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Reabre en Italia el aeropuerto de Catania (Sicilia), suspendido por la erupción volcánica del Etna

Última hora del volcán Etna en erupción, en directo

Columna de humo en el cráter del volcán Etna

Columna de humo en el cráter del volcán Etna / Michele Cutuli / AGF via ZUMA Press / EUROPA PRESS

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El aeropuerto de Catania, en Sicilia, reabrió este sábado tras una semana de suspensión debida a una erupción del volcán Etna, que llenó los cielos de ceniza.

El aeropuerto indicó en su web que los vuelos se reanudaron a las 14.00 horas de la tarde tras la "degradación de la alerta por actividad volcánica, de rojo a naranja".

La suspensión de vuelos sorprendió a miles de turistas que pasaban sus vacaciones en la isla italiana.

El aeropuerto de Catania inició el 8 de agosto una serie de suspensiones, prorrogadas cada día.

Con 3.324 metros de altura, el Etna es el volcán activo más alto de Europa, y uno de los más activos del mundo.

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Alrededor de 12 millones de pasajeros transitaron en 2024 por el Aeropuerto Internacional de Catania, uno de los principales puntos de entrada a Sicilia.

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