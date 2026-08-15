Tragedia
Muere una mujer que había sido rescatada tras 36 horas bajo los escombros en Colombia
Tras sufrir una parada cardíaca y una infección, la víctima de 32 años deja un hijo de 12 años y su cuerpo será trasladado a Caldas
Terremoto en Colombia, en directo
Daniela Largo, una mujer rescatada tras permanecer unas 36 horas bajo los escombros de un edificio colapsado en Pereira por el terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes, falleció este sábado después de permanecer varios días en una unidad de cuidados intensivos.
La mujer, de 32 años, fue localizada la noche del 11 de agosto y los equipos de emergencia trabajaron durante unas diez horas para abrirse paso hasta ella, atravesando cuatro placas de hormigón y excavando un túnel por la parte inferior de un edificio colapsado con el fin de sacarla con vida.
El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, había informado de que Largo permanecía en la unidad de cuidados intensivos del hospital San Jorge con pronóstico reservado.
Según confirmó a Noticias Caracol su padre, Julio Largo, Daniela falleció después de sufrir varias complicaciones médicas, entre ellas una parada cardíaca que requirió maniobras de reanimación durante unos 17 minutos y una infección en uno de sus brazos, que había quedado atrapado entre los escombros.
La mujer deja un hijo de 12 años y su cuerpo será trasladado al vecino departamento de Caldas, de donde procede su familia, para el sepelio.
Su rescate había supuesto un momento de esperanza de las labores de búsqueda en Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto, que ha causado hasta este sábado 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)
- Un avión de Air India cae casi 90 metros en pleno vuelo, deja 24 heridos y el comandante da positivo por marihuana
- Italia detiene a 3 personas y devuelve a otras 21 desde la entrada en vigor de los controles a los viajeros procedentes de España tras la crisis de Ceuta
- Aviones de combate interceptan aeronave en los Juegos Patrióticos a los que asistía Trump
- 250 días sin pisar tierra: desabastecimiento y alerta por salud mental en el portaaviones USS Abraham Lincoln
- Guerra de Irán, en directo | Última hora del conflicto en Oriente Medio
- Marruecos estudia suspender el acuerdo de extradición con España, según un ministro
- Última hora del volcán Etna y Kilauea en erupción, en directo | Vuelos cancelados a Sicilia y alerta naranja en Hawai
- Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora