volcánica, una situación que afecta a miles de pasajeros en plena temporada turística. "Debido a la actividad eruptiva del Etna, se ha ordenado la prórroga del cierre de los sectores C1 y B3, lo que conlleva la suspensión de las llegadas y salidas hasta las 02:00 horas (00:00 GMT) del 15 de agosto", se lee en la última comunicación de la sociedad gestora del aeródromo, SAC. La emergencia se prolonga desde hace más de una semana y coincide con el fin de semana de Ferragosto, la festividad estival por excelencia en Italia, que se celebra el 15 de agosto y concentra un elevado número de desplazamientos de turistas nacionales e internacionales.

El espectáculo natural de la erupción del Etna atrae a los visitantes Vea aquí las imágenes.

Miles de viajeros afectados La saturación de las alternativas por la erupción del Etna ha dejado a miles de viajeros buscando opciones de emergencia para completar sus rutas, con escenas de pasajeros obligados a pernoctar en las propias instalaciones aeroportuarias mientras intentaban reubicar sus trayectos por carretera o ferrocarril.

Problemas de movilidad Con el cierre del aeropuerto en plena temporada turística la situación que se ha creado tiene importantes repercusiones en la movilidad. La erupción del volcán lleva varios días en curso, generando una nube de ceniza desde la cima que está inundando numerosas poblaciones de la zona. Desde el domingo pasado, la nube de humo se ha desplazado hacia el sur-suroeste, afectando así al aeropuerto y ayer la nube de ceniza alcanzó por completo la localidad del Etna y las pistas del aeropuerto.