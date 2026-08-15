Crisis en Ceuta
Marruecos expulsa a EFE y TVE de Castillejos
Los hoteles donde se encontraban alojados los periodistas les comunicaron que abandonaran de inmediato los establecimientos
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EFE
Castillejos (Marruecos)
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Marruecos expulsó este sábado a los equipos de la Agencia EFE y TVE que se encontraban en la ciudad de Fnideq (Castillejos) para cubrir la información relacionada con la frontera con Ceuta.
Los hoteles donde se encontraban alojados los periodistas les comunicaron que habían recibido órdenes de las autoridades locales para que abandonaran de inmediato los establecimientos.
Previamente, un representante del Ministerio del Interior marroquí había pedido a los periodistas de EFE y TVE desplazados a Fnideq que abandonaran la localidad sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de la decisión. El funcionario marroquí se limitó a señalar que estaba "cumpliendo instrucciones".
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