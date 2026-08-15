Reabre en Italia el aeropuerto de Catania (Sicilia), suspendido por la erupción volcánica del Etna

El aeropuerto de Catania, en Sicilia, reabrió este sábado tras una semana de suspensión debida a una erupción del volcán Etna, que llenó los cielos de ceniza.

El aeropuerto indicó en su web que los vuelos se reanudaron a las 14.00 horas de la tarde tras la "degradación de la alerta por actividad volcánica, de rojo a naranja".

La suspensión de vuelos sorprendió a miles de turistas que pasaban sus vacaciones en la isla italiana.

El aeropuerto de Catania inició el 8 de agosto una serie de suspensiones, prorrogadas cada día.

Con 3.324 metros de altura, el Etna es el volcán activo más alto de Europa, y uno de los más activos del mundo.

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Alrededor de 12 millones de pasajeros transitaron en 2024 por el Aeropuerto Internacional de Catania, uno de los principales puntos de entrada a Sicilia.